https://ria.ru/20240912/shos-1972336520.html

Страны ШОС подписали заявление о справедливой торговле

Страны ШОС подписали заявление о справедливой торговле - РИА Новости, 12.09.2024

Страны ШОС подписали заявление о справедливой торговле

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали заявление по вопросам справедливой торговли и устойчивого развития по итогам 23-го совещании... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:00

2024-09-12T17:00

2024-09-12T17:00

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МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали заявление по вопросам справедливой торговли и устойчивого развития по итогам 23-го совещании министров организации, ответственных за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность в Исламабаде, сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство. "В рамках заседания обсуждена деятельность Делового совета ШОС и Консорциума экономических аналитических центров ШОС, рассмотрен ход выполнения программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств – членов ШОС на 2021 – 2025 годы и плана совместных действий по развитию внутрирегиональной торговли в рамках ШОС на 2023 – 2025 годы, а также подписано совместное заявление по вопросам справедливой торговли и устойчивого развития", - сообщает ведомство. Отмечается, что на полях мероприятия состоялись встречи первого замглавы МИД Белоруссии Сергея Лукашевича с главами делегаций России, Китая, Пакистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, в ходе которых обсуждены как аспекты двустороннего сотрудничества, так и взаимодействие в рамках ШОС. Кроме того, в ходе встречи с заместителем генерального секретаря ШОС Сохаилом Ханом Лукашевич обсудил вопросы дальнейшей интеграции Белоруссии в "семью" ШОС. Также первый замглавы МИД Белоруссии провел переговоры со специальным помощником премьер-министра Пакистана по международным делам Тариком Фатеми и председателем Федерации Торгово-промышленных палат Пакистана Атифом Икрамом Шейхом. "На встречах обсудили предстоящую повестку двусторонних белорусско-пакистанских контактов на высоком и высшем уровнях, а также вопросы делового сотрудничества", - отметили в МИД Белоруссии. Ранее выступая на совещании министров организации, ответственных за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, Лукашевич отметил, что Белоруссия выступает за укрепление открытой, транспарентной, недискриминационной, инклюзивной и справедливой торговой системы в качестве основы стимулирования торговли и устойчивого развития в регионе. По его словам, в этой области именно совместные, скоординированные действия стран-участниц ШОС являются залогом восстановления и процветания региональной экономики.

https://ria.ru/20240912/putin-1972281837.html

https://ria.ru/20240909/shos-1971514205.html

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в мире, белоруссия, пакистан, исламабад, шос