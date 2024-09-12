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Гран-при Казанского кинофестиваля получил фильм "Легенды вечных снегов" - РИА Новости, 12.09.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:28 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/kazanskiy-1972297181.html
Гран-при Казанского кинофестиваля получил фильм "Легенды вечных снегов"
Гран-при Казанского кинофестиваля получил фильм "Легенды вечных снегов" - РИА Новости, 12.09.2024
Гран-при Казанского кинофестиваля получил фильм "Легенды вечных снегов"
Гран-при Казанского международного фестиваля мусульманского кино "Алтын минбар" получил российский полнометражный фильм "Легенды вечных снегов" режиссера... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:28
2024-09-12T14:28
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КАЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Гран-при Казанского международного фестиваля мусульманского кино "Алтын минбар" получил российский полнометражный фильм "Легенды вечных снегов" режиссера Алексея Романова (Якутия), церемония награждения лауреатов прошла в столице Татарстана в среду, передает корреспондент РИА Новости. "Фестиваль "Алтын минбар" - место, где сходятся история и культура, он очень важен. Участников в этом году было очень много, много качественных фильмов. И это радует. Сложно было выбирать лучшие фильмы, призы получили заслуженные картины", - сказал журналистам председатель жюри конкурса известный турецкий режиссер Метин Гюнай ("Основание: Осман"). Призы за лучшую режиссуру и лучший сценарий получил россиянин Салават Юзеев за фильм "Гора влюбленных". Лучшими актерами полнометражного кино жюри признало иранскую актрису Сепиде Арман ("Газели") и узбекского актера Улмаса Ораева ("Эволюция"). Призом за лучший короткометражный фильм отметили еще одну российскую ленту - "Честь" Рафаэля Мукаева. Лучшим документальным фильмом стала картина "20 лет спустя" Мусы Туре (Сенегал), а анимационным - "Бумажные цветы" Рамака Амина (Иран). В национальном конкурсе победили картины "Монисто" Гульназы Галимуллиной (полный метр), "Руки маэстро" Алексея Барыкина (документальный фильм), "Амина" Сергея Киатрова (короткий метр). Гильдия киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ отметила фильм "Рай" Прасанны Витханаге (Шри-Ланка). Картина "Рай под ногами матерей" Руслана Акуна (Киргизия) получила приз "За диалог культур в исламском мире". Зрители отдали свои симпатии фильму Юнеса Бена "Суфизм" (Тунис). Казанский международный фестиваль "Алтын минбар" проходил в столице Татарстана с 6 по 11 сентября 2024 года при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова и министерства культуры РФ.
https://ria.ru/20240830/osago-1969476429.html
https://ria.ru/20240912/tadzhikistan-1972263095.html
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россия, сенегал, иран, религия
Религия, Россия, Сенегал, Иран, Религия
Гран-при Казанского кинофестиваля получил фильм "Легенды вечных снегов"

Гран-при фестиваля мусульманского кино получил фильм "Легенды вечных снегов"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСимвол Казани - дракон Зилант
Символ Казани - дракон Зилант - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Гран-при Казанского международного фестиваля мусульманского кино "Алтын минбар" получил российский полнометражный фильм "Легенды вечных снегов" режиссера Алексея Романова (Якутия), церемония награждения лауреатов прошла в столице Татарстана в среду, передает корреспондент РИА Новости.
"Фестиваль "Алтын минбар" - место, где сходятся история и культура, он очень важен. Участников в этом году было очень много, много качественных фильмов. И это радует. Сложно было выбирать лучшие фильмы, призы получили заслуженные картины", - сказал журналистам председатель жюри конкурса известный турецкий режиссер Метин Гюнай ("Основание: Осман").
Верующий на праздничном намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Кул-Шариф в Казани. 21 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Муфтии опровергли миф об ОСАГО и шариате
30 августа, 14:20
Призы за лучшую режиссуру и лучший сценарий получил россиянин Салават Юзеев за фильм "Гора влюбленных".
Лучшими актерами полнометражного кино жюри признало иранскую актрису Сепиде Арман ("Газели") и узбекского актера Улмаса Ораева ("Эволюция").
Призом за лучший короткометражный фильм отметили еще одну российскую ленту - "Честь" Рафаэля Мукаева.
Лучшим документальным фильмом стала картина "20 лет спустя" Мусы Туре (Сенегал), а анимационным - "Бумажные цветы" Рамака Амина (Иран).
Сотрудники экстренных служб, Таджикистан - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
В Таджикистане допрашивают мужчину, напавшего на главного муфтия страны
Вчера, 12:28
В национальном конкурсе победили картины "Монисто" Гульназы Галимуллиной (полный метр), "Руки маэстро" Алексея Барыкина (документальный фильм), "Амина" Сергея Киатрова (короткий метр).
Гильдия киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ отметила фильм "Рай" Прасанны Витханаге (Шри-Ланка).
Картина "Рай под ногами матерей" Руслана Акуна (Киргизия) получила приз "За диалог культур в исламском мире".
Зрители отдали свои симпатии фильму Юнеса Бена "Суфизм" (Тунис).
Казанский международный фестиваль "Алтын минбар" проходил в столице Татарстана с 6 по 11 сентября 2024 года при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова и министерства культуры РФ.
Машины такси - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Муфтии раскритиковали московского таксиста за отказ везти раввина
29 августа, 19:17
 
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