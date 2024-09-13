https://ria.ru/20240913/peterburg-1972501774.html
Петербургским чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp
Петербургским чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp - РИА Новости, 13.09.2024
Петербургским чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp
Сотрудникам правительства Петербурга запретили пользоваться мессенджерами Telegram и WhatsApp, сообщили РИА Новости в аппарате вице-губернатора Станислава... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:34
2024-09-13T13:34
2024-09-13T14:41
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Сотрудникам правительства Петербурга запретили пользоваться мессенджерами Telegram и WhatsApp, сообщили РИА Новости в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина."В комитете по информатизации и связи подтвердили подлинность письма. Эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку и сведения, которыми госслужащие обмениваются между собой во время работы", — сказала собеседница агентства.Чиновникам предложили перейти на отечественный мессенджер eXpress.О том, что комитет по информатизации разослал соответствующее письмо, писали некоторые СМИ и Telegram-каналы. WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.Основатель Telegram — предприниматель Павел Дуров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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санкт-петербург, whatsapp inc., telegram, россия
Санкт-Петербург, WhatsApp Inc., Telegram, Россия
Петербургским чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp
Комитет по информатизации запретил Telegram и WhatsApp петербургским чиновникам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Сотрудникам правительства Петербурга запретили пользоваться мессенджерами Telegram и WhatsApp, сообщили РИА Новости в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина.
«
"В комитете по информатизации и связи подтвердили подлинность письма. Эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку и сведения, которыми госслужащие обмениваются между собой во время работы", — сказала собеседница агентства.
Чиновникам предложили перейти на отечественный мессенджер eXpress.
О том, что комитет по информатизации разослал соответствующее письмо, писали некоторые СМИ и Telegram-каналы.
WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
Основатель Telegram — предприниматель Павел Дуров
.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.