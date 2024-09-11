Путин съел бы Трампа на ланч, заявила Харрис
Харрис, говоря о конфликте на Украине, заявила, что Путин съел бы Трампа на ланч
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила в среду в контексте урегулирования конфликта на Украине, что президент РФ Владимир Путин "съел бы на ланч" ее оппонента от республиканцев Дональда Трампа.
"И почему бы вам не рассказать 800 тысячам американцев польского происхождения здесь, в Пенсильвании, как быстро вы бы отказались от всего ради благосклонности и того, что вы считаете дружбой с тем, кого называют диктатором, который съест вас на ланч", - добавила кандидат от демократов.
Трамп парировал, что его оппонентка, несмотря на встречу с украинским руководством на Мюнхенской конференции по безопасности незадолго до 24 февраля 2022 года, не смогла предотвратить начало военных действий на Украине.
"Он (Путин - ред.) сидел бы в Москве гораздо счастливее, чем сейчас. В конце концов, у него есть то, чего нет у других людей. У него есть ядерное оружие", - заявил Трамп в ответ на слова Харрис.
Экс-президент добавил, что, по его мнению, его оппонентка хуже действующего президента США Джо Байдена, который, в свою очередь, является худшим лидером Соединенных Штатов в истории. Трамп обосновал это, в частности, тем, что Харрис - "ужасный переговорщик".
Ранее Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных переговорах, подчеркнул, что речь идет не о том, где собраться и в каком кругу, а о том, что обсуждать, напомнив, что июньские инициативы Путина, как и все предыдущие, саботировались Киевом и Западом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечал, что очертания урегулирования конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживаются из-за позиции тех, кто "дирижирует" Западом.
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