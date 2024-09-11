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Всероссийский форум легкой промышленности пройдет в Иванове 20 сентября - РИА Новости, 11.09.2024
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Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
13:20 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/ivanovo-1972074763.html
Всероссийский форум легкой промышленности пройдет в Иванове 20 сентября
Всероссийский форум легкой промышленности пройдет в Иванове 20 сентября - РИА Новости, 11.09.2024
Всероссийский форум легкой промышленности пройдет в Иванове 20 сентября
На площадке образовательного центра "Солярис" в Иванове 20 сентября состоится Всероссийский отраслевой форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0", сообщает... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:20
2024-09-11T13:20
ивановская область
россия
олег бочаров (политик)
станислав воскресенский
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На площадке образовательного центра "Солярис" в Иванове 20 сентября состоится Всероссийский отраслевой форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0", сообщает пресс-служба регионального правительства. Мероприятие проводится при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, правительства Ивановской области и Агентства по привлечению инвестиций в Ивановскую область. Ивановская область стала основной площадкой проведения Всероссийского форума легкой промышленности с 2018 года. Легкая промышленность занимает лидерские позиции в экономике региона, на долю текстильных и швейных предприятий приходится 44% в структуре обрабатывающих производств. В отрасли трудятся более 27 тысяч человек. В 2024 году на предприятиях выпущено 95% всей российской медицинской марли, 83% постельного белья, 79% трикотажных полотен и 77% хлопчатобумажных тканей. В онлайн-торговле на крупнейших маркетплейсах регион входит в тройку лидеров в России после Москвы и Санкт-Петербурга, за 2023 год объем продаж предприятий Ивановской области превысил 100 миллиардов рублей. Отмечается, что главная тематика форума этого года "Легпром России – время объединяться". На площадках эксперты и профессионалы отрасли, деятели науки и представители власти обсудят вопросы сотрудничества и консолидации усилий в отрасли для выхода на новые рынки. Ключевым событием форума станет пленарная сессия "Масштабирование и сотрудничество в легкой промышленности: как использовать существующие ресурсы для выхода на новые рынки России". Участниками сессии выступят замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, руководители ведущих российских компаний легпрома. Спикеры обсудят эффективные бизнес-решения и механизмы выстраивания партнерских связей для увеличения объемов продаж и укрепления интеграционных процессов. Кроме того, программа форума включает ряд тематических сессий по актуальным направлениям. Так, на сессии "Креатив" участники обсудят такие вопросы как интеграция культурного кода в промышленность, выращивание креативных кадров, основные факторы успеха российских брендов. На сессии "Бизнес и масштабирование" затронут вопросы работы отраслевых ассоциаций как интеграторов индустрии, развитие промышленного туризма, другие направления. Кроме того, на площадке форума организуют выставку для демонстрации достижений в производстве в сфере легкой промышленности, а также в продвижении товаров и услуг. "В деловой программе форума примут участие представители ведущих предприятий легкой промышленности Ивановской области и России, федеральных и региональных органов власти, финансовых институтов и банковских структур, ритейла, ассоциаций и отраслевых объединений, научного сообщества, аналитики и эксперты", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240910/investitsii-1971803497.html
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россия, олег бочаров (политик), станислав воскресенский
Ивановская область, Россия, Олег Бочаров (политик), Станислав Воскресенский

Всероссийский форум легкой промышленности пройдет в Иванове 20 сентября

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкИваново
Иваново - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Иваново
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На площадке образовательного центра "Солярис" в Иванове 20 сентября состоится Всероссийский отраслевой форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятие проводится при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, правительства Ивановской области и Агентства по привлечению инвестиций в Ивановскую область.
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Ивановская область стала основной площадкой проведения Всероссийского форума легкой промышленности с 2018 года. Легкая промышленность занимает лидерские позиции в экономике региона, на долю текстильных и швейных предприятий приходится 44% в структуре обрабатывающих производств. В отрасли трудятся более 27 тысяч человек. В 2024 году на предприятиях выпущено 95% всей российской медицинской марли, 83% постельного белья, 79% трикотажных полотен и 77% хлопчатобумажных тканей. В онлайн-торговле на крупнейших маркетплейсах регион входит в тройку лидеров в России после Москвы и Санкт-Петербурга, за 2023 год объем продаж предприятий Ивановской области превысил 100 миллиардов рублей.
Отмечается, что главная тематика форума этого года "Легпром России – время объединяться". На площадках эксперты и профессионалы отрасли, деятели науки и представители власти обсудят вопросы сотрудничества и консолидации усилий в отрасли для выхода на новые рынки.
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Ключевым событием форума станет пленарная сессия "Масштабирование и сотрудничество в легкой промышленности: как использовать существующие ресурсы для выхода на новые рынки России". Участниками сессии выступят замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, руководители ведущих российских компаний легпрома. Спикеры обсудят эффективные бизнес-решения и механизмы выстраивания партнерских связей для увеличения объемов продаж и укрепления интеграционных процессов.
Кроме того, программа форума включает ряд тематических сессий по актуальным направлениям. Так, на сессии "Креатив" участники обсудят такие вопросы как интеграция культурного кода в промышленность, выращивание креативных кадров, основные факторы успеха российских брендов. На сессии "Бизнес и масштабирование" затронут вопросы работы отраслевых ассоциаций как интеграторов индустрии, развитие промышленного туризма, другие направления. Кроме того, на площадке форума организуют выставку для демонстрации достижений в производстве в сфере легкой промышленности, а также в продвижении товаров и услуг.
"В деловой программе форума примут участие представители ведущих предприятий легкой промышленности Ивановской области и России, федеральных и региональных органов власти, финансовых институтов и банковских структур, ритейла, ассоциаций и отраслевых объединений, научного сообщества, аналитики и эксперты", - говорится в сообщении.
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