https://ria.ru/20240912/peterburg-1972241520.html

В Петербурге празднуют 300-летие перенесения мощей Александра Невского

В Петербурге празднуют 300-летие перенесения мощей Александра Невского - РИА Новости, 12.09.2024

В Петербурге празднуют 300-летие перенесения мощей Александра Невского

Четырнадцать всадников в доспехах, представляющие дружину святого благоверного князя Александра Невского, прошли по историческому центру Санкт-Петербурга в... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:20

2024-09-12T11:20

2024-09-12T11:20

религия

александр невский

петр i

елизавета петровна (императрица)

религия

санкт-петербург

религиозные праздники

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Четырнадцать всадников в доспехах, представляющие дружину святого благоверного князя Александра Невского, прошли по историческому центру Санкт-Петербурга в честь 300-летия перенесения мощей святого в город из Владимира, передает корреспондент РИА Новости. Группа всадников в исторических костюмах и доспехах в качестве реконструированной дружины князя Александра Невского на конях прошла по Невскому проспекту от улицы Александра Невского до площади имени святого князя. В полдень здесь пройдут молебен и церемония возложения цветов к памятнику Невского. Также будут чествовать память кавалеров ордена Александра Невского - ветеранов Великой Отечественной войны, пройдет и чествование ветеранов специальной военной операции. Часом ранее от Казанского кафедрального собора стартовал общегородской праздничный крестный ход, участники которого будут двигаться к площади Александра Невского. Туда же из Александро-Невской лавры выдвинется малый крестный ход с мощами святого благоверного князя. Двенадцатого сентября 1724 года основатель северной столицы император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. В 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден общегородской праздничный крестный ход в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена в 2013 году.

https://ria.ru/20240203/nevskiy-1925173137.html

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Ольга Фомченкова

александр невский, петр i, елизавета петровна (императрица), религия, санкт-петербург, религиозные праздники