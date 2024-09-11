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Молодежный образовательный форум для регионов СЗФО проходит в Ленобласти

Молодежный образовательный форум для регионов СЗФО проходит в Ленобласти - РИА Новости, 11.09.2024

Молодежный образовательный форум для регионов СЗФО проходит в Ленобласти

Молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа "Ладога" проходит с 9 по 15 сентября в городе Луга в Ленинградской области на базе... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T18:45

2024-09-11T18:45

2024-09-11T18:45

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

луга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа "Ладога" проходит с 9 по 15 сентября в городе Луга в Ленинградской области на базе оздоровительного объединения "Зеленый бор", сообщает пресс-служба региона. "Невозможно создать будущее, не живя настоящим и не думая о традициях и истории, которую создавали наши предки. Времена меняются, меняется мир, меняются технологии, но нужно сохранить традиции, сохранить культурный код, сохранить свои ценности и сохранить свою веру, чтобы остаться человеком", - сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе встречи с участниками образовательного форума. В этом году на форум было подано рекордное количество заявок - 6192, тогда как в 2023 году этих заявок было 4275. Как сообщают организаторы, мероприятие разделено на несколько тематических площадок и мастерских. Среди них: историко-патриотическая площадка "Помним", площадка по сохранению семейных ценностей "Любим" и по сохранению межнационального согласия и идентичности "Уважаем", а также площадка семейного добровольчества "Помогаем", мастерские "Вдохновляем" и "Создаем". Планируется, что участники форума примут участие в создании передвижной выставки, которая после завершения мероприятия может начать свое путешествие по Ленинградской области и Северо-Западному федеральному округу.

ленинградская область

луга

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ленинградская область, александр дрозденко, луга