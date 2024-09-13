Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали лже-перевозчиков, похитивших 25 тонн морепродуктов - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/peterburg-1972439493.html
В Петербурге задержали лже-перевозчиков, похитивших 25 тонн морепродуктов
В Петербурге задержали лже-перевозчиков, похитивших 25 тонн морепродуктов - РИА Новости, 13.09.2024
В Петербурге задержали лже-перевозчиков, похитивших 25 тонн морепродуктов
Полиция Петербурга задержала лже-перевозчиков, похитивших 25 тонн морепродуктов на сумму более 7,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T09:47
2024-09-13T09:47
происшествия
санкт-петербург
закавказье
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952158486_0:0:3400:1914_1920x0_80_0_0_b3717dd8b24d6c38a6f0a352a902b0f2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Полиция Петербурга задержала лже-перевозчиков, похитивших 25 тонн морепродуктов на сумму более 7,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. "В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска регионального Главка у дома 10 по улице Дорога в Металлострой задержали четверых граждан, которые под видом оказания услуг грузоперевозки похитили 25 тонн свежемороженной рыбы и морепродуктов, на общую сумму 7,6 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По данным ведомства, злоумышленники, среди которых двое выходцев из Закавказья 34-х лет и 51-го года, а также 39-летний житель Ленинградской области и 54-летняя приезжая из Челябинской области, были задержаны с поличным в момент выгрузки товара из большегруза в арендованный ими контейнер. Как сообщает ведомство, по оперативным данным, задержанные несколько месяцев назад создали фиктивную компанию по грузоперевозкам, подыскали коммерсанта, у которого решили похитить груз. "В общей сложности аферисты вывезли продукцию с двух складов, расположенных на Московском шоссе и Октябрьской набережной в Петербурге и одного склада в Новгородской области. Краденую продукцию злоумышленники намеревались быстро сбыть по цене ниже рыночной", - рассказали в пресс-службе. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Все четверо подозреваемых заключены под стражу.
https://ria.ru/20240912/mikhaylov-1972294429.html
санкт-петербург
закавказье
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952158486_669:0:3400:2048_1920x0_80_0_0_625eb4f69c1c10ab8e7e081157a3879e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, закавказье, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Закавказье, Ленинградская область
В Петербурге задержали лже-перевозчиков, похитивших 25 тонн морепродуктов

Четверо лже-перевозчиков задержаны в Петербурге за хищение 25 тонн морепродуктов

© iStock.com / Siewwy84Креветки
Креветки - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© iStock.com / Siewwy84
Креветки. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Полиция Петербурга задержала лже-перевозчиков, похитивших 25 тонн морепродуктов на сумму более 7,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска регионального Главка у дома 10 по улице Дорога в Металлострой задержали четверых граждан, которые под видом оказания услуг грузоперевозки похитили 25 тонн свежемороженной рыбы и морепродуктов, на общую сумму 7,6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленники, среди которых двое выходцев из Закавказья 34-х лет и 51-го года, а также 39-летний житель Ленинградской области и 54-летняя приезжая из Челябинской области, были задержаны с поличным в момент выгрузки товара из большегруза в арендованный ими контейнер.
Как сообщает ведомство, по оперативным данным, задержанные несколько месяцев назад создали фиктивную компанию по грузоперевозкам, подыскали коммерсанта, у которого решили похитить груз. "В общей сложности аферисты вывезли продукцию с двух складов, расположенных на Московском шоссе и Октябрьской набережной в Петербурге и одного склада в Новгородской области. Краденую продукцию злоумышленники намеревались быстро сбыть по цене ниже рыночной", - рассказали в пресс-службе.
Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Все четверо подозреваемых заключены под стражу.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Гендиректору "Ленбытхима" грозит до десяти лет по делу о хищениях
12 сентября, 14:18
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЗакавказьеЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала