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РЭЦ с партнерами из Китая откроет точки продвижения российских продуктов - РИА Новости, 13.09.2024
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11:14 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/rets-1972457481.html
РЭЦ с партнерами из Китая откроет точки продвижения российских продуктов
РЭЦ с партнерами из Китая откроет точки продвижения российских продуктов - РИА Новости, 13.09.2024
РЭЦ с партнерами из Китая откроет точки продвижения российских продуктов
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) планирует вместе с китайскими компаниями открыть новые точки продвижения продукции агропромышленного комплекса в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:14
2024-09-13T11:14
экономика
россия
китай
шанхай
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
российский экспортный центр (рэц)
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) планирует вместе с китайскими компаниями открыть новые точки продвижения продукции агропромышленного комплекса в провинциях КНР, они позволят расширить присутствие отечественных производителей на китайском рынке, дополнив уже существующую инфраструктуру в виде постоянно действующего демонстрационно-дегустационного павильона АПК в Шанхае, а также площадки павильона в Харбине, рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов."Через основной павильон АПК в Шанхае российская продукция в больших объемах реализуется на китайском рынке, но нам важно расширить физическое присутствие во всех 22 провинциях. Китайские компании, в свою очередь, тоже в этом заинтересованы. Поэтому в этом и в следующем году мы откроем дополнительные точки продвижения, которые позволят нашим компаниям усилить свои позиции на рынке Китая", - сказал Солодов в ходе ежегодной конференции "Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК", которая прошла 12 сентября в Москве.Организаторы конференции - министерство сельского хозяйства России и Федеральный центр "Агроэкспорт".Демонстрационно-дегустационные павильоны АПК, напомнили в РЭЦ, это одна из мер поддержки, которые помогают бизнесу увеличить продажи за рубежом. Программу реализуют Российский экспортный центр и Минсельхоз России. Подробнее о ней можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Помимо бесплатного размещения на полках павильонов за рубежом, компании-участницы программы получают поддержку в продвижении в местных крупных супермаркетах, в социальных сетях и на маркетплейсах, помощь в поиске партнеров и многое другое.Компании, представленные в павильонах, также активно принимают участие в уникальных акциях продвижения под национальным брендом "Сделано в России". Речь идет как о таких масштабных мероприятиях, как фестивали-ярмарки "Сделано в России" в Китае или хоккейный гала-матч "Сделано в России" с легендами спорта во Владивостоке, так и о продвижении в Интернете через популярных блогеров, лидеров общественного мнения, спортивных и культурных деятелей, которые имеют большую аудиторию за рубежом.
https://ria.ru/20240906/obuchenie-1971136416.html
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китай
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экономика, россия, китай, шанхай, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Россия, Китай, Шанхай, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Российский экспортный центр (РЭЦ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)

РЭЦ с партнерами из Китая откроет точки продвижения российских продуктов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) планирует вместе с китайскими компаниями открыть новые точки продвижения продукции агропромышленного комплекса в провинциях КНР, они позволят расширить присутствие отечественных производителей на китайском рынке, дополнив уже существующую инфраструктуру в виде постоянно действующего демонстрационно-дегустационного павильона АПК в Шанхае, а также площадки павильона в Харбине, рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
"Через основной павильон АПК в Шанхае российская продукция в больших объемах реализуется на китайском рынке, но нам важно расширить физическое присутствие во всех 22 провинциях. Китайские компании, в свою очередь, тоже в этом заинтересованы. Поэтому в этом и в следующем году мы откроем дополнительные точки продвижения, которые позволят нашим компаниям усилить свои позиции на рынке Китая", - сказал Солодов в ходе ежегодной конференции "Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК", которая прошла 12 сентября в Москве.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Специальную программу обучения запускают для российских экспортеров в Китай
6 сентября, 17:49
Организаторы конференции - министерство сельского хозяйства России и Федеральный центр "Агроэкспорт".
Демонстрационно-дегустационные павильоны АПК, напомнили в РЭЦ, это одна из мер поддержки, которые помогают бизнесу увеличить продажи за рубежом. Программу реализуют Российский экспортный центр и Минсельхоз России. Подробнее о ней можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Помимо бесплатного размещения на полках павильонов за рубежом, компании-участницы программы получают поддержку в продвижении в местных крупных супермаркетах, в социальных сетях и на маркетплейсах, помощь в поиске партнеров и многое другое.
Компании, представленные в павильонах, также активно принимают участие в уникальных акциях продвижения под национальным брендом "Сделано в России". Речь идет как о таких масштабных мероприятиях, как фестивали-ярмарки "Сделано в России" в Китае или хоккейный гала-матч "Сделано в России" с легендами спорта во Владивостоке, так и о продвижении в Интернете через популярных блогеров, лидеров общественного мнения, спортивных и культурных деятелей, которые имеют большую аудиторию за рубежом.
Вероника Никишина, генеральный директор, АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
РЭЦ назвал правила успешной адаптации компаний России на рынке Китая
5 сентября, 11:44
 
ЭкономикаРоссияКитайШанхайМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Российский экспортный центр (РЭЦ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
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