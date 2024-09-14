https://ria.ru/20240914/zarnitsa-1972716113.html
В "Зарнице 2.0" должны участвовать еще больше школ, считает Кириенко
В "Зарнице 2.0" должны участвовать еще больше школ, считает Кириенко - РИА Новости, 14.09.2024
В "Зарнице 2.0" должны участвовать еще больше школ, считает Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что во Всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0" должны... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T16:56
2024-09-14T16:56
2024-09-14T16:56
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ВОЛГОГРАД, 14 сен - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что во Всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0" должны участвовать еще больше российских школ, и на следующий год финал будет еще масштабнее. Кириенко находится в Волгограде на финале игры "Зарница 2.0". "Это первая "Зарница", которая прошла практически по всей стране. Это было поручение президента о том, что вот такая обновленная "Зарница" должна в принципе дотянуться до каждой школы. В этом году мы дотянулись почти до 9 тысяч школ, то есть почти 9 тысяч школьных этапов, 4 тысячи городских этапов, более 800 тысяч школьников, которые были отобраны в команды, 5 тысяч наставников, среди которых почти 400 человек, это ветераны и участники специальной военной операции", - сказал Кириенко журналистам. Он отметил, что в 2025 году участников будет еще больше, а финал пройдет более масштабно. Финал всероссийской игры "Зарница 2.0" проводится с 5 по 15 сентября в Волгоградской области, где около 600 участников движения из почти 50 регионов соревнуются в управлении беспилотными летательными аппаратами, топографии, спортивном ориентировании и тактике боя. Игра " Зарница 2.0 " проводится "Движением Первых" совместно с российским обществом "Знание", "Юнармией", всероссийским студенческим корпусом спасателей, Российским технологическим университетом МИРЭА, центром военно-спортивной подготовки "ВОИН" и правительством Волгоградской области Военно-патриотическая игра " Зарница " проводится в рамках нацпроекта "Образование" при поддержке Росмолодежи в рамках федеральной субсидии "Регион для молодых".
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общество, волгоградская область, россия, волгоград, сергей кириенко, юнармия
Общество, Волгоградская область, Россия, Волгоград, Сергей Кириенко, Юнармия
В "Зарнице 2.0" должны участвовать еще больше школ, считает Кириенко
Кириенко: в "Зарнице 2.0" должны участвовать еще больше российских школ
ВОЛГОГРАД, 14 сен - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что во Всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0" должны участвовать еще больше российских школ, и на следующий год финал будет еще масштабнее.
Кириенко находится в Волгограде
на финале игры "Зарница 2.0".
"Это первая "Зарница", которая прошла практически по всей стране. Это было поручение президента о том, что вот такая обновленная "Зарница" должна в принципе дотянуться до каждой школы. В этом году мы дотянулись почти до 9 тысяч школ, то есть почти 9 тысяч школьных этапов, 4 тысячи городских этапов, более 800 тысяч школьников, которые были отобраны в команды, 5 тысяч наставников, среди которых почти 400 человек, это ветераны и участники специальной военной операции", - сказал Кириенко журналистам.
Он отметил, что в 2025 году участников будет еще больше, а финал пройдет более масштабно.
Финал всероссийской игры "Зарница 2.0" проводится с 5 по 15 сентября в Волгоградской области
, где около 600 участников движения из почти 50 регионов соревнуются в управлении беспилотными летательными аппаратами, топографии, спортивном ориентировании и тактике боя.
Игра " Зарница 2.0 " проводится "Движением Первых" совместно с российским обществом "Знание", "Юнармией
", всероссийским студенческим корпусом спасателей, Российским технологическим университетом МИРЭА, центром военно-спортивной подготовки "ВОИН" и правительством Волгоградской области
Военно-патриотическая игра " Зарница " проводится в рамках нацпроекта "Образование" при поддержке Росмолодежи в рамках федеральной субсидии "Регион для молодых".