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У гендиректора "Ленбытхима" нашли недвижимость в России и Турции - РИА Новости, 12.09.2024
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12:50 12.09.2024
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У гендиректора "Ленбытхима" нашли недвижимость в России и Турции
У гендиректора "Ленбытхима" нашли недвижимость в России и Турции - РИА Новости, 12.09.2024
У гендиректора "Ленбытхима" нашли недвижимость в России и Турции
У гендиректора "Ленбытхима" Дениса Михайлова и членов его семьи нашли недвижимость в РФ и Турции, а также машины стоимостью более 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:50
2024-09-12T12:50
происшествия
россия
санкт-петербург
турция
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. У гендиректора "Ленбытхима" Дениса Михайлова и членов его семьи нашли недвижимость в РФ и Турции, а также машины стоимостью более 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Михайлов задержан в рамках расследования дела о хищениях при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге. "При проведении следственных действий установлено, что в собственности Михайлова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в городе Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турецкой Республике, а также дорогостоящие автотранспортные средства стоимостью более 100 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, санкт-петербург, турция, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Турция, Следственный комитет России (СК РФ)
У гендиректора "Ленбытхима" нашли недвижимость в России и Турции

СК: у главы "Ленбытхима" Михайлова и его родных нашли недвижимость в РФ и Турции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль СК России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. У гендиректора "Ленбытхима" Дениса Михайлова и членов его семьи нашли недвижимость в РФ и Турции, а также машины стоимостью более 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Михайлов задержан в рамках расследования дела о хищениях при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге.
"При проведении следственных действий установлено, что в собственности Михайлова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в городе Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турецкой Республике, а также дорогостоящие автотранспортные средства стоимостью более 100 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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