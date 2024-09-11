https://ria.ru/20240911/spetsoperatsiya-1972175319.html

Спецоперация, 11 сентября: срыв попытки захвата буровой установки "Крым-2"

Спецоперация, 11 сентября: срыв попытки захвата буровой установки "Крым-2" - РИА Новости, 11.09.2024

Спецоперация, 11 сентября: срыв попытки захвата буровой установки "Крым-2"

Российские войска этой ночью сорвали попытку ВСУ захватить с помощью четырнадцати американских катеров Willard Sea Force самоподъемную буровую установку... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T20:44

2024-09-11T20:44

2024-09-11T20:44

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские войска этой ночью сорвали попытку ВСУ захватить с помощью четырнадцати американских катеров Willard Sea Force самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море, сообщило Минобороны РФ. В ходе боя силами Черноморского флота и российскими военнослужащими, выполняющими задачи охраны и обороны буровой вышки, были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до 80 украинских военнослужащих сил специальных операций. Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне СВО и характеру действий противника, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск в зоне спецоперации за сутки составили до 2025 человек, следует из сводки военного ведомства. Кроме того, авиация и артиллерия России поразили передовой пункт управления украинской группировки "Хортица", ПВО сбила 57 дронов. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 350 военных и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка и три бронетранспортера, сообщило Минобороны РФ. Скорые в МиргородеВ подконтрольном ВСУ Херсоне в среду прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное". Район дислокации 69-го радиотехнического батальона (воинская часть А-0732) ВСУ в Миргороде, куда прибыл личный состав, попал под удар, туда выехали "скорые", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Это юго-восточная часть города, недалеко от военного аэродрома, который используется ВСУ для ремонта и стоянки самолетов, наносящих удары по Крыму и новым регионам, сообщил он. Как сообщили источники Лебедева в подполье, за последние несколько дней в сторону военной части прибывали автобусы с личным составом. Военной атаке подвергся район складов в Кременчуге, которые используют для хранения боекомплекта для ВСУ, произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор. Европа поддержит УкраинуАвстрийский президент Александер Ван дер Беллен и его коллега из Словакии Петер Пеллегрини обсудили в Вене поддержку Украине. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней расширение сотрудничества для усиления ВСУ на поле боя, в частности сотрудничество между оборонными компаниями стран. Ранее в среду украинское издание "Бабель" сообщило, что президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил прибыли в Киев с визитом. Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что во время встречи Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры. Сибига и жизненная необходимость ударов по РоссииНовый глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого была поднята тема снятия ограничений на удары по территории России. Сибига написал на своей странице в соцсети X о "жизненной необходимости" того, чтобы Украина могла без ограничений использовать имеющееся у нее оружие (для ударов по территории России). Новый министр в ходе беседы также подтвердил сохранение курса на членство Украины в альянсе. Пятого сентября, согласно сообщениям западных СМИ, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет, и назвал важной возможность для Украины достигать военных объектов на территории РФ. Снятие американского запрета на использование дальнобойного оружия США для ударов Украины вглубь РФ может зависеть от непубличной реакции России на заявления по этой теме, Вашингтон не торопится с принятием решения, но оно будет сделано до выборов президента, предположила в разговоре с РИА Новости руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО имени Примакова РАН Виктория Журавлёва. В то же время телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что Киев уже использовал "большую часть" из "нескольких сотен" переданных ему дальнобойных ракет ATACMS. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Соединенных Штатах не исключают возможности разрешить Украине наносить удары вглубь территории России с использованием американских ракет ATACMS. Дальнобойные американские ракеты ATACMS в случае новой поставки их Украине будут уничтожены, как уже происходило с вооружением, поставленным Киеву ранее, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Вместе с тем, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что разрешение Вашингтоном украинских ударов поставленным Киеву дальнобойным оружием вглубь России - возможный эскалационный шаг, что было бы опасно, но Москва решительно настроена достичь целей спецоперации. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ответ России на удары вглубь ее территории будет соответствующим. Не довольствоваться ролью "почтальона"Украина хочет, чтобы Индия была модератором переговоров между Москвой и Киевом, передает агентство Блумберг со ссылкой на украинского посла в Нью-Дели Александра Полищука. Ранее газета New York Times сообщала, что украинские чиновники не видят Индию в качестве посредника между Украиной и Россией, несмотря на то, что премьер-министр Нарендра Моди заявил о готовности внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине. По мнению Полищука, Индия должна играть более активную роль в урегулировании конфликта, раз она рассчитывает на постоянное членство в Совбезе ООН. Он добавил, что она не должна довольствоваться ролью "почтальона", передающего сообщения между РФ и Украиной. Посол также напомнил, что Киев предложил Нью-Дели провести конференцию по Украине, однако, указал он, неясно, согласится ли на это предложение индийская сторона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, россия, украина, киев, сергей лебедев, денис шмыгаль, нато, вооруженные силы украины, андрей сибига, российская академия наук