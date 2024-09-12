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В Петербурге празднуют 300-летие перенесения мощей Александра Невского - РИА Новости, 12.09.2024
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Религия
 
11:20 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/peterburg-1972241520.html
В Петербурге празднуют 300-летие перенесения мощей Александра Невского
В Петербурге празднуют 300-летие перенесения мощей Александра Невского - РИА Новости, 12.09.2024
В Петербурге празднуют 300-летие перенесения мощей Александра Невского
Четырнадцать всадников в доспехах, представляющие дружину святого благоверного князя Александра Невского, прошли по историческому центру Санкт-Петербурга в... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:20
2024-09-12T11:20
религия
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санкт-петербург
религиозные праздники
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Четырнадцать всадников в доспехах, представляющие дружину святого благоверного князя Александра Невского, прошли по историческому центру Санкт-Петербурга в честь 300-летия перенесения мощей святого в город из Владимира, передает корреспондент РИА Новости. Группа всадников в исторических костюмах и доспехах в качестве реконструированной дружины князя Александра Невского на конях прошла по Невскому проспекту от улицы Александра Невского до площади имени святого князя. В полдень здесь пройдут молебен и церемония возложения цветов к памятнику Невского. Также будут чествовать память кавалеров ордена Александра Невского - ветеранов Великой Отечественной войны, пройдет и чествование ветеранов специальной военной операции. Часом ранее от Казанского кафедрального собора стартовал общегородской праздничный крестный ход, участники которого будут двигаться к площади Александра Невского. Туда же из Александро-Невской лавры выдвинется малый крестный ход с мощами святого благоверного князя. Двенадцатого сентября 1724 года основатель северной столицы император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. В 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден общегородской праздничный крестный ход в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена в 2013 году.
https://ria.ru/20240203/nevskiy-1925173137.html
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александр невский, петр i, елизавета петровна (императрица), религия, санкт-петербург, религиозные праздники
Религия, Александр Невский, Петр I, Елизавета Петровна (императрица), Религия, Санкт-Петербург, Религиозные праздники
В Петербурге празднуют 300-летие перенесения мощей Александра Невского

Дружина Александра Невского прошла по Петербургу в день 300-летия переноса мощей

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРака с мощами Александра Невского в Благовещенской церкви в Санкт-Петербурге
Рака с мощами Александра Невского в Благовещенской церкви в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Рака с мощами Александра Невского в Благовещенской церкви в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Четырнадцать всадников в доспехах, представляющие дружину святого благоверного князя Александра Невского, прошли по историческому центру Санкт-Петербурга в честь 300-летия перенесения мощей святого в город из Владимира, передает корреспондент РИА Новости.
Группа всадников в исторических костюмах и доспехах в качестве реконструированной дружины князя Александра Невского на конях прошла по Невскому проспекту от улицы Александра Невского до площади имени святого князя.
В полдень здесь пройдут молебен и церемония возложения цветов к памятнику Невского. Также будут чествовать память кавалеров ордена Александра Невского - ветеранов Великой Отечественной войны, пройдет и чествование ветеранов специальной военной операции.
Часом ранее от Казанского кафедрального собора стартовал общегородской праздничный крестный ход, участники которого будут двигаться к площади Александра Невского. Туда же из Александро-Невской лавры выдвинется малый крестный ход с мощами святого благоверного князя.
Двенадцатого сентября 1724 года основатель северной столицы император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. В 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден общегородской праздничный крестный ход в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена в 2013 году.
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РелигияАлександр НевскийПетр IЕлизавета Петровна (императрица)РелигияСанкт-ПетербургРелигиозные праздники
 
 
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