Рейтинг@Mail.ru
Петербургским чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 13.09.2024 (обновлено: 14:41 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/peterburg-1972501774.html
Петербургским чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp
Петербургским чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp - РИА Новости, 13.09.2024
Петербургским чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp
Сотрудникам правительства Петербурга запретили пользоваться мессенджерами Telegram и WhatsApp, сообщили РИА Новости в аппарате вице-губернатора Станислава... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:34
2024-09-13T14:41
санкт-петербург
whatsapp inc.
telegram
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923211643_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_ce9b45ad3724f355c8f91e3de35aa6fe.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Сотрудникам правительства Петербурга запретили пользоваться мессенджерами Telegram и WhatsApp, сообщили РИА Новости в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина.&quot;В комитете по информатизации и связи подтвердили подлинность письма. Эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку и сведения, которыми госслужащие обмениваются между собой во время работы&quot;, — сказала собеседница агентства.Чиновникам предложили перейти на отечественный мессенджер eXpress.О том, что комитет по информатизации разослал соответствующее письмо, писали некоторые СМИ и Telegram-каналы. WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.Основатель Telegram — предприниматель Павел Дуров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240906/durov-1971128795.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923211643_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2889549aec3ed08596cde07089803ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, whatsapp inc., telegram, россия
Санкт-Петербург, WhatsApp Inc., Telegram, Россия
Петербургским чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp

Комитет по информатизации запретил Telegram и WhatsApp петербургским чиновникам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Сотрудникам правительства Петербурга запретили пользоваться мессенджерами Telegram и WhatsApp, сообщили РИА Новости в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина.
«

"В комитете по информатизации и связи подтвердили подлинность письма. Эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку и сведения, которыми госслужащие обмениваются между собой во время работы", — сказала собеседница агентства.

Чиновникам предложили перейти на отечественный мессенджер eXpress.
О том, что комитет по информатизации разослал соответствующее письмо, писали некоторые СМИ и Telegram-каналы.
WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
Основатель Telegram — предприниматель Павел Дуров.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Дуров назвал причину негативного имиджа Telegram
6 сентября, 17:29
 
Санкт-ПетербургWhatsApp Inc.TelegramРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала