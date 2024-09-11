https://ria.ru/20240911/tramp-1972110558.html

Тейлор Свифт заплатит за поддержку кандидатуры Харрис, заявил Трамп

Тейлор Свифт заплатит за поддержку кандидатуры Харрис, заявил Трамп - РИА Новости, 11.09.2024

Тейлор Свифт заплатит за поддержку кандидатуры Харрис, заявил Трамп

Экс-лидер США и кандидат в президенты Дональд Трамп предрек последствия популярной американской певице Тейлор Свифт за ее поддержку кандидатуры вице-президента... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:34

2024-09-11T15:34

2024-09-11T15:35

в мире

сша

тейлор свифт (певица)

дональд трамп

камала харрис

forbes

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Экс-лидер США и кандидат в президенты Дональд Трамп предрек последствия популярной американской певице Тейлор Свифт за ее поддержку кандидатуры вице-президента Камалы Харрис на выборах главы государства. Ранее популярная американская певица Тейлор Свифт заявила, что намерена поддержать кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы государства в ноябре на фоне спекуляций в СМИ о том, что ее поддержка может существенно сказаться на результатах голосования. В интервью телеканалу Fox News Трамп назвал выбор Свифт "вопросом времени". По его словам, певица не могла бы выразить поддержку нынешнему президенту США Джо Байдену, который ранее был кандидатом от Демократов. Политик назвал Свифт "очень либеральным человеком". "Я не фанат Тейлор Свифт. ...Она все время поддерживает представителя Демократов, и она заплатит свою цену за это в сфере бизнеса", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Политик добавил, что ему больше нравится жена игрока в американский футбол Британни Махоумс, так она "большой фанат Трампа". Ранее газета Hill писала, что предвыборный штаб действующего президента Джо Байдена был крайне заинтересован в поддержке его кандидатуры со стороны Свифт. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп, со своей стороны, заявлял, что Свифт не должна оказывать Байдену поддержку на выборах, поскольку он для нее ничего не сделал и не сделает. В апреле Свифт вошла в список миллиардеров Forbes. В начале февраля она завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за Midnights, а в декабре прошлого года она возглавила рейтинг "Человек года" по версии журнала Time. В декабре 2023 года концертный тур Eras Tour установил мировой рекорд, став самым кассовым в истории и собрав более 1 миллиарда долларов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240911/ssha-1972049715.html

https://ria.ru/20240823/ssha-1967938684.html

https://ria.ru/20240827/kharris-1968787529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, тейлор свифт (певица), дональд трамп, камала харрис, forbes