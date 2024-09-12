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Путин обсудит отношения с Китаем на встрече с Си Цзиньпином в Казани - РИА Новости, 12.09.2024
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13:26 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/putin-1972281837.html
Путин обсудит отношения с Китаем на встрече с Си Цзиньпином в Казани
Путин обсудит отношения с Китаем на встрече с Си Цзиньпином в Казани - РИА Новости, 12.09.2024
Путин обсудит отношения с Китаем на встрече с Си Цзиньпином в Казани
Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает обсудить вопросы двустороннего взаимодействия РФ и Китая с председателем КНР Си Цзиньпином, в том числе РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:26
2024-09-12T13:26
китай
россия
казань
владимир путин
си цзиньпин
ван и (политик)
брикс
саммит брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает обсудить вопросы двустороннего взаимодействия РФ и Китая с председателем КНР Си Цзиньпином, в том числе в ходе отдельной двусторонней встречи в рамках саммита БРИКС в Казани. В ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И, которая состоялась в четверг в Санкт-Петербурге, президент РФ отметил весьма успешное развитие российско-китайских отношений по многим направлениям, в том числе в международных делах, в экономике и гуманитарной сфере. "Все это остается в нашей повестке дня. И в том числе будет и предметом наших обсуждений с председателем Китайской народной республики во время многосторонних и двусторонней встречи с председателем КНР в Казани", - сообщил Путин.
https://ria.ru/20240912/kitay-1972277736.html
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китай, россия, казань, владимир путин, си цзиньпин, ван и (политик), брикс, саммит брикс
Китай, Россия, Казань, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ван И (политик), БРИКС, Саммит БРИКС
Путин обсудит отношения с Китаем на встрече с Си Цзиньпином в Казани

Путин: двусторонние отношения с КНР будут обсуждаться на саммите БРИКС в Казани

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает обсудить вопросы двустороннего взаимодействия РФ и Китая с председателем КНР Си Цзиньпином, в том числе в ходе отдельной двусторонней встречи в рамках саммита БРИКС в Казани.
В ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И, которая состоялась в четверг в Санкт-Петербурге, президент РФ отметил весьма успешное развитие российско-китайских отношений по многим направлениям, в том числе в международных делах, в экономике и гуманитарной сфере.
"Все это остается в нашей повестке дня. И в том числе будет и предметом наших обсуждений с председателем Китайской народной республики во время многосторонних и двусторонней встречи с председателем КНР в Казани", - сообщил Путин.
Президент РФ Владимир Путин и руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер, заявил Путин
Вчера, 13:12
 
КитайРоссияКазаньВладимир ПутинСи ЦзиньпинВан И (политик)БРИКССаммит БРИКС
 
 
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