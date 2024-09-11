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"Тревожный знак". СМИ раскрыли, что произошло с новой бригадой ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024
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09:11 11.09.2024 (обновлено: 16:40 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/forbes-1971988658.html
"Тревожный знак". СМИ раскрыли, что произошло с новой бригадой ВСУ
"Тревожный знак". СМИ раскрыли, что произошло с новой бригадой ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024
"Тревожный знак". СМИ раскрыли, что произошло с новой бригадой ВСУ
Новая 154-я бригада Вооруженных сил Украины оснащена лишь устаревшим вооружением, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:11
2024-09-11T16:40
в мире
технологии
красногоровка
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донбасс
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Новая 154-я бригада Вооруженных сил Украины оснащена лишь устаревшим вооружением, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."154-я механизированная бригада в основном вооружена старой и легкой бронетехникой, и ни у одной единицы броня не толще 33 миллиметров, чего достаточно только для отражения огня из пулемета", — говорится в материале.Экс указал, что оснащение новых бригад ВСУ старым вооружением может стать серьезной проблемой для украинцев, поскольку старые подразделения с улучшенной и новой техникой будут отведены с фронта в ходе ротаций.&quot;Но если 154-я механизированная бригада действительно использует танки Т-62, это тревожный знак для армии, которая в основном использует достаточно современные версии танков Т-64 и Т-72 наряду с гораздо меньшим количеством переданных Challenger 2, М1 Abrams, Leopard 1 и Leopard 2&quot;, — подчеркнул обозреватель.Накануне Минобороны сообщило, что российские военные освободили Красногоровку, Григоровку, Галицыновку и Водяное в Донецкой Народной Республике.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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в мире, технологии, красногоровка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, сергей шойгу, forbes, т-62, т-64, политика
В мире, Технологии, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Forbes, Т-62, Т-64, Политика
"Тревожный знак". СМИ раскрыли, что произошло с новой бригадой ВСУ

Forbes: новая 154-я бригада ВСУ оснащена лишь устаревшим вооружением

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Новая 154-я бригада Вооруженных сил Украины оснащена лишь устаревшим вооружением, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
«
"154-я механизированная бригада в основном вооружена старой и легкой бронетехникой, и ни у одной единицы броня не толще 33 миллиметров, чего достаточно только для отражения огня из пулемета", — говорится в материале.
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Экс указал, что оснащение новых бригад ВСУ старым вооружением может стать серьезной проблемой для украинцев, поскольку старые подразделения с улучшенной и новой техникой будут отведены с фронта в ходе ротаций.
«

"Но если 154-я механизированная бригада действительно использует танки Т-62, это тревожный знак для армии, которая в основном использует достаточно современные версии танков Т-64 и Т-72 наряду с гораздо меньшим количеством переданных Challenger 2, М1 Abrams, Leopard 1 и Leopard 2", — подчеркнул обозреватель.

Накануне Минобороны сообщило, что российские военные освободили Красногоровку, Григоровку, Галицыновку и Водяное в Донецкой Народной Республике.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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В миреТехнологииКрасногоровкаДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуForbesТ-62Т-64Политика
 
 
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