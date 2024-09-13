https://ria.ru/20240913/peterburg-1972439493.html

В Петербурге задержали лже-перевозчиков, похитивших 25 тонн морепродуктов

В Петербурге задержали лже-перевозчиков, похитивших 25 тонн морепродуктов - РИА Новости, 13.09.2024

В Петербурге задержали лже-перевозчиков, похитивших 25 тонн морепродуктов

Полиция Петербурга задержала лже-перевозчиков, похитивших 25 тонн морепродуктов на сумму более 7,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T09:47

2024-09-13T09:47

2024-09-13T09:47

происшествия

санкт-петербург

закавказье

ленинградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952158486_0:0:3400:1914_1920x0_80_0_0_b3717dd8b24d6c38a6f0a352a902b0f2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Полиция Петербурга задержала лже-перевозчиков, похитивших 25 тонн морепродуктов на сумму более 7,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. "В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска регионального Главка у дома 10 по улице Дорога в Металлострой задержали четверых граждан, которые под видом оказания услуг грузоперевозки похитили 25 тонн свежемороженной рыбы и морепродуктов, на общую сумму 7,6 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По данным ведомства, злоумышленники, среди которых двое выходцев из Закавказья 34-х лет и 51-го года, а также 39-летний житель Ленинградской области и 54-летняя приезжая из Челябинской области, были задержаны с поличным в момент выгрузки товара из большегруза в арендованный ими контейнер. Как сообщает ведомство, по оперативным данным, задержанные несколько месяцев назад создали фиктивную компанию по грузоперевозкам, подыскали коммерсанта, у которого решили похитить груз. "В общей сложности аферисты вывезли продукцию с двух складов, расположенных на Московском шоссе и Октябрьской набережной в Петербурге и одного склада в Новгородской области. Краденую продукцию злоумышленники намеревались быстро сбыть по цене ниже рыночной", - рассказали в пресс-службе. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Все четверо подозреваемых заключены под стражу.

https://ria.ru/20240912/mikhaylov-1972294429.html

санкт-петербург

закавказье

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, закавказье, ленинградская область