Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на сотрудника петербургского главка МВД завели дело о мошенничестве - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:30 11.09.2024 (обновлено: 01:31 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/peterburg-1971960303.html
СМИ: на сотрудника петербургского главка МВД завели дело о мошенничестве
СМИ: на сотрудника петербургского главка МВД завели дело о мошенничестве - РИА Новости, 11.09.2024
СМИ: на сотрудника петербургского главка МВД завели дело о мошенничестве
Уголовное дело возбудили в отношении сотрудника главного управления МВД по Санкт-Петербургу за причастность к крупному мошенничеству, сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T01:30
2024-09-11T01:31
происшествия
санкт-петербург
россия
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a70ffc957eb12545ec49f19b33040bc.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении сотрудника главного управления МВД по Санкт-Петербургу за причастность к крупному мошенничеству, сообщает РБК со ссылкой на ведомство."Оперативники собственной безопасности полицейского главка установили предполагаемых участников аферы, а также предполагаемую причастность к преступлению одного из своих сотрудников. &lt;...&gt; По материалам оперативной работы &lt;...&gt; было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество)", — приводит издание заявление ведомстваКак полагает следствие, фигуранты дела пообещали потерпевшему предпринимателю помощь в получении находящегося в федеральной собственности земельного участка в Ленинградской области. Они попросили у бизнесмена 45 миллионов рублей, успев получить большую часть суммы до того, как потерпевший заподозрил обман.
https://ria.ru/20240907/dolina-1971284492.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_282aacda6670afa1e1eb4921b737af24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область
СМИ: на сотрудника петербургского главка МВД завели дело о мошенничестве

РБК: сотрудника петербургского главка МВД заподозрили в крупном мошенничестве

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении сотрудника главного управления МВД по Санкт-Петербургу за причастность к крупному мошенничеству, сообщает РБК со ссылкой на ведомство.
"Оперативники собственной безопасности полицейского главка установили предполагаемых участников аферы, а также предполагаемую причастность к преступлению одного из своих сотрудников. <...> По материалам оперативной работы <...> было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество)", — приводит издание заявление ведомства
Как полагает следствие, фигуранты дела пообещали потерпевшему предпринимателю помощь в получении находящегося в федеральной собственности земельного участка в Ленинградской области. Они попросили у бизнесмена 45 миллионов рублей, успев получить большую часть суммы до того, как потерпевший заподозрил обман.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Долина рассказала, как идет следствие по делу о мошенничестве
7 сентября, 15:22
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала