https://ria.ru/20240912/putin-1972267392.html

Путин встретился с главой МИД Китая

Путин встретился с главой МИД Китая - РИА Новости, 12.09.2024

Путин встретился с главой МИД Китая

Отношения России и Китая долгие годы носят взаимовыгодный характер, заявил Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И, сообщил... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:48

2024-09-12T12:48

2024-09-12T14:12

санкт-петербург

владимир путин

ван и (политик)

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китай

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СТРЕЛЬНА, 12 сен — РИА Новости. Отношения России и Китая долгие годы носят взаимовыгодный характер, заявил Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И, сообщил корреспондент РИА Новости."Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве. Такой же подход поддерживают и единомышленники из числа стран Глобального Юга, мирового большинства", — добавил президент.Он подчеркнул, что отношения развиваются по всем направлениям, речь идет как о координации работы на международной арене, так и об экономическом, культурном, гуманитарном сотрудничестве."Все это остается в нашей повестке дня и в том числе будет предметом наших обсуждений с председателем Китайской Народной Республики <...> в Казани", — уточнил президент.Путин напомнил, что ждет Си Цзиньпина на саммите БРИКС и попросил передать ему наилучшие пожелания.Ван И, в свою очередь, передал привет о председателя КНР."Позвольте еще раз передать вам теплый привет и пожелания от вашего друга Си Цзиньпина", — сказал глава МИД.Он подтвердил, что китайский лидер "с удовольствием примет <...> приглашение на саммит" для дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам.Переговоры с Ван И прошли в Константиновском дворце в рамках встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

https://ria.ru/20240909/tovarooborot-1971525954.html

https://ria.ru/20240911/kitay-1971969042.html

https://ria.ru/20240904/diplomatiya-1970172842.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, владимир путин, ван и (политик), брикс, в мире, китай, россия