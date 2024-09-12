Рейтинг@Mail.ru
"Это конец": в США назвали сроки роспуска НАТО - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/nato-1972383576.html
"Это конец": в США назвали сроки роспуска НАТО
"Это конец": в США назвали сроки роспуска НАТО - РИА Новости, 12.09.2024
"Это конец": в США назвали сроки роспуска НАТО
Ставка Турции на Евразию приведет к распаду НАТО через десять лет, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T20:38
2024-09-12T20:38
в мире
нато
турция
россия
брикс
евразия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959077912_0:188:2925:1833_1920x0_80_0_0_4054b8f5fe8031125d3a6df7b4155983.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ставка Турции на Евразию приведет к распаду НАТО через десять лет, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС."Это — конец НАТО. Это — смерть НАТО. Я думаю, что НАТО распадется менее чем через десять лет", — считает Риттер.По мнению аналитика, Евросоюз, не принимающий Турцию уже десятки лет, просуществует еще меньше."Турция, по сути, заявила: мы не хотим быть частью ни одного из этих тонущих кораблей (НАТО и ЕС. — Прим. ред.), мы уходим с тонущего Титаника и садимся на новый большой круизный лайнер, потому что это будет грандиозная вечеринка", — отметил эксперт.Во вторник телеканал Haber Global сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом саммит БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20240912/ssha-1972311217.html
https://ria.ru/20240912/zapad-1972298552.html
турция
россия
евразия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959077912_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_e5036733994e32974853510086853eac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, турция, россия, брикс, евразия, евросоюз
В мире, НАТО, Турция, Россия, БРИКС, Евразия, Евросоюз
"Это конец": в США назвали сроки роспуска НАТО

Риттер: НАТО распадется через 10 лет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСаммит НАТО в Вашигтоне
Саммит НАТО в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Саммит НАТО в Вашигтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ставка Турции на Евразию приведет к распаду НАТО через десять лет, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
"Собираемся убить": в США сделали тревожное заявление об Украине
Вчера, 15:22
"Это — конец НАТО. Это — смерть НАТО. Я думаю, что НАТО распадется менее чем через десять лет", — считает Риттер.
По мнению аналитика, Евросоюз, не принимающий Турцию уже десятки лет, просуществует еще меньше.
«
"Турция, по сути, заявила: мы не хотим быть частью ни одного из этих тонущих кораблей (НАТО и ЕС. — Прим. ред.), мы уходим с тонущего Титаника и садимся на новый большой круизный лайнер, потому что это будет грандиозная вечеринка", — отметил эксперт.
Во вторник телеканал Haber Global сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом саммит БРИКС в Казани.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
"Взорвать все": во Франции испугались опасного плана Запада на Украине
Вчера, 14:34
 
В миреНАТОТурцияРоссияБРИКСЕвразияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала