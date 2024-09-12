https://ria.ru/20240912/zaderzhanie-1972261684.html

В Петербурге задержали предпринимателя по делу о хищении на гособоронзаказе

В Петербурге задержали предпринимателя по делу о хищении на гособоронзаказе - РИА Новости, 12.09.2024

В Петербурге задержали предпринимателя по делу о хищении на гособоронзаказе

В Петербурге задержали гендиректора ООО "Ленбытхим" Дениса Михайлова по делу о хищениях на гособоронзаказе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:22

2024-09-12T12:22

2024-09-12T14:16

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Петербурге задержали гендиректора ООО "Ленбытхим" Дениса Михайлова по делу о хищениях на гособоронзаказе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК."По данным следствия, при исполнении государственных контрактов <...> Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом более 20 миллионов рублей", — уточнили в ведомстве.Речь идет о контрактах на сумму более 115 миллионов рублей с АО "Военторг" на поставки имущества для Минобороны. Михайлова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сейчас решается вопрос о мере пресечения.Следователи также проверяют на причастность к преступлению сотрудников "Военторга" и департамента ресурсного обеспечения Минобороны.Как выяснило РИА Новости, изучив данные из открытых источников и сервиса "БИР-Аналитик", предприятие "Ленбытхим" работало по 116 госконтрактам. Компания на рынке более 22 лет, в 2023 году выручка составила почти 911,5 миллиона рублей. Основным видом деятельности указано производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств, парфюмерных и косметических средств.По данным сайта rusprofile.ru, Минобороны возглавляет топ заказчиков ООО "Ленбытхим". С 2010 по 2015 год было заключено 12 госконтрактов на сумму почти 336 миллионов рублей.В СК добавили, что у Михайлова и его родственников нашли большое количество недвижимости в Петербурге, Ленинградской области и Турции, а также дорогие машины стоимостью более 100 миллионов рублей. Сейчас проверяется законность приобретения этой собственности.Под следствием сейчас находится и глава "Военторга" Владимир Павлов, его арестовали 1 августа. По версии следствия, компания с 2019 по 2022 год поставила Минобороны гигиенические наборы на 625 миллионов рублей, завысив их цену более чем на 400 миллионов.

https://ria.ru/20240821/bulgakov-1967555618.html

https://ria.ru/20240620/ivanov-1954363209.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

санкт-петербург

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)