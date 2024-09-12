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"Это конец": в США назвали сроки роспуска НАТО
"Это конец": в США назвали сроки роспуска НАТО - РИА Новости, 12.09.2024
"Это конец": в США назвали сроки роспуска НАТО
Ставка Турции на Евразию приведет к распаду НАТО через десять лет, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T20:38
2024-09-12T20:38
2024-09-12T20:38
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ставка Турции на Евразию приведет к распаду НАТО через десять лет, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС."Это — конец НАТО. Это — смерть НАТО. Я думаю, что НАТО распадется менее чем через десять лет", — считает Риттер.По мнению аналитика, Евросоюз, не принимающий Турцию уже десятки лет, просуществует еще меньше."Турция, по сути, заявила: мы не хотим быть частью ни одного из этих тонущих кораблей (НАТО и ЕС. — Прим. ред.), мы уходим с тонущего Титаника и садимся на новый большой круизный лайнер, потому что это будет грандиозная вечеринка", — отметил эксперт.Во вторник телеканал Haber Global сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом саммит БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20240912/ssha-1972311217.html
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в мире, нато, турция, россия, брикс, евразия, евросоюз
В мире, НАТО, Турция, Россия, БРИКС, Евразия, Евросоюз
"Это конец": в США назвали сроки роспуска НАТО
Риттер: НАТО распадется через 10 лет