Путин встретился с главой МИД Китая
Путин в Константиновском дворце встретился с главой МИД Китая Ван И
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И во время встречи в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин и руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И во время встречи в Санкт-Петербурге
СТРЕЛЬНА, 12 сен — РИА Новости. Отношения России и Китая долгие годы носят взаимовыгодный характер, заявил Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И, сообщил корреспондент РИА Новости.
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"Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве. Такой же подход поддерживают и единомышленники из числа стран Глобального Юга, мирового большинства", — добавил президент.
Он подчеркнул, что отношения развиваются по всем направлениям, речь идет как о координации работы на международной арене, так и об экономическом, культурном, гуманитарном сотрудничестве.
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"Все это остается в нашей повестке дня и в том числе будет предметом наших обсуждений с председателем Китайской Народной Республики <...> в Казани", — уточнил президент.
Путин напомнил, что ждет Си Цзиньпина на саммите БРИКС и попросил передать ему наилучшие пожелания.
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Ван И, в свою очередь, передал привет о председателя КНР.
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"Позвольте еще раз передать вам теплый привет и пожелания от вашего друга Си Цзиньпина", — сказал глава МИД.
Он подтвердил, что китайский лидер "с удовольствием примет <...> приглашение на саммит" для дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам.
Переговоры с Ван И прошли в Константиновском дворце в рамках встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
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