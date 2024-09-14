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В бундестаге выступили с предложением по Украине - РИА Новости, 14.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 14.09.2024 (обновлено: 17:11 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972679645.html
В бундестаге выступили с предложением по Украине
В бундестаге выступили с предложением по Украине - РИА Новости, 14.09.2024
В бундестаге выступили с предложением по Украине
Глава фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Рольф Мютцених выступил за создание некой "контактной группы" по мирному урегулированию конфликта на... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T12:40
2024-09-14T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
рольф мютцених
бундестаг германии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Рольф Мютцених выступил за создание некой "контактной группы" по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью Rheinische Post. "На мой взгляд, сейчас настало время западным союзникам инициировать создание контактной группы для начала процесса", — заявил он. Депутат утверждает, что она может сыграть роль посредника. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. В МИД России отмечали, что США, вооружая Украину и рассматривая возможность применения американского дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории, толкают Киев к совершению провокаций, которые чреваты риском более широкого конфликта.
https://ria.ru/20240914/devis-1972668435.html
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972663526.html
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в мире, украина, россия, рольф мютцених, бундестаг германии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Рольф Мютцених, Бундестаг Германии, Вооруженные силы Украины
В бундестаге выступили с предложением по Украине

Депутат ФРГ Мютцених призвал создать контактную группу по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Рольф Мютцених выступил за создание некой "контактной группы" по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью Rheinische Post.

"На мой взгляд, сейчас настало время западным союзникам инициировать создание контактной группы для начала процесса", — заявил он.
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Депутат утверждает, что она может сыграть роль посредника.

После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

В МИД России отмечали, что США, вооружая Украину и рассматривая возможность применения американского дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории, толкают Киев к совершению провокаций, которые чреваты риском более широкого конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияРольф МютценихБундестаг ГерманииВооруженные силы Украины
 
 
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