https://ria.ru/20240913/peterburg-1972501774.html

Петербургским чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp

Петербургским чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp - РИА Новости, 13.09.2024

Петербургским чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp

Сотрудникам правительства Петербурга запретили пользоваться мессенджерами Telegram и WhatsApp, сообщили РИА Новости в аппарате вице-губернатора Станислава... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:34

2024-09-13T13:34

2024-09-13T14:41

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Сотрудникам правительства Петербурга запретили пользоваться мессенджерами Telegram и WhatsApp, сообщили РИА Новости в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина."В комитете по информатизации и связи подтвердили подлинность письма. Эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку и сведения, которыми госслужащие обмениваются между собой во время работы", — сказала собеседница агентства.Чиновникам предложили перейти на отечественный мессенджер eXpress.О том, что комитет по информатизации разослал соответствующее письмо, писали некоторые СМИ и Telegram-каналы. WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.Основатель Telegram — предприниматель Павел Дуров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240906/durov-1971128795.html

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санкт-петербург, whatsapp inc., telegram, россия