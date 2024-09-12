https://ria.ru/20240912/nato-1972383576.html

"Это конец": в США назвали сроки роспуска НАТО

"Это конец": в США назвали сроки роспуска НАТО - РИА Новости, 12.09.2024

"Это конец": в США назвали сроки роспуска НАТО

Ставка Турции на Евразию приведет к распаду НАТО через десять лет, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T20:38

2024-09-12T20:38

2024-09-12T20:38

в мире

нато

турция

россия

брикс

евразия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959077912_0:188:2925:1833_1920x0_80_0_0_4054b8f5fe8031125d3a6df7b4155983.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ставка Турции на Евразию приведет к распаду НАТО через десять лет, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС."Это — конец НАТО. Это — смерть НАТО. Я думаю, что НАТО распадется менее чем через десять лет", — считает Риттер.По мнению аналитика, Евросоюз, не принимающий Турцию уже десятки лет, просуществует еще меньше."Турция, по сути, заявила: мы не хотим быть частью ни одного из этих тонущих кораблей (НАТО и ЕС. — Прим. ред.), мы уходим с тонущего Титаника и садимся на новый большой круизный лайнер, потому что это будет грандиозная вечеринка", — отметил эксперт.Во вторник телеканал Haber Global сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом саммит БРИКС в Казани.

https://ria.ru/20240912/ssha-1972311217.html

https://ria.ru/20240912/zapad-1972298552.html

турция

россия

евразия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, турция, россия, брикс, евразия, евросоюз