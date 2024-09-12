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В Петербурге отпразднуют 300-летие перенесения мощей Александра Невского - РИА Новости, 12.09.2024
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Религия
 
00:17 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/moschi-1972192522.html
В Петербурге отпразднуют 300-летие перенесения мощей Александра Невского
В Петербурге отпразднуют 300-летие перенесения мощей Александра Невского - РИА Новости, 12.09.2024
В Петербурге отпразднуют 300-летие перенесения мощей Александра Невского
Санкт-Петербург в четверг станет центром торжеств в честь 300-летия со дня перенесения в город из Владимира мощей святого благоверного князя Александра... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T00:17
2024-09-12T00:17
религия
санкт-петербург
владимир
россия
александр невский
петр i
елизавета петровна (императрица)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Санкт-Петербург в четверг станет центром торжеств в честь 300-летия со дня перенесения в город из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя и защитника северо-западных рубежей России и русского воинства. "Этот год у нас юбилейный – ровно 300 лет исполняется со дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. У нас большой крестный ход будет проходить, потом малый крестный ход, еще добавляются морской крестный ход, конный крестный ход, еще пройдут байкеры. Так масштабно мы это развили, надеюсь, все это у нас хорошо пройдет", – сказал журналистам наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин. В 7.00 состоится божественная литургия в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, тремя часами позже здесь же пройдет поздняя литургия. В 8.30 богослужение состоится и в Казанском кафедральном соборе. В районе 10.30 по Невскому проспекту от набережной реки Фонтанки до пересечения с улицей профессора Ивашенцева проедет колонна в составе 100 мотоциклистов с флагами с символикой юбилея. Почти одновременно группа всадников в исторических костюмах и доспехах в качестве реконструированной дружины князя Александра Невского на конях пройдут по Невскому проспекту от улицы Александра Невского до площади имени святого князя. На Невском проспекте в 11.00 от Казанского собора стартует общегородской праздничный крестный ход, участники которого будут двигаться к площади Александра Невского. В 11.50 туда же из Александро-Невской лавры выдвинется малый крестный ход с мощами святого благоверного князя. В полдень на площади Александра Невского состоятся молебен и церемония возложения цветов к памятнику князя. Здесь также будут чествовать память кавалеров ордена Александра Невского - ветеранов Великой Отечественной войны, пройдет и чествование ветеранов специальной военной операции. В память о том, что последнюю часть пути в 1724 году ковчег с мощами святого князя Александра Невского проделал по воде, в четверг утром состоится водный крестный ход из крепости Орешек до Александро-Невской лавры. Для торжественной встречи его участников на Синопской набережной недалеко от лавры будут выстроены воссозданные корабли петровского времени во главе с линейным кораблем "Полтава" и ботиком Петра I, а также современные парусные суда. Двенадцатого сентября 1724 года основатель северной столицы император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. В 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден общегородской праздничный крестный ход в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена в 2013 году.
https://realty.ria.ru/20240603/khram-1950156260.html
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санкт-петербург, владимир, россия, александр невский, петр i, елизавета петровна (императрица)
Религия, Санкт-Петербург, Владимир, Россия, Александр Невский, Петр I, Елизавета Петровна (императрица)
В Петербурге отпразднуют 300-летие перенесения мощей Александра Невского

В Петербурге пройдут торжества в честь 300-летия переноса мощей князя Невского

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРака с мощами Александра Невского в Благовещенской церкви в Санкт-Петербурге
Рака с мощами Александра Невского в Благовещенской церкви в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Рака с мощами Александра Невского в Благовещенской церкви в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Санкт-Петербург в четверг станет центром торжеств в честь 300-летия со дня перенесения в город из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя и защитника северо-западных рубежей России и русского воинства.
«
"Этот год у нас юбилейный – ровно 300 лет исполняется со дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. У нас большой крестный ход будет проходить, потом малый крестный ход, еще добавляются морской крестный ход, конный крестный ход, еще пройдут байкеры. Так масштабно мы это развили, надеюсь, все это у нас хорошо пройдет", – сказал журналистам наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин.
Образ Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Храм в честь князя Александра Невского в Москве откроют раньше срока
3 июня, 13:25
В 7.00 состоится божественная литургия в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, тремя часами позже здесь же пройдет поздняя литургия. В 8.30 богослужение состоится и в Казанском кафедральном соборе.
В районе 10.30 по Невскому проспекту от набережной реки Фонтанки до пересечения с улицей профессора Ивашенцева проедет колонна в составе 100 мотоциклистов с флагами с символикой юбилея. Почти одновременно группа всадников в исторических костюмах и доспехах в качестве реконструированной дружины князя Александра Невского на конях пройдут по Невскому проспекту от улицы Александра Невского до площади имени святого князя.
На Невском проспекте в 11.00 от Казанского собора стартует общегородской праздничный крестный ход, участники которого будут двигаться к площади Александра Невского. В 11.50 туда же из Александро-Невской лавры выдвинется малый крестный ход с мощами святого благоверного князя.
В полдень на площади Александра Невского состоятся молебен и церемония возложения цветов к памятнику князя. Здесь также будут чествовать память кавалеров ордена Александра Невского - ветеранов Великой Отечественной войны, пройдет и чествование ветеранов специальной военной операции.
Частицу мощей адмирала Ушакова передали в храм, где крестили святого - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Частицу мощей адмирала Ушакова передали в храм, где его крестили
4 августа, 16:17
В память о том, что последнюю часть пути в 1724 году ковчег с мощами святого князя Александра Невского проделал по воде, в четверг утром состоится водный крестный ход из крепости Орешек до Александро-Невской лавры. Для торжественной встречи его участников на Синопской набережной недалеко от лавры будут выстроены воссозданные корабли петровского времени во главе с линейным кораблем "Полтава" и ботиком Петра I, а также современные парусные суда.
Двенадцатого сентября 1724 года основатель северной столицы император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. В 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден общегородской праздничный крестный ход в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена в 2013 году.
Торжественное перенесение мощей князя Михаила Тверского в Спасо-Преображенский кафедральный собор Твери - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Мощи князя Михаила Тверского перенесли в Спасо-Преображенский собор Твери
12 июня, 14:29
 
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