https://ria.ru/20240912/lavra-1972347289.html

Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Петербурге

Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Петербурге - РИА Новости, 12.09.2024

Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:35

2024-09-12T17:35

2024-09-12T17:53

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Главу государства сопровождает патриарх Кирилл. В программе президента РФ осмотр церкви в честь святого благоверного князя Александра Невского.Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра - старейший монастырь Санкт-Петербурга, уникальный комплекс памятников архитектуры XVII - XIX веков.В 2024 году исполняется 300 лет со дня перенесения в Санкт-Петербург из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя и защитника северо-западных рубежей России и русского воинства. Главные торжества юбилея пройдут 12 сентября - в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского."Аурус" главы государства проследовал через Консисторские ворота Александро-Невской лавры и остановился у крыльца Благовещенского храма, где президента ожидал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Глава государства и патриарх по православной традиции трижды расцеловали друг друга в щеки. Путин и предстоятель РПЦ обменялись несколькими репликами, после чего прошли в храм.В церкви глава государства поклонился мощам благоверного князя Александра Невского, после чего продолжил краткое общение с предстоятелем Русской церкви в неформальной обстановке.

https://ria.ru/20240912/peterburg-1972241520.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, русская православная церковь