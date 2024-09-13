https://ria.ru/20240913/rets-1972457481.html

РЭЦ с партнерами из Китая откроет точки продвижения российских продуктов

РЭЦ с партнерами из Китая откроет точки продвижения российских продуктов - РИА Новости, 13.09.2024

РЭЦ с партнерами из Китая откроет точки продвижения российских продуктов

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) планирует вместе с китайскими компаниями открыть новые точки продвижения продукции агропромышленного комплекса в... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T11:14

2024-09-13T11:14

2024-09-13T11:14

экономика

россия

китай

шанхай

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

российский экспортный центр (рэц)

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) планирует вместе с китайскими компаниями открыть новые точки продвижения продукции агропромышленного комплекса в провинциях КНР, они позволят расширить присутствие отечественных производителей на китайском рынке, дополнив уже существующую инфраструктуру в виде постоянно действующего демонстрационно-дегустационного павильона АПК в Шанхае, а также площадки павильона в Харбине, рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов."Через основной павильон АПК в Шанхае российская продукция в больших объемах реализуется на китайском рынке, но нам важно расширить физическое присутствие во всех 22 провинциях. Китайские компании, в свою очередь, тоже в этом заинтересованы. Поэтому в этом и в следующем году мы откроем дополнительные точки продвижения, которые позволят нашим компаниям усилить свои позиции на рынке Китая", - сказал Солодов в ходе ежегодной конференции "Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК", которая прошла 12 сентября в Москве.Организаторы конференции - министерство сельского хозяйства России и Федеральный центр "Агроэкспорт".Демонстрационно-дегустационные павильоны АПК, напомнили в РЭЦ, это одна из мер поддержки, которые помогают бизнесу увеличить продажи за рубежом. Программу реализуют Российский экспортный центр и Минсельхоз России. Подробнее о ней можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Помимо бесплатного размещения на полках павильонов за рубежом, компании-участницы программы получают поддержку в продвижении в местных крупных супермаркетах, в социальных сетях и на маркетплейсах, помощь в поиске партнеров и многое другое.Компании, представленные в павильонах, также активно принимают участие в уникальных акциях продвижения под национальным брендом "Сделано в России". Речь идет как о таких масштабных мероприятиях, как фестивали-ярмарки "Сделано в России" в Китае или хоккейный гала-матч "Сделано в России" с легендами спорта во Владивостоке, так и о продвижении в Интернете через популярных блогеров, лидеров общественного мнения, спортивных и культурных деятелей, которые имеют большую аудиторию за рубежом.

https://ria.ru/20240906/obuchenie-1971136416.html

https://ria.ru/20240905/rets-1970776795.html

россия

китай

шанхай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, китай, шанхай, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)