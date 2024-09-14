https://ria.ru/20240914/turisty-1972650183.html
Рекордное число туристов отдохнули в России в июле
Рекордное число туристов отдохнули в России в июле - РИА Новости, 14.09.2024
Рекордное число туристов отдохнули в России в июле
Количество россиян и иностранцев, отправившихся в туристическую поездку по России, в июле достигло рекордных 22,4 миллиона человек, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T08:33
2024-09-14T08:33
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Количество россиян и иностранцев, отправившихся в туристическую поездку по России, в июле достигло рекордных 22,4 миллиона человек, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата. В 2022 году специалисты Росстата начали ежемесячно рассчитывать туристский поток. Турпоток - это количество турпоездок с хотя бы одной ночевкой на определенную территорию за определенный промежуток времени. Так, в августе количество путешественников увеличилось до 22,4 миллиона с 17,4 миллиона в июне. В прошлый июль число туристов оценивалось в 22,1 миллиона человек. В целом за январь-июль турпоток в России оценивался в 95,9 миллиона человек, что на 5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Чаще всего в первые семь месяцев этого года туристы посещали Москву (12,2 миллиона человек), Краснодарский край (10,3 миллиона) и Московскую область (10,3 миллиона). Санкт-Петербург в январе-июле посетило 7,6 миллиона туристов, Ленинградскую область - 5,4 миллиона. В топ-10 самых посещаемых туристами российских регионов также вошли Татарстан, Крым, Тверская, Свердловская и Тюменская области. В то же время реже всего туристы отправляются в Ненецкий АО и на Чукотку.
https://ria.ru/20240910/sankt-peterburg-1971681990.html
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новости - туризм, россия, москва, краснодарский край, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Москва, Краснодарский край, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Рекордное число туристов отдохнули в России в июле
Росстат: число туристов в июле достигло 22,4 миллиона человек