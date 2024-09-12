https://ria.ru/20240912/putin-1972302381.html

Путин встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

Путин встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана - РИА Новости, 12.09.2024

Путин встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом, передает... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:49

2024-09-12T14:49

2024-09-12T15:06

россия

санкт-петербург

владимир путин

брикс

иран

политика

сергей шойгу

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СТРЕЛЬНА, 12 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом, передает корреспондент РИА Новости. Во встрече также участвует секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Путин в четверг работает в Петербурге. Глава государства принял участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит с 10 по 12 сентября.

https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html

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Встреча Путина с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Путин встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана. Москва ждет нового иранского президента на саммите БРИКС, ценит, что двустороннее сотрудничество остается для него приоритетом, подчеркнул глава российского государства. 2024-09-12T14:49 true PT3M13S

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россия, санкт-петербург, владимир путин, брикс, иран, политика, сергей шойгу