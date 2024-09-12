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Путин встретился с главой МИД Китая - РИА Новости, 12.09.2024
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12:48 12.09.2024 (обновлено: 14:12 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/putin-1972267392.html
Путин встретился с главой МИД Китая
Путин встретился с главой МИД Китая - РИА Новости, 12.09.2024
Путин встретился с главой МИД Китая
Отношения России и Китая долгие годы носят взаимовыгодный характер, заявил Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И, сообщил... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:48
2024-09-12T14:12
санкт-петербург
владимир путин
ван и (политик)
брикс
в мире
китай
россия
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СТРЕЛЬНА, 12 сен — РИА Новости. Отношения России и Китая долгие годы носят взаимовыгодный характер, заявил Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И, сообщил корреспондент РИА Новости."Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве. Такой же подход поддерживают и единомышленники из числа стран Глобального Юга, мирового большинства", — добавил президент.Он подчеркнул, что отношения развиваются по всем направлениям, речь идет как о координации работы на международной арене, так и об экономическом, культурном, гуманитарном сотрудничестве.&quot;Все это остается в нашей повестке дня и в том числе будет предметом наших обсуждений с председателем Китайской Народной Республики &lt;...&gt; в Казани&quot;, — уточнил президент.Путин напомнил, что ждет Си Цзиньпина на саммите БРИКС и попросил передать ему наилучшие пожелания.Ван И, в свою очередь, передал привет о председателя КНР.&quot;Позвольте еще раз передать вам теплый привет и пожелания от вашего друга Си Цзиньпина&quot;, — сказал глава МИД.Он подтвердил, что китайский лидер "с удовольствием примет &lt;...&gt; приглашение на саммит" для дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам.Переговоры с Ван И прошли в Константиновском дворце в рамках встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
https://ria.ru/20240909/tovarooborot-1971525954.html
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санкт-петербург, владимир путин, ван и (политик), брикс, в мире, китай, россия
Санкт-Петербург, Владимир Путин, Ван И (политик), БРИКС, В мире, Китай, Россия
Путин встретился с главой МИД Китая

Путин в Константиновском дворце встретился с главой МИД Китая Ван И

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И во время встречи в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин и руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И во время встречи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин и руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И во время встречи в Санкт-Петербурге
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СТРЕЛЬНА, 12 сен — РИА Новости. Отношения России и Китая долгие годы носят взаимовыгодный характер, заявил Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И, сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве. Такой же подход поддерживают и единомышленники из числа стран Глобального Юга, мирового большинства", — добавил президент.
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Он подчеркнул, что отношения развиваются по всем направлениям, речь идет как о координации работы на международной арене, так и об экономическом, культурном, гуманитарном сотрудничестве.
«

"Все это остается в нашей повестке дня и в том числе будет предметом наших обсуждений с председателем Китайской Народной Республики <...> в Казани", — уточнил президент.

Путин напомнил, что ждет Си Цзиньпина на саммите БРИКС и попросил передать ему наилучшие пожелания.
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Ван И, в свою очередь, передал привет о председателя КНР.
«

"Позвольте еще раз передать вам теплый привет и пожелания от вашего друга Си Цзиньпина", — сказал глава МИД.

Он подтвердил, что китайский лидер "с удовольствием примет <...> приглашение на саммит" для дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам.
Переговоры с Ван И прошли в Константиновском дворце в рамках встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
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Санкт-ПетербургВладимир ПутинВан И (политик)БРИКСВ миреКитайРоссия
 
 
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