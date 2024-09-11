https://ria.ru/20240911/peterburg-1971960303.html
СМИ: на сотрудника петербургского главка МВД завели дело о мошенничестве
СМИ: на сотрудника петербургского главка МВД завели дело о мошенничестве - РИА Новости, 11.09.2024
СМИ: на сотрудника петербургского главка МВД завели дело о мошенничестве
Уголовное дело возбудили в отношении сотрудника главного управления МВД по Санкт-Петербургу за причастность к крупному мошенничеству, сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T01:30
2024-09-11T01:30
2024-09-11T01:31
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении сотрудника главного управления МВД по Санкт-Петербургу за причастность к крупному мошенничеству, сообщает РБК со ссылкой на ведомство."Оперативники собственной безопасности полицейского главка установили предполагаемых участников аферы, а также предполагаемую причастность к преступлению одного из своих сотрудников. <...> По материалам оперативной работы <...> было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество)", — приводит издание заявление ведомстваКак полагает следствие, фигуранты дела пообещали потерпевшему предпринимателю помощь в получении находящегося в федеральной собственности земельного участка в Ленинградской области. Они попросили у бизнесмена 45 миллионов рублей, успев получить большую часть суммы до того, как потерпевший заподозрил обман.
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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область
СМИ: на сотрудника петербургского главка МВД завели дело о мошенничестве
РБК: сотрудника петербургского главка МВД заподозрили в крупном мошенничестве