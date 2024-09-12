https://ria.ru/20240912/putin-1972291808.html

Путин встретился с советником премьер-министра Индии по безопасности

Путин встретился с советником премьер-министра Индии по безопасности - РИА Новости, 12.09.2024

Путин встретился с советником премьер-министра Индии по безопасности

Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, передает... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:09

2024-09-12T14:09

2024-09-12T14:51

россия

санкт-петербург

владимир путин

аджит довал

сергей шойгу

брикс

индия

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СТРЕЛЬНА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, передает корреспондент РИА Новости. На встрече с российской стороны также присутствует секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Путин в четверг работает в Петербурге. Глава государства принял участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит с 10 по 12 сентября.

https://ria.ru/20240912/briks-1972258177.html

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Встреча Путина с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности Путин на встрече в Петербурге с советником премьера Индии Моди заявил, что ждет главу индийского правительства на саммит БРИКС в октябре, предложил провести там отдельные переговоры. 2024-09-12T14:09 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, санкт-петербург, владимир путин, аджит довал, сергей шойгу, брикс, индия