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Академик Черниговская высказалась против ЕГЭ - РИА Новости, 11.09.2024
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07:30 11.09.2024 (обновлено: 11:12 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/ege-1971978706.html
Академик Черниговская высказалась против ЕГЭ
Академик Черниговская высказалась против ЕГЭ - РИА Новости, 11.09.2024
Академик Черниговская высказалась против ЕГЭ
ЕГЭ отметает самых способных, нетривиально мыслящих абитуриентов и гениев, заявила в интервью РИА Новости директор Института когнитивных исследований СПбГУ,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T07:30
2024-09-11T11:12
россия
катманду
татьяна черниговская
санкт-петербургский государственный университет
российская академия наук
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости, Ольга Липич. ЕГЭ отметает самых способных, нетривиально мыслящих абитуриентов и гениев, заявила в интервью РИА Новости директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки и высшего образования РФ нейролингвист Татьяна Черниговская. Она посетила два первых в своем роде международных форума о сознании с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира, представляющих разные научные сообщества. В 2023 году в Дхарамсале с участием Далай-ламы прошла первая международная конференция "Сознание животных", а в 2024 году в Катманду собралась уже вторая, расширенная конференция - на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей" (включая искусственный интеллект). Научным организатором этих форумов выступил всемирно известный российский нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН Константин Анохин. "В ЕГЭ есть свои плюсы. Но что проверяет ЕГЭ в основном – память и внимание. А способность соображать – в малой степени. Самых способных абитуриентов вы отметаете с помощью ЕГЭ, потому что они нетривиально мыслят, гениев отметаете", - сказала Черниговская. Поэтому, по ее словам, некоторые вузы добились возможности сохранить устные и специализированные экзамены. Нейролингвист также приветствует устные защиты студенческих работ. Полный текст интервью Татьяны Черниговской читайте на сайте РИА Новости ria.ru 11 сентября в 08:00 мск.
https://ria.ru/20240907/ege-1971217389.html
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россия, катманду, татьяна черниговская , санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Катманду, Татьяна Черниговская , Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия наук, Социальный навигатор, СН_Образование
Академик Черниговская высказалась против ЕГЭ

Академик Черниговская: ЕГЭ отметает гениев, нетривиально мыслящих абитуриентов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкШкольник перед началом единого государственного экзамена
Школьник перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Школьник перед началом единого государственного экзамена . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости, Ольга Липич. ЕГЭ отметает самых способных, нетривиально мыслящих абитуриентов и гениев, заявила в интервью РИА Новости директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки и высшего образования РФ нейролингвист Татьяна Черниговская.
Она посетила два первых в своем роде международных форума о сознании с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира, представляющих разные научные сообщества. В 2023 году в Дхарамсале с участием Далай-ламы прошла первая международная конференция "Сознание животных", а в 2024 году в Катманду собралась уже вторая, расширенная конференция - на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей" (включая искусственный интеллект). Научным организатором этих форумов выступил всемирно известный российский нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН Константин Анохин.
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"В ЕГЭ есть свои плюсы. Но что проверяет ЕГЭ в основном – память и внимание. А способность соображать – в малой степени. Самых способных абитуриентов вы отметаете с помощью ЕГЭ, потому что они нетривиально мыслят, гениев отметаете", - сказала Черниговская.
Поэтому, по ее словам, некоторые вузы добились возможности сохранить устные и специализированные экзамены. Нейролингвист также приветствует устные защиты студенческих работ.
Полный текст интервью Татьяны Черниговской читайте на сайте РИА Новости ria.ru 11 сентября в 08:00 мск.
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РоссияКатмандуТатьяна ЧерниговскаяСанкт-Петербургский государственный университетРоссийская академия наукСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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