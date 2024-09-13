https://ria.ru/20240913/turtsiya-1972419097.html

Аналитик допустил расширение санкций США против Турции

Аналитик допустил расширение санкций США против Турции - РИА Новости, 13.09.2024

Аналитик допустил расширение санкций США против Турции

США расширят санкционную базу против Турции в случае вероятного членства Анкары в БРИКС, на страну будет оказано сильнейшее финансовое давление, заявил РИА... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T05:34

2024-09-13T05:34

2024-09-13T05:34

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сша

юрий ушаков

реджеп тайип эрдоган

брикс

в мире

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АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. США расширят санкционную базу против Турции в случае вероятного членства Анкары в БРИКС, на страну будет оказано сильнейшее финансовое давление, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение принять участие в саммите БРИКС. "Давление на Турцию усилится после вступления в БРИКС. США включили Турцию в сферу действия федерального закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – ред.). Возможно, они расширят санкционную базу", - заявил собеседник агентства. "В течение последних 10 лет США оказывали финансовое давление через рейтинговые компании. После вступления в БРИКС они могут снова использовать эти инструменты", - добавил аналитик.

https://ria.ru/20240912/putin-1972370616.html

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турция, сша, юрий ушаков, реджеп тайип эрдоган, брикс, в мире