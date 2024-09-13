В Петербурге задержали лже-перевозчиков, похитивших 25 тонн морепродуктов
Четверо лже-перевозчиков задержаны в Петербурге за хищение 25 тонн морепродуктов
© iStock.com / Siewwy84Креветки
© iStock.com / Siewwy84
Креветки. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Полиция Петербурга задержала лже-перевозчиков, похитивших 25 тонн морепродуктов на сумму более 7,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска регионального Главка у дома 10 по улице Дорога в Металлострой задержали четверых граждан, которые под видом оказания услуг грузоперевозки похитили 25 тонн свежемороженной рыбы и морепродуктов, на общую сумму 7,6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленники, среди которых двое выходцев из Закавказья 34-х лет и 51-го года, а также 39-летний житель Ленинградской области и 54-летняя приезжая из Челябинской области, были задержаны с поличным в момент выгрузки товара из большегруза в арендованный ими контейнер.
Как сообщает ведомство, по оперативным данным, задержанные несколько месяцев назад создали фиктивную компанию по грузоперевозкам, подыскали коммерсанта, у которого решили похитить груз. "В общей сложности аферисты вывезли продукцию с двух складов, расположенных на Московском шоссе и Октябрьской набережной в Петербурге и одного склада в Новгородской области. Краденую продукцию злоумышленники намеревались быстро сбыть по цене ниже рыночной", - рассказали в пресс-службе.
Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Все четверо подозреваемых заключены под стражу.
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