В Нижнем Новгороде стартовали благотворительные мероприятия "Царские дни"
В Нижнем Новгороде стартовал цикл благотворительных мероприятий "Царские дни"
© Фото : пресс-служба правительства и губернатора Нижегородской областиБлаготворительные мероприятия "Царские дни" в Нижнем Новгороде
Благотворительные мероприятия "Царские дни" в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. В Нижнем Новгороде стартовали "Царские дни" — цикл культурно-просветительских и благотворительных мероприятий, посвященных традициям милосердия и благотворительности императорской России, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие организовано Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) и Министерством культуры Нижегородской области.
В ЕСПО назвали 300-летие переноса мощей Невского историческим событием
12 сентября, 20:45
"Сегодня у нас проходит благотворительная акция "День белого цветка". Надеюсь, каждый из нас внесет свой вклад в возрождение традиций благотворительности императорской России", — заявила председатель наблюдательного совета ЕСПО Анна Громова.
Акция "День белого цветка" продолжает традиции милосердия, заложенные представителями императорского дома Романовых более ста лет назад. Все собранные средства направят на оказание гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области.
Программа "Царских дней" в Нижнем Новгороде также включает в себя две крупные выставки. Так, в Нижегородской филармонии открылась передвижная стендовая выставка "Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в великой войне", приуроченная к 110-летию начала Первой мировой войны. Она рассказывает о создании Российского общества Красного Креста, покровительницей которого была императрица Мария Александровна — супруга императора Александра II.
Митрополит Крымский представил книгу "Гибель империи. Российский урок"
7 декабря 2023, 15:03
"Императорская семья показала нам пример искреннего отношения к благотворительности, готовности сопереживать людям и помогать им. Поэтому мы, с одной стороны, проводим просветительские и деловые мероприятия, которые позволяют напомнить об этих делах. С другой стороны, возрождаем традицию благотворительности, которая позволяет и в наши времена откликаться на человеческую беду", — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Также жители региона могут узнать о 300-летней истории Российской академии наук на выставке "Императорская академия наук: достижения и открытия во благо России. 1724—1917".
"Когда мы делали выставку об Академии наук, меня переполняла гордость за мою страну: столько было сделано прекрасных открытий мирового уровня. Все это служит процветанию России", — подчеркнула Громова.
Представители научного сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода и Тюмени принимают участие во всероссийском научно-практическом семинаре "Императорский маршрут": Романовы в Нижнем Новгороде", где обсуждается историческая связь территорий с императорским домом Романовых, их благотворительной и общественной деятельностью. Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется фондом ЕСПО в 31 регионе России при поддержке Минэкономразвития и Минкультуры.
Путин призвал помнить уроки революции, гражданской войны, распада СССР
28 ноября 2023, 16:34