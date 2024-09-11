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В Минсельхозе рассказали о росте экспорта продукции АПК - РИА Новости, 11.09.2024
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12:40 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/rossija-1972054285.html
В Минсельхозе рассказали о росте экспорта продукции АПК
В Минсельхозе рассказали о росте экспорта продукции АПК - РИА Новости, 11.09.2024
В Минсельхозе рассказали о росте экспорта продукции АПК
Россия в этом году уже отправила на экспорт 70 миллионов тонн продукции агропромышленного комплекса, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:40
2024-09-11T12:40
экономика
россия
африка
азия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия в этом году уже отправила на экспорт 70 миллионов тонн продукции агропромышленного комплекса, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в частности, более 1 миллиона тонн пшеницы отгружено на новые рынки стран Африки и Азии, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. "Отмечу, что в этом году мы поставили на международный рынок уже 70 миллионов тонн. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала Лут об экспорте продукции АПК на итоговой коллегии Минсельхоза России. "Продолжаем работу по освоению новых рынков, в частности расширяем поставки пшеницы в Африку и Азию, и в этом году более 1 миллиона тонн отгружено в такие страны как Шри-Ланка, Эфиопия, Мали, Гамбия, Буркина-Фасо, ЦАР и ряд других стран", - добавила она. Глава Минсельхоза РФ отметила, что начались поставки ячменя в Катар, пшеницы - в Сербию, жмыхов и масличных культур - в Марокко и Вьетнам, а Индия и Египет впервые закупили российские соки.
https://ria.ru/20240911/mishustin-1972007354.html
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экономика, россия, африка, азия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Африка, Азия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В Минсельхозе рассказали о росте экспорта продукции АПК

Минсельхоз: экспорт продукции АПК с начала года вырос на 8 процентов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия в этом году уже отправила на экспорт 70 миллионов тонн продукции агропромышленного комплекса, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в частности, более 1 миллиона тонн пшеницы отгружено на новые рынки стран Африки и Азии, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут.
"Отмечу, что в этом году мы поставили на международный рынок уже 70 миллионов тонн. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала Лут об экспорте продукции АПК на итоговой коллегии Минсельхоза России.
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"Продолжаем работу по освоению новых рынков, в частности расширяем поставки пшеницы в Африку и Азию, и в этом году более 1 миллиона тонн отгружено в такие страны как Шри-Ланка, Эфиопия, Мали, Гамбия, Буркина-Фасо, ЦАР и ряд других стран", - добавила она.
Глава Минсельхоза РФ отметила, что начались поставки ячменя в Катар, пшеницы - в Сербию, жмыхов и масличных культур - в Марокко и Вьетнам, а Индия и Египет впервые закупили российские соки.
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ЭкономикаРоссияАфрикаАзияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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