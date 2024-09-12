https://ria.ru/20240912/kazanskiy-1972297181.html

Гран-при Казанского кинофестиваля получил фильм "Легенды вечных снегов"

Гран-при Казанского кинофестиваля получил фильм "Легенды вечных снегов" - РИА Новости, 12.09.2024

Гран-при Казанского кинофестиваля получил фильм "Легенды вечных снегов"

Гран-при Казанского международного фестиваля мусульманского кино "Алтын минбар" получил российский полнометражный фильм "Легенды вечных снегов" режиссера... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:28

2024-09-12T14:28

2024-09-12T14:28

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КАЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Гран-при Казанского международного фестиваля мусульманского кино "Алтын минбар" получил российский полнометражный фильм "Легенды вечных снегов" режиссера Алексея Романова (Якутия), церемония награждения лауреатов прошла в столице Татарстана в среду, передает корреспондент РИА Новости. "Фестиваль "Алтын минбар" - место, где сходятся история и культура, он очень важен. Участников в этом году было очень много, много качественных фильмов. И это радует. Сложно было выбирать лучшие фильмы, призы получили заслуженные картины", - сказал журналистам председатель жюри конкурса известный турецкий режиссер Метин Гюнай ("Основание: Осман"). Призы за лучшую режиссуру и лучший сценарий получил россиянин Салават Юзеев за фильм "Гора влюбленных". Лучшими актерами полнометражного кино жюри признало иранскую актрису Сепиде Арман ("Газели") и узбекского актера Улмаса Ораева ("Эволюция"). Призом за лучший короткометражный фильм отметили еще одну российскую ленту - "Честь" Рафаэля Мукаева. Лучшим документальным фильмом стала картина "20 лет спустя" Мусы Туре (Сенегал), а анимационным - "Бумажные цветы" Рамака Амина (Иран). В национальном конкурсе победили картины "Монисто" Гульназы Галимуллиной (полный метр), "Руки маэстро" Алексея Барыкина (документальный фильм), "Амина" Сергея Киатрова (короткий метр). Гильдия киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ отметила фильм "Рай" Прасанны Витханаге (Шри-Ланка). Картина "Рай под ногами матерей" Руслана Акуна (Киргизия) получила приз "За диалог культур в исламском мире". Зрители отдали свои симпатии фильму Юнеса Бена "Суфизм" (Тунис). Казанский международный фестиваль "Алтын минбар" проходил в столице Татарстана с 6 по 11 сентября 2024 года при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова и министерства культуры РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, сенегал, иран, религия