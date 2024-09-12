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Путин получил от патриарха Кирилла икону Александра Невского
Путин получил от патриарха Кирилла икону Александра Невского - РИА Новости, 12.09.2024
Путин получил от патриарха Кирилла икону Александра Невского
Президент России Владимир Путин получил в дар от патриарха Кирилла икону Александра Невского. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:44
2024-09-12T18:44
2024-09-12T18:44
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владимир
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александр невский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил в дар от патриарха Кирилла икону Александра Невского. Во время беседы с президентом в ходе посещения Свято-Троицкой Александро-Невской лавры патриарх отметил, что в этом году круглая дата - 300-летие со дня перенесения в Санкт-Петербург из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского. "И в память об этом событии хотел бы вам преподнести образ святого угодника, покровителя родного для нас с вами града, чтобы он хранил вас, как воин укреплял вас, особенно в тех случаях, когда силой нужно оберегать Россию", - сказал патриарх. В свою очередь Путин поблагодарил патриарха, отметив его вклад в укрепление веры и фундаментальных ценностей. "Спасибо вам большое за этот образ и за все, что вы делаете для русского народа, да и для других народов страны, укрепляете нашу веру, наши фундаментальные ценности", - сказал Путин.
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Путин и патриарх Кирилл в Александро-Невской лавре
Путин вместе с патриархом Кириллом посетил Александро-Невскую Лавру в Петербурге.
2024-09-12T18:44
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Путин возложил цветы к могиле Александра Суворова
Президент возложил цветы к могиле великого русского полководца Александра Суворова, похороненного в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре
2024-09-12T18:44
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россия, санкт-петербург, владимир, владимир путин, александр невский, видео
Религия, Россия, Санкт-Петербург, Владимир, Владимир Путин, Александр Невский
Путин получил от патриарха Кирилла икону Александра Невского
Патриарх Кирилл вручил Путину икону Александра Невского
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил в дар от патриарха Кирилла икону Александра Невского.
Во время беседы с президентом в ходе посещения Свято-Троицкой Александро-Невской лавры патриарх отметил, что в этом году круглая дата - 300-летие со дня перенесения в Санкт-Петербург
из Владимира
мощей святого благоверного князя Александра Невского.
"И в память об этом событии хотел бы вам преподнести образ святого угодника, покровителя родного для нас с вами града, чтобы он хранил вас, как воин укреплял вас, особенно в тех случаях, когда силой нужно оберегать Россию", - сказал патриарх.
В свою очередь Путин поблагодарил патриарха, отметив его вклад в укрепление веры и фундаментальных ценностей.
"Спасибо вам большое за этот образ и за все, что вы делаете для русского народа, да и для других народов страны, укрепляете нашу веру, наши фундаментальные ценности", - сказал Путин.