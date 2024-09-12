https://ria.ru/20240912/mikhaylov-1972267913.html

У гендиректора "Ленбытхима" нашли недвижимость в России и Турции

У гендиректора "Ленбытхима" нашли недвижимость в России и Турции - РИА Новости, 12.09.2024

У гендиректора "Ленбытхима" нашли недвижимость в России и Турции

У гендиректора "Ленбытхима" Дениса Михайлова и членов его семьи нашли недвижимость в РФ и Турции, а также машины стоимостью более 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:50

2024-09-12T12:50

2024-09-12T12:50

происшествия

россия

санкт-петербург

турция

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. У гендиректора "Ленбытхима" Дениса Михайлова и членов его семьи нашли недвижимость в РФ и Турции, а также машины стоимостью более 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Михайлов задержан в рамках расследования дела о хищениях при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге. "При проведении следственных действий установлено, что в собственности Михайлова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в городе Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турецкой Республике, а также дорогостоящие автотранспортные средства стоимостью более 100 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург, турция, следственный комитет россии (ск рф)