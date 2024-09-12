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Путин встретился с советником премьер-министра Индии по безопасности - РИА Новости, 12.09.2024
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14:09 12.09.2024 (обновлено: 14:51 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/putin-1972291808.html
Путин встретился с советником премьер-министра Индии по безопасности
Путин встретился с советником премьер-министра Индии по безопасности - РИА Новости, 12.09.2024
Путин встретился с советником премьер-министра Индии по безопасности
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, передает... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:09
2024-09-12T14:51
россия
санкт-петербург
владимир путин
аджит довал
сергей шойгу
брикс
индия
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СТРЕЛЬНА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, передает корреспондент РИА Новости. На встрече с российской стороны также присутствует секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Путин в четверг работает в Петербурге. Глава государства принял участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит с 10 по 12 сентября.
https://ria.ru/20240912/briks-1972258177.html
россия
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Встреча Путина с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности
Путин на встрече в Петербурге с советником премьера Индии Моди заявил, что ждет главу индийского правительства на саммит БРИКС в октябре, предложил провести там отдельные переговоры.
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россия, санкт-петербург, владимир путин, аджит довал, сергей шойгу, брикс, индия
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Аджит Довал, Сергей Шойгу, БРИКС, Индия
Путин встретился с советником премьер-министра Индии по безопасности

Путин встретился с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности Довалом

Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, передает корреспондент РИА Новости.
На встрече с российской стороны также присутствует секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Путин в четверг работает в Петербурге. Глава государства принял участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит с 10 по 12 сентября.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Путин напомнил, что лидеров БРИКС ждут на саммите в Казани
Вчера, 12:06
 
РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинАджит ДовалСергей ШойгуБРИКСИндия
 
 
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