"Тревожный знак". СМИ раскрыли, что произошло с новой бригадой ВСУ
Forbes: новая 154-я бригада ВСУ оснащена лишь устаревшим вооружением
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Новая 154-я бригада Вооруженных сил Украины оснащена лишь устаревшим вооружением, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
«
"154-я механизированная бригада в основном вооружена старой и легкой бронетехникой, и ни у одной единицы броня не толще 33 миллиметров, чего достаточно только для отражения огня из пулемета", — говорится в материале.
СМИ: все больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией
10 сентября, 10:44
Экс указал, что оснащение новых бригад ВСУ старым вооружением может стать серьезной проблемой для украинцев, поскольку старые подразделения с улучшенной и новой техникой будут отведены с фронта в ходе ротаций.
«
"Но если 154-я механизированная бригада действительно использует танки Т-62, это тревожный знак для армии, которая в основном использует достаточно современные версии танков Т-64 и Т-72 наряду с гораздо меньшим количеством переданных Challenger 2, М1 Abrams, Leopard 1 и Leopard 2", — подчеркнул обозреватель.
Накануне Минобороны сообщило, что российские военные освободили Красногоровку, Григоровку, Галицыновку и Водяное в Донецкой Народной Республике.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
"Имеет право". В Нидерландах сделали дерзкий выпад в адрес России
10 сентября, 12:47