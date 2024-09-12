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Путин получил от патриарха Кирилла икону Александра Невского

Путин получил от патриарха Кирилла икону Александра Невского - РИА Новости, 12.09.2024

Путин получил от патриарха Кирилла икону Александра Невского

Президент России Владимир Путин получил в дар от патриарха Кирилла икону Александра Невского. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:44

2024-09-12T18:44

2024-09-12T18:44

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил в дар от патриарха Кирилла икону Александра Невского. Во время беседы с президентом в ходе посещения Свято-Троицкой Александро-Невской лавры патриарх отметил, что в этом году круглая дата - 300-летие со дня перенесения в Санкт-Петербург из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского. "И в память об этом событии хотел бы вам преподнести образ святого угодника, покровителя родного для нас с вами града, чтобы он хранил вас, как воин укреплял вас, особенно в тех случаях, когда силой нужно оберегать Россию", - сказал патриарх. В свою очередь Путин поблагодарил патриарха, отметив его вклад в укрепление веры и фундаментальных ценностей. "Спасибо вам большое за этот образ и за все, что вы делаете для русского народа, да и для других народов страны, укрепляете нашу веру, наши фундаментальные ценности", - сказал Путин.

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Путин и патриарх Кирилл в Александро-Невской лавре Путин вместе с патриархом Кириллом посетил Александро-Невскую Лавру в Петербурге. 2024-09-12T18:44 true PT0M14S

Путин возложил цветы к могиле Александра Суворова Президент возложил цветы к могиле великого русского полководца Александра Суворова, похороненного в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре 2024-09-12T18:44 true PT0M10S

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