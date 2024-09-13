https://ria.ru/20240913/kosovo-1972626647.html

Вучич направит письма по Косово лидерам ЕС и постоянным членам СБ ООН

Вучич направит письма по Косово лидерам ЕС и постоянным членам СБ ООН - РИА Новости, 13.09.2024

Вучич направит письма по Косово лидерам ЕС и постоянным членам СБ ООН

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что направит письма по тяжелой ситуации в Косово и Метохии лидерам Евросоюза, США, Китая, России и всех стран -... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T22:20

2024-09-13T22:20

2024-09-13T22:20

в мире

сербия

косовска-митровица

косово

александр вучич

милош вучевич

урсула фон дер ляйен

оон

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БЕЛГРАД, 13 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что направит письма по тяжелой ситуации в Косово и Метохии лидерам Евросоюза, США, Китая, России и всех стран - постоянных членов Совбеза ООН, а также проведет встречи с 60 мировыми лидерами по этой проблеме. "До конца ноября я встречусь с 60 мировыми лидерами. Каждому на его языке доставлю все документы. Я уже закончил написание писем (главе Еврокомиссии) Урсуле фон дер Ляйен и (главе евродипломатии) Жозепу Боррелю, прежде всего им из ЕС, как покровителям диалога, но направлю письма и (президенту США) Джозефу Байдену, (президенту РФ) Владимиру Владимировичу Путину, (председателю КНР) Си Цзиньпину и всем постоянным членам СБ ООН. А когда говорю о 60 лидерах, это столько президентов и премьеров до конца ноября и каждому буду об этом говорить и изложу факты", - заявил Вучич в обращении к гражданам в пятницу. Ранее он указал, что те, кто призывает в Сербии к оружию в связи с проблемой Косово и Метохии сами не готовы не только воевать, но "не способны даже заправить кровать в казарме", а те, кто призывает официальный Белград признать независимость Приштины, первыми назовут руководство страны предателями. В четверг косовоалбанская полиция изъяла из отделения Национального банка Сербии в Косовска-Митровице наличные сербские динары, оставшиеся после запрета Приштины на их обращение в крае, и документы из местного отделения архива Сербии. Косовоалбанская "полиция" в ночь на вторник задержала с применением силы четверых молодых сербов в северной части Косовска-Митровицы. Днем во вторник в Косовска-Митровице были задержаны еще двое сербов, членов партии "Сербская демократия", которые протестовали из-за задержания молодых людей перед офисом партии в северной Косовска-Митровице, затем их выпустили. В минувшую среду тысяча местных сербов протестовали у здания полиции. Косовоалбанский суд затем постановил поместить молодых людей на 30 суток под домашний арест. Глава правительства Сербии Милош Вучевич ранее указал, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти ежедневно усиливает давление на севере края, чтобы спровоцировать конфликт перед "парламентскими выборами" в самопровозглашенной республике 9 февраля. При этом сербский премьер подчеркнул, что Белград "не смеет оказаться виноватым и привести к краху диалога" с Приштиной под эгидой ЕС. Вучевич и другие члены правительства ранее осудили акцию косовоалбанской полиции, которая заняла здания муниципалитетов на севере Косово и Метохии и потребовали срочной и острой реакции международного сообщества. Также беспокойство из-за односторонних шагов в крае выразило в сообщении посольство США. Партия косовских сербов "Сербский список" провела встречи с западными дипломатами и руководством контингента НАТО, которых призвала решительно отреагировать на шаги властей в Приштине. В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.

https://ria.ru/20240913/vuchich-1972611108.html

https://ria.ru/20240913/kosovo-1972545181.html

https://ria.ru/20240905/serbiya-1970907772.html

сербия

косовска-митровица

косово

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в мире, сербия, косовска-митровица, косово, александр вучич, милош вучевич, урсула фон дер ляйен, оон, евросоюз, нато