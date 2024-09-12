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Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Петербурге - РИА Новости, 12.09.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:35 12.09.2024 (обновлено: 17:53 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/lavra-1972347289.html
Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Петербурге
Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Петербурге - РИА Новости, 12.09.2024
Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:35
2024-09-12T17:53
религия
санкт-петербург
владимир путин
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александр невский
русская православная церковь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Главу государства сопровождает патриарх Кирилл. В программе президента РФ осмотр церкви в честь святого благоверного князя Александра Невского.Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра - старейший монастырь Санкт-Петербурга, уникальный комплекс памятников архитектуры XVII - XIX веков.В 2024 году исполняется 300 лет со дня перенесения в Санкт-Петербург из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя и защитника северо-западных рубежей России и русского воинства. Главные торжества юбилея пройдут 12 сентября - в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского."Аурус" главы государства проследовал через Консисторские ворота Александро-Невской лавры и остановился у крыльца Благовещенского храма, где президента ожидал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Глава государства и патриарх по православной традиции трижды расцеловали друг друга в щеки. Путин и предстоятель РПЦ обменялись несколькими репликами, после чего прошли в храм.В церкви глава государства поклонился мощам благоверного князя Александра Невского, после чего продолжил краткое общение с предстоятелем Русской церкви в неформальной обстановке.
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санкт-петербург, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, русская православная церковь
Религия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Александр Невский, Русская православная церковь
Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Петербурге

Путин и патриарх Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры по случаю 300-летия перенесения в Санкт-Петербург мощей Александра Невского
 Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры по случаю 300-летия перенесения в Санкт-Петербург мощей Александра Невского - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры по случаю 300-летия перенесения в Санкт-Петербург мощей Александра Невского
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Главу государства сопровождает патриарх Кирилл. В программе президента РФ осмотр церкви в честь святого благоверного князя Александра Невского.
Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра - старейший монастырь Санкт-Петербурга, уникальный комплекс памятников архитектуры XVII - XIX веков.
В 2024 году исполняется 300 лет со дня перенесения в Санкт-Петербург из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя и защитника северо-западных рубежей России и русского воинства. Главные торжества юбилея пройдут 12 сентября - в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.
"Аурус" главы государства проследовал через Консисторские ворота Александро-Невской лавры и остановился у крыльца Благовещенского храма, где президента ожидал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Глава государства и патриарх по православной традиции трижды расцеловали друг друга в щеки. Путин и предстоятель РПЦ обменялись несколькими репликами, после чего прошли в храм.
В церкви глава государства поклонился мощам благоверного князя Александра Невского, после чего продолжил краткое общение с предстоятелем Русской церкви в неформальной обстановке.
Крестный ход в честь 300-летия перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
В Петербурге празднуют 300-летие перенесения мощей Александра Невского
Вчера, 11:20
 
РелигияСанкт-ПетербургВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Александр НевскийРусская православная церковь
 
 
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