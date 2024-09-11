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"Западу не хватает рычагов". Пушков оценил риск конфликта НАТО с Турцией
"Западу не хватает рычагов". Пушков оценил риск конфликта НАТО с Турцией - РИА Новости, 11.09.2024
"Западу не хватает рычагов". Пушков оценил риск конфликта НАТО с Турцией
Для НАТО недопустим риск крупного конфликта с Турцией из-за заявки на вступление в БРИКС в силу ключевого положения Анкары на Ближнем Востоке и контроля над... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:02
2024-09-11T13:02
2024-09-11T13:02
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Для НАТО недопустим риск крупного конфликта с Турцией из-за заявки на вступление в БРИКС в силу ключевого положения Анкары на Ближнем Востоке и контроля над проливами, Турция ценнее для НАТО, чем НАТО для Турции, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. "Риск крупного конфликта с Турцией для НАТО недопустим в силу ключевого положения Турции на Ближнем Востоке и ее контроля над проливами. В некотором смысле Турция ценнее для НАТО, чем НАТО для Турции", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Глава комиссии Совфеда отметил, что реакция Запада на заявку Турции на вступление в БРИКС и решение Эрдогана принять участие в саммите в Казани варьируется от алармистской до успокаивающей. По его словам, "алармисты" утверждают, что, стремясь вступить в БРИКС, где заседают Россия и Китай, Анкара нарушает "дух НАТО" и ведет себя по многим вопросам не как союзник Запада, а как его антипод. "Они настаивают, что ситуация, когда страна НАТО подает заявку в БРИКС, это скандал и вызов для Запада. Соответственно, они призывают принять меры к Турции, чтобы наставить ее "на путь истинный". Другой вопрос, что Западу не хватает для этого рычагов", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240729/turtsiya-1962645788.html
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в мире, турция, анкара (провинция), ближний восток, алексей пушков, нато, брикс, совет федерации рф, юрий ушаков
В мире, Турция, Анкара (провинция), Ближний Восток, Алексей Пушков, НАТО, БРИКС, Совет Федерации РФ, Юрий Ушаков
"Западу не хватает рычагов". Пушков оценил риск конфликта НАТО с Турцией
Пушков: для НАТО недопустим конфликт с Турцией из-за заявки на членство в БРИКС