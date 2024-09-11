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Предвыборный штаб Харрис будет продавать "браслеты дружбы" - РИА Новости, 11.09.2024
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15:00 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/shtab-1972101658.html
Предвыборный штаб Харрис будет продавать "браслеты дружбы"
Предвыборный штаб Харрис будет продавать "браслеты дружбы" - РИА Новости, 11.09.2024
Предвыборный штаб Харрис будет продавать "браслеты дружбы"
"Браслеты дружбы" с фамилиями кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Уолца предлагаются для... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:00
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камала харрис
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. "Браслеты дружбы" с фамилиями кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Уолца предлагаются для предзаказа в интернет-магазине на сайте их штаба, похожие браслеты стали популярны среди фанатов певицы Тейлор Свифт на ее концертах в рамках турне Eras Tour. Ранее Свифт заявила о намерении поддержать кандидатуру Харрис на выборах главы государства. "Вы готовы к этому? Браслеты Харрис и Уолца здесь!" - гласит подпись к товару в интернет-магазине, при этом в первом предложении можно увидеть отсылку к песне Свифт "...Ready for It?" ("Готов к этому?") Ожидаемая дата начала продаж браслетов - 24 сентября. Ранее газета Hill писала, что предвыборный штаб действующего президента Джо Байдена был крайне заинтересован в поддержке его кандидатуры со стороны Свифт. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп, со своей стороны, заявлял, что Свифт не должна оказывать Байдену поддержку на выборах, поскольку он для нее ничего не сделал и не сделает. В апреле Свифт вошла в список миллиардеров Forbes. В начале февраля она завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за Midnights, а в декабре прошлого года она возглавила рейтинг "Человек года" по версии журнала Time. В декабре 2023 года концертный тур Eras Tour установил мировой рекорд, став самым кассовым в истории и собрав более 1 миллиарда долларов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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в мире, технологии, сша, тейлор свифт (певица), камала харрис, тим уолц, forbes
В мире, Технологии, США, Тейлор Свифт (певица), Камала Харрис, Тим Уолц, Forbes
Предвыборный штаб Харрис будет продавать "браслеты дружбы"

"Браслеты дружбы" с фамилиями Харрис и Уолца предлагаются для предзаказа

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. "Браслеты дружбы" с фамилиями кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Уолца предлагаются для предзаказа в интернет-магазине на сайте их штаба, похожие браслеты стали популярны среди фанатов певицы Тейлор Свифт на ее концертах в рамках турне Eras Tour.
Ранее Свифт заявила о намерении поддержать кандидатуру Харрис на выборах главы государства.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
СМИ назвали возможных партнеров Харрис на выборах президента США
28 июля, 07:54
"Вы готовы к этому? Браслеты Харрис и Уолца здесь!" - гласит подпись к товару в интернет-магазине, при этом в первом предложении можно увидеть отсылку к песне Свифт "...Ready for It?" ("Готов к этому?")
Ожидаемая дата начала продаж браслетов - 24 сентября.
Ранее газета Hill писала, что предвыборный штаб действующего президента Джо Байдена был крайне заинтересован в поддержке его кандидатуры со стороны Свифт. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп, со своей стороны, заявлял, что Свифт не должна оказывать Байдену поддержку на выборах, поскольку он для нее ничего не сделал и не сделает.
В апреле Свифт вошла в список миллиардеров Forbes. В начале февраля она завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за Midnights, а в декабре прошлого года она возглавила рейтинг "Человек года" по версии журнала Time. В декабре 2023 года концертный тур Eras Tour установил мировой рекорд, став самым кассовым в истории и собрав более 1 миллиарда долларов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Выбор Уолца на роль кандидата в вице-президенты удивил многих, пишут СМИ
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В миреТехнологииСШАТейлор Свифт (певица)Камала ХаррисТим УолцForbes
 
 
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