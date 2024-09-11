https://ria.ru/20240911/rossija-1972054285.html

В Минсельхозе рассказали о росте экспорта продукции АПК

В Минсельхозе рассказали о росте экспорта продукции АПК - РИА Новости, 11.09.2024

В Минсельхозе рассказали о росте экспорта продукции АПК

Россия в этом году уже отправила на экспорт 70 миллионов тонн продукции агропромышленного комплекса, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:40

2024-09-11T12:40

2024-09-11T12:40

экономика

россия

африка

азия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия в этом году уже отправила на экспорт 70 миллионов тонн продукции агропромышленного комплекса, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в частности, более 1 миллиона тонн пшеницы отгружено на новые рынки стран Африки и Азии, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. "Отмечу, что в этом году мы поставили на международный рынок уже 70 миллионов тонн. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала Лут об экспорте продукции АПК на итоговой коллегии Минсельхоза России. "Продолжаем работу по освоению новых рынков, в частности расширяем поставки пшеницы в Африку и Азию, и в этом году более 1 миллиона тонн отгружено в такие страны как Шри-Ланка, Эфиопия, Мали, Гамбия, Буркина-Фасо, ЦАР и ряд других стран", - добавила она. Глава Минсельхоза РФ отметила, что начались поставки ячменя в Катар, пшеницы - в Сербию, жмыхов и масличных культур - в Марокко и Вьетнам, а Индия и Египет впервые закупили российские соки.

https://ria.ru/20240911/mishustin-1972007354.html

https://ria.ru/20240607/pshenitsa-1951344685.html

россия

африка

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, африка, азия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)