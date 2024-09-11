https://ria.ru/20240911/asadov-1971751223.html
Ботиржон Асадов: более трех тысяч компаний из России работают в Узбекистане
Ботиржон Асадов: более трех тысяч компаний из России работают в Узбекистане - РИА Новости, 11.09.2024
Ботиржон Асадов: более трех тысяч компаний из России работают в Узбекистане
Экономические отношения Узбекистана с Россией и другими странами ЕАЭС быстро развиваются, только за три года работы Узбекистана в качестве наблюдателя... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:00
2024-09-11T10:00
2024-09-11T11:10
интервью
узбекистан
россия
ботиржон асадов
евразийский экономический союз
шавкат мирзиеев
евразийская экономическая комиссия
всероссийская академия внешней торговли
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Экономические отношения Узбекистана с Россией и другими странами ЕАЭС быстро развиваются, только за три года работы Узбекистана в качестве наблюдателя товарооборот вырос на 60%, а товарооборот с Россией в ближайшие годы должен вырасти до 30 миллиардов долларов, заявил РИА Новости посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. В интервью корреспонденту агентства он также рассказал о том, как развиваются экономика и политическая сфера в республике, и какое значение в Узбекистане придают туризму. – Первого сентября Узбекистан отметил День Независимости. Что можно сказать о результатах, достигнутых с 1991 года?– За минувший период мы прошли большой путь, достойно преодолели немало сложностей и испытаний. Можно с уверенностью сказать, что за это время Узбекистан сформировался как суверенное государство, имеющее собственные конкретные цели, курс и позицию. В настоящее время Узбекистан под руководством президента страны Шавката Мирзиёева решительно вступил в новый этап своего развития. В процессе модернизации страны, обеспечения прав и свобод человека, верховенства закона создается новый, облик "Нового Узбекистана". Наряду с этим, за годы независимости проведена, на мой взгляд, эффективная работа по обеспечению прав человека, усилению подотчетности и открытости государственных органов, повышению роли институтов гражданского общества, средств массовой информации, политической активности населения и общественных объединений.На пути преобразования национальной экономики были приняты реформаторские меры по либерализации внешнеторговой, налоговой и финансовой политики, поддержке предпринимательства и гарантированию неприкосновенности частной собственности, организации глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, а также обеспечению ускоренного развития регионов.Следует отметить, что в результате инициированных президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым преобразований, за последние годы в стране были созданы политико-правовые, социально-экономические и научно-просветительские основы, необходимые для построения развитого современного общества.Важно подчеркнуть, что проводимые сегодня реформы и реализуемые проекты направлены на достижение главной цели — создание достойных условий жизни для нашего трудолюбивого народа. Опираясь на потенциал и мощь народа, а также рационально используя природные богатства земли, мы уверенно идем к поставленным целям.Ни для кого не секрет, что в основе политической свободы лежит, прежде всего экономическая независимость. Прочным фундаментом для ее укрепления служат осуществленная в Узбекистане за последние годы масштабная работа и достигнутые результаты. Особенно отрадно отметить, что удалось сократить уровень бедности более чем в два раза, что является важным шагом к обеспечению стабильности и благополучия в нашей стране. Однако нам нужно сравнивать сегодняшний день не со вчерашним, а с завтрашним днем, и организовать работу исходя из этого. Ведь будущее начинается с шагов, которые мы предпринимаем сейчас.– В этом году в Узбекистане состоятся парламентские выборы. В чем их особенность и важность?– Парламентские выборы, которые пройдут 27 октября, знаменуют собой важную веху в нашем демократическом пути. В этом году Узбекистан впервые в своей истории применит смешанную избирательную систему, которая объединяет мажоритарное и пропорциональное представительство.Данная система направлена на создание более сбалансированного и представительного законодательного органа, укрепление демократической легитимности и обеспечение более широкого спектра политических мнений, что, на мой взгляд, укрепит демократическую легитимность нашего парламента.Для меня как посла Республики Узбекистан в России особенно важно подчеркнуть, что данный формат выборов является отражением нашей приверженности принципам демократического государственного строительства.Лозунг "Мой выбор – моя процветающая Родина" не только передает дух, с которым наши граждане подходят к этому процессу, но и отражает непоколебимую приверженность руководства Узбекистана демократическому государственному строительству и расширению прав и возможностей граждан.Организация выборов будет масштабной: более 120 000 членов избирательных комиссий и международные наблюдатели. Этот факт подчеркивает нашу приверженность к проведению выборов на максимально прозрачной и инклюзивной основе.Я уверен, что эти выборы станут важным шагом на пути к укреплению демократических процессов в Узбекистане. Они дадут возможность нашим гражданам выразить свои предпочтения и выбрать своих представителей-депутатов, которые будут отстаивать их интересы на государственном уровне.– Как развивается сотрудничество Узбекистана с другими странами, в частности, с Российской Федерацией?– Современный мир переживает глубокие трансформации, и в этих условиях Новый Узбекистан, последовательно продолжающий реформы на основе принципа "Интересы человека превыше всего", открыт для широкого международного сотрудничества. Мы активно работаем над устранением торговых барьеров, созданием новых производственных и логистических цепочек, привлечением инвестиций в проекты кооперации и инфраструктуры.Особое внимание уделяется трансферу технологий, внедрению инноваций, а также углублению сотрудничества в таких передовых областях, как искусственный интеллект, цифровизация, биотехнологии и разработка вакцин.Одними из ключевых направлений нашего международного сотрудничества являются программы по сокращению бедности и поддержке предпринимательства, активизация многостороннего взаимодействия по вопросам климатической повестки, развитие человеческого потенциала, а также сотрудничество в области профессионального образования и молодежной политики.Что касается сотрудничества с Российской Федерацией, то оно всегда отличалось высокой динамичностью и результативностью. Наши страны связывают давние и крепкие отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. В основе такого высокого уровня сотрудничества, прежде всего, лежат дружеские и доверительные отношения между нашими президентами.Мы реализуем многочисленные совместные проекты в самых разных сферах, от экономики и промышленности до культуры и образования. Особенно значимым является наше сотрудничество в области энергетики, транспорта и агропромышленного комплекса, где реализуются масштабные инициативы, направленные на создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры и укрепление экономической стабильности.Ежегодно между сторонами проводятся визиты на высшем уровне. Так, например, в мае этого года прошло первое заседание Совета регионов Узбекистана и РФ под председательством президентов двух стран в Ташкенте, по итогам которого лидерами стран были поставлены новые амбициозные цели – доведение объёма товарооборота до 30 млрд долларов в ближайшие годы и освоение до 10 млрд долларов инвестиций уже в грядущем 2025 году.Вместе с тем активно развиваются культурно-гуманитарные и образовательные сферы между двумя странами-партнёрами. Настоящее время в Узбекистане насчитывается 211 высших учебных заведений, 14 из которых являются филиалами ведущих российских вузов.– Ранее Узбекистан и Россия согласовали план по увеличению взаимной торговли. На каком этапе сейчас находятся торговые отношения между Россией и Узбекистаном?– Торгово-экономические отношения между Узбекистаном и Российской Федерацией переживают лучшие времена, находятся на этапе динамичного и поступательного развития. За последние семь лет товарооборот между нашими странами вырос в 2,5 раза, что, несомненно, свидетельствует о высокой эффективности совместных усилий и взаимной заинтересованности в укреплении сотрудничества.На региональном уровне реализуется более 200 совместных проектов общей стоимостью свыше четырех миллиардов долларов США. Эти проекты охватывают широкий спектр отраслей и способствуют созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры и повышению благосостояния наших граждан. В рамках первого заседания Совета регионов Узбекистана и России был подготовлен новый многомиллиардный пакет соглашений, что, я уверен, откроет новые горизонты для взаимовыгодного партнерства.Особо хотелось бы отметить активное межрегиональное сотрудничество с такими субъектами Российской Федерации, как Москва и Петербург, Татарстан, Московская, Ленинградская, Новосибирская, Астраханская, Ивановская, Челябинская области, а также Красноярский и Пермский края, Башкортостан и многими другими регионами. Такое географически широкое сотрудничество поможет обеим странам максимально реализовать свой потенциал и заложить прочный фундамент для дальнейшего развития торговых отношений.В Узбекистане успешно функционируют более 3 000 российских компаний, которые активно участвуют в реализации проектов в сферах энергетики, химической и нефтехимической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, логистики, текстильной и пищевой промышленности и многих других отраслях.Мы уверены, что дальнейшее укрепление торгово-экономических связей между Узбекистаном и Россией будет способствовать устойчивому развитию наших государств, повышению конкурентоспособности на мировых рынках и улучшению качества жизни наших народов. Планомерная работа в этом направлении продолжится, и мы открыты для новых инициатив и проектов, которые принесут взаимную пользу и укрепят двустороннее сотрудничество между нашими странами.– В мае состоялся визит в Узбекистан президента России Владимира Путина. Каковы его практические итоги для отношений двух стран?– Наш президент, Шавкат Миромонович Мирзиёев, назвал этот визит историческим. Сам факт посещения Владимиром Путиным нашей страны с государственным визитом в числе первых наш руководитель счел большим уважением для многонационального народа Узбекистана.Среди итогов стоит выделить несколько положительных и, на мой взгляд, взаимовыгодных соглашений. Во-первых, поставлены амбициозные задачи и достигнуты новые договоренности по дальнейшему развитию сотрудничества в торгово-экономической и промышленной сферах. Во-вторых, достигнута договоренность о запуске Совместной инвестиционной платформы для поддержки совместных проектов ведущих предприятий. В-третьих, лидеры предметно рассмотрели вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах энергетики, а также сельского хозяйства, инноваций, миграции, безопасности и других. В-четвертых, отдельное внимание было уделено сотрудничеству в области образования и подготовки инженерных кадров. Достигнуты договоренности об открытии в Узбекистане филиалов Московского технического университета имени Баумана и Всероссийской академии внешней торговли. В-пятых, межрегиональное сотрудничество между нашими странами переформатировано и вышло на новый уровень. Это подтверждает впервые проведенное заседание Совета регионов Узбекистана и России под председательством президентов двух стран в Ташкенте, по итогам которого был заключен солидный пакет документов. Заключая, хочу отметить, что данным визитом Узбекистан и Россия вновь подтвердили приверженность дальнейшему расширению многогранного сотрудничества.– В последние годы в Узбекистане растет туристический поток из России. Ожидают ли его дальнейшее увеличение? На сколько процентов? Планируют ли стороны и дальше увеличивать число авиарейсов?– В последние годы туристический поток между Узбекистаном и Россией демонстрирует устойчивый рост, что свидетельствует о взаимном интересе наших народов к культуре, истории и традициям друг друга. В 2022 году Узбекистан посетили 567,7 тысячи туристов из России, что в три раза больше по сравнению с 2021 годом, когда нашу страну посетило 190,5 тысячи россиян. Эти цифры ярко отражают укрепление наших двусторонних связей в туристической сфере и растущую популярность Узбекистана как привлекательного направления для российских путешественников. Неуклонно растет и интерес узбекских туристов к России. За 2023 год было совершено более 800 тысяч поездок в Россию, что в два раза больше, чем за предыдущий год.С учетом текущих тенденций, руководством нашей страны было принято постановление, в котором утверждены прогнозные показатели привлечения иностранных туристов в 2024 году до 9,96 миллиона человек (со всего мира – ред.). В частности, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил увеличить поток туристов из России в два раза по сравнению с 2023 годом, когда Узбекистан посетили 714 тысяч российских туристов.Для поддержки и стимулирования этого роста стороны активно работают над расширением транспортной инфраструктуры. В 2023 году правительственные ведомства Узбекистана и России договорились удвоить количество авиарейсов между нашими странами. В частности, количество перелетов из Ташкента в Москву увеличилось с 39 до 50 в неделю, а из Ташкента в Петербург — с семи до 14. В результате на 2023 год среднее количество авиарейсов между нашими странами составило более 280 рейсов в неделю. Уверен, что эти меры будут способствовать дальнейшему увеличению туристического потока и еще большему укреплению наших двусторонних отношений, а также принесут значительные экономические и культурные выгоды для обеих стран.– В 2020 году Узбекистан стал наблюдателем в ЕАЭС. Какие вы видите перспективы для Узбекистана в ЕАЭС?– За прошедшие три года сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС в статусе наблюдателя объемы взаимного товарооборота выросли на 60%, прежде всего за счет увеличения поставок промышленной продукции. Одновременно повышается доля расчетов в национальных валютах. Запущено свыше одной тысячи совместных предприятий и проектов, растут объемы грузоперевозок.Мы также подключились к отраслевым проектам и программам в сфере цифровизации торговли и грузоперевозок, в области электронной коммерции, климатической повестки. Созданы эффективные платформы для осуществления диалога между бизнес-структурами наших стран, в том числе с привлечением потенциала регионов. В качестве примера можно привести Международную промышленную выставку "ИННОПРОМ. Центральная Азия". В апреле текущего года она в третий раз успешно прошла в Ташкенте. В данном мероприятии приняли участие более двух тысяч ведущих предприятий наших стран, достигнуты договоренности о сотнях новых проектов кооперации.Касательно приоритетов взаимовыгодного сотрудничества нашей страны с Евразийским экономическим союзом, их четко и ясно обозначил наш президент, уважаемый Шавкат Миромонович Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае. Первое. Узбекистан заинтересован в расширении практического партнерства и более активном участии в реализации многосторонних проектов отраслевого взаимодействия в рамках стратегических направлений развития ЕАЭС. В этой связи в настоящее время завершается подготовка нового комплексного плана совместных мероприятий правительства Республики Узбекистан и Евразийской экономической комиссии на среднесрочную перспективу. Второе. Продолжить работу по взаимному устранению барьеров и ограничений в торговле со странами ЕАЭС. В качестве конкретных практических шагов в этом направлении предлагается осуществить организацию электронного обмена данными о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через наши таможенные границы, интеграцию информационных систем санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, принятие Плана по сближению мер технического регулирования и применение электронной сертификации. Третье. Продолжить тесный диалог по развитию транспортного коридора "Север-Юг" в направлении рынков стран Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. В этом плане предусматривается развитие мультимодального маршрута Беларусь–Россия–Казахстан–Узбекистан–Афганистан–Пакистан. В целях упрощения процедур транзита между нашими странами предлагается разработка Комплекса мер по цифровому взаимодействию с внедряемой Единой системой таможенного транзита ЕАЭС. Четвертое. Активная поддержка проектов промышленной кооперации и программы локализации производства востребованной продукции. Пятое. Отдельное внимание будет уделяться налаживанию системной работы и расширению сотрудничества с органами Евразийского экономического союза по таким важным направлениям, как развитие Евразийского Агроэкспресса, внедрение "зеленых" и водо-сберегающих технологий, поддержка создания совместных агропромышленных кластеров и логистических центров, выработка общих подходов и тесное сотрудничество в вопросах преодоления последствий изменения климата, формирование благоприятных условий и социальных гарантий деятельности трудовых мигрантов в наших странах, с подключением к цифровым платформам, разработка совместных туристических программ и продуктов, направленных на кардинальное увеличение туристического обмена.
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интервью, узбекистан, россия, ботиржон асадов, евразийский экономический союз, шавкат мирзиеев, евразийская экономическая комиссия, всероссийская академия внешней торговли
Интервью, Узбекистан, Россия, Ботиржон Асадов, Евразийский экономический союз, Шавкат Мирзиеев, Евразийская экономическая комиссия, Всероссийская академия внешней торговли
Экономические отношения Узбекистана с Россией и другими странами ЕАЭС быстро развиваются, только за три года работы Узбекистана в качестве наблюдателя товарооборот вырос на 60%, а товарооборот с Россией в ближайшие годы должен вырасти до 30 миллиардов долларов, заявил РИА Новости посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. В интервью корреспонденту агентства он также рассказал о том, как развиваются экономика и политическая сфера в республике, и какое значение в Узбекистане придают туризму.
– Первого сентября Узбекистан отметил День Независимости. Что можно сказать о результатах, достигнутых с 1991 года?
– За минувший период мы прошли большой путь, достойно преодолели немало сложностей и испытаний. Можно с уверенностью сказать, что за это время Узбекистан сформировался как суверенное государство, имеющее собственные конкретные цели, курс и позицию. В настоящее время Узбекистан под руководством президента страны Шавката Мирзиёева
решительно вступил в новый этап своего развития. В процессе модернизации страны, обеспечения прав и свобод человека, верховенства закона создается новый, облик "Нового Узбекистана". Наряду с этим, за годы независимости проведена, на мой взгляд, эффективная работа по обеспечению прав человека, усилению подотчетности и открытости государственных органов, повышению роли институтов гражданского общества, средств массовой информации, политической активности населения и общественных объединений.
На пути преобразования национальной экономики были приняты реформаторские меры по либерализации внешнеторговой, налоговой и финансовой политики, поддержке предпринимательства и гарантированию неприкосновенности частной собственности, организации глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, а также обеспечению ускоренного развития регионов.
Следует отметить, что в результате инициированных президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым преобразований, за последние годы в стране были созданы политико-правовые, социально-экономические и научно-просветительские основы, необходимые для построения развитого современного общества.
Важно подчеркнуть, что проводимые сегодня реформы и реализуемые проекты направлены на достижение главной цели — создание достойных условий жизни для нашего трудолюбивого народа. Опираясь на потенциал и мощь народа, а также рационально используя природные богатства земли, мы уверенно идем к поставленным целям.
Ни для кого не секрет, что в основе политической свободы лежит, прежде всего экономическая независимость. Прочным фундаментом для ее укрепления служат осуществленная в Узбекистане за последние годы масштабная работа и достигнутые результаты. Особенно отрадно отметить, что удалось сократить уровень бедности более чем в два раза, что является важным шагом к обеспечению стабильности и благополучия в нашей стране. Однако нам нужно сравнивать сегодняшний день не со вчерашним, а с завтрашним днем, и организовать работу исходя из этого. Ведь будущее начинается с шагов, которые мы предпринимаем сейчас.
– В этом году в Узбекистане состоятся парламентские выборы. В чем их особенность и важность?
– Парламентские выборы, которые пройдут 27 октября, знаменуют собой важную веху в нашем демократическом пути. В этом году Узбекистан впервые в своей истории применит смешанную избирательную систему, которая объединяет мажоритарное и пропорциональное представительство.
Данная система направлена на создание более сбалансированного и представительного законодательного органа, укрепление демократической легитимности и обеспечение более широкого спектра политических мнений, что, на мой взгляд, укрепит демократическую легитимность нашего парламента.
Для меня как посла Республики Узбекистан в России особенно важно подчеркнуть, что данный формат выборов является отражением нашей приверженности принципам демократического государственного строительства.
Лозунг "Мой выбор – моя процветающая Родина" не только передает дух, с которым наши граждане подходят к этому процессу, но и отражает непоколебимую приверженность руководства Узбекистана демократическому государственному строительству и расширению прав и возможностей граждан.
Организация выборов будет масштабной: более 120 000 членов избирательных комиссий и международные наблюдатели. Этот факт подчеркивает нашу приверженность к проведению выборов на максимально прозрачной и инклюзивной основе.
Я уверен, что эти выборы станут важным шагом на пути к укреплению демократических процессов в Узбекистане. Они дадут возможность нашим гражданам выразить свои предпочтения и выбрать своих представителей-депутатов, которые будут отстаивать их интересы на государственном уровне.
– Как развивается сотрудничество Узбекистана с другими странами, в частности, с Российской Федерацией?
– Современный мир переживает глубокие трансформации, и в этих условиях Новый Узбекистан, последовательно продолжающий реформы на основе принципа "Интересы человека превыше всего", открыт для широкого международного сотрудничества. Мы активно работаем над устранением торговых барьеров, созданием новых производственных и логистических цепочек, привлечением инвестиций в проекты кооперации и инфраструктуры.
Особое внимание уделяется трансферу технологий, внедрению инноваций, а также углублению сотрудничества в таких передовых областях, как искусственный интеллект, цифровизация, биотехнологии и разработка вакцин.
Одними из ключевых направлений нашего международного сотрудничества являются программы по сокращению бедности и поддержке предпринимательства, активизация многостороннего взаимодействия по вопросам климатической повестки, развитие человеческого потенциала, а также сотрудничество в области профессионального образования и молодежной политики.
Что касается сотрудничества с Российской Федерацией, то оно всегда отличалось высокой динамичностью и результативностью. Наши страны связывают давние и крепкие отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. В основе такого высокого уровня сотрудничества, прежде всего, лежат дружеские и доверительные отношения между нашими президентами.
Мы реализуем многочисленные совместные проекты в самых разных сферах, от экономики и промышленности до культуры и образования. Особенно значимым является наше сотрудничество в области энергетики, транспорта и агропромышленного комплекса, где реализуются масштабные инициативы, направленные на создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры и укрепление экономической стабильности.
Ежегодно между сторонами проводятся визиты на высшем уровне. Так, например, в мае этого года прошло первое заседание Совета регионов Узбекистана и РФ под председательством президентов двух стран в Ташкенте
, по итогам которого лидерами стран были поставлены новые амбициозные цели – доведение объёма товарооборота до 30 млрд долларов в ближайшие годы и освоение до 10 млрд долларов инвестиций уже в грядущем 2025 году.
Вместе с тем активно развиваются культурно-гуманитарные и образовательные сферы между двумя странами-партнёрами. Настоящее время в Узбекистане насчитывается 211 высших учебных заведений, 14 из которых являются филиалами ведущих российских вузов.
– Ранее Узбекистан и Россия согласовали план по увеличению взаимной торговли. На каком этапе сейчас находятся торговые отношения между Россией и Узбекистаном?
– Торгово-экономические отношения между Узбекистаном и Российской Федерацией переживают лучшие времена, находятся на этапе динамичного и поступательного развития. За последние семь лет товарооборот между нашими странами вырос в 2,5 раза, что, несомненно, свидетельствует о высокой эффективности совместных усилий и взаимной заинтересованности в укреплении сотрудничества.
На региональном уровне реализуется более 200 совместных проектов общей стоимостью свыше четырех миллиардов долларов США
. Эти проекты охватывают широкий спектр отраслей и способствуют созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры и повышению благосостояния наших граждан. В рамках первого заседания Совета регионов Узбекистана и России был подготовлен новый многомиллиардный пакет соглашений, что, я уверен, откроет новые горизонты для взаимовыгодного партнерства.
Особо хотелось бы отметить активное межрегиональное сотрудничество с такими субъектами Российской Федерации, как Москва
и Петербург
, Татарстан, Московская, Ленинградская, Новосибирская, Астраханская, Ивановская, Челябинская области
, а также Красноярский и Пермский края
, Башкортостан и многими другими регионами. Такое географически широкое сотрудничество поможет обеим странам максимально реализовать свой потенциал и заложить прочный фундамент для дальнейшего развития торговых отношений.
В Узбекистане успешно функционируют более 3 000 российских компаний, которые активно участвуют в реализации проектов в сферах энергетики, химической и нефтехимической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, логистики, текстильной и пищевой промышленности и многих других отраслях.
Мы уверены, что дальнейшее укрепление торгово-экономических связей между Узбекистаном и Россией будет способствовать устойчивому развитию наших государств, повышению конкурентоспособности на мировых рынках и улучшению качества жизни наших народов. Планомерная работа в этом направлении продолжится, и мы открыты для новых инициатив и проектов, которые принесут взаимную пользу и укрепят двустороннее сотрудничество между нашими странами.
– В мае состоялся визит в Узбекистан президента России Владимира Путина. Каковы его практические итоги для отношений двух стран?
– Наш президент, Шавкат Миромонович Мирзиёев, назвал этот визит историческим. Сам факт посещения Владимиром Путиным нашей страны с государственным визитом в числе первых наш руководитель счел большим уважением для многонационального народа Узбекистана.
Среди итогов стоит выделить несколько положительных и, на мой взгляд, взаимовыгодных соглашений. Во-первых, поставлены амбициозные задачи и достигнуты новые договоренности по дальнейшему развитию сотрудничества в торгово-экономической и промышленной сферах. Во-вторых, достигнута договоренность о запуске Совместной инвестиционной платформы для поддержки совместных проектов ведущих предприятий. В-третьих, лидеры предметно рассмотрели вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах энергетики, а также сельского хозяйства, инноваций, миграции, безопасности и других. В-четвертых, отдельное внимание было уделено сотрудничеству в области образования и подготовки инженерных кадров. Достигнуты договоренности об открытии в Узбекистане филиалов Московского технического университета имени Баумана и Всероссийской академии внешней торговли
. В-пятых, межрегиональное сотрудничество между нашими странами переформатировано и вышло на новый уровень. Это подтверждает впервые проведенное заседание Совета регионов Узбекистана и России под председательством президентов двух стран в Ташкенте, по итогам которого был заключен солидный пакет документов. Заключая, хочу отметить, что данным визитом Узбекистан и Россия вновь подтвердили приверженность дальнейшему расширению многогранного сотрудничества.
– В последние годы в Узбекистане растет туристический поток из России. Ожидают ли его дальнейшее увеличение? На сколько процентов? Планируют ли стороны и дальше увеличивать число авиарейсов?
– В последние годы туристический поток между Узбекистаном и Россией демонстрирует устойчивый рост, что свидетельствует о взаимном интересе наших народов к культуре, истории и традициям друг друга. В 2022 году Узбекистан посетили 567,7 тысячи туристов из России, что в три раза больше по сравнению с 2021 годом, когда нашу страну посетило 190,5 тысячи россиян. Эти цифры ярко отражают укрепление наших двусторонних связей в туристической сфере и растущую популярность Узбекистана как привлекательного направления для российских путешественников. Неуклонно растет и интерес узбекских туристов к России. За 2023 год было совершено более 800 тысяч поездок в Россию, что в два раза больше, чем за предыдущий год.
С учетом текущих тенденций, руководством нашей страны было принято постановление, в котором утверждены прогнозные показатели привлечения иностранных туристов в 2024 году до 9,96 миллиона человек (со всего мира – ред.). В частности, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил увеличить поток туристов из России в два раза по сравнению с 2023 годом, когда Узбекистан посетили 714 тысяч российских туристов.
Для поддержки и стимулирования этого роста стороны активно работают над расширением транспортной инфраструктуры. В 2023 году правительственные ведомства Узбекистана и России договорились удвоить количество авиарейсов между нашими странами. В частности, количество перелетов из Ташкента в Москву увеличилось с 39 до 50 в неделю, а из Ташкента в Петербург — с семи до 14. В результате на 2023 год среднее количество авиарейсов между нашими странами составило более 280 рейсов в неделю. Уверен, что эти меры будут способствовать дальнейшему увеличению туристического потока и еще большему укреплению наших двусторонних отношений, а также принесут значительные экономические и культурные выгоды для обеих стран.
– В 2020 году Узбекистан стал наблюдателем в ЕАЭС. Какие вы видите перспективы для Узбекистана в ЕАЭС?
– За прошедшие три года сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС в статусе наблюдателя объемы взаимного товарооборота выросли на 60%, прежде всего за счет увеличения поставок промышленной продукции. Одновременно повышается доля расчетов в национальных валютах. Запущено свыше одной тысячи совместных предприятий и проектов, растут объемы грузоперевозок.
Мы также подключились к отраслевым проектам и программам в сфере цифровизации торговли и грузоперевозок, в области электронной коммерции, климатической повестки. Созданы эффективные платформы для осуществления диалога между бизнес-структурами наших стран, в том числе с привлечением потенциала регионов. В качестве примера можно привести Международную промышленную выставку "ИННОПРОМ. Центральная Азия". В апреле текущего года она в третий раз успешно прошла в Ташкенте. В данном мероприятии приняли участие более двух тысяч ведущих предприятий наших стран, достигнуты договоренности о сотнях новых проектов кооперации.
Касательно приоритетов взаимовыгодного сотрудничества нашей страны с Евразийским экономическим союзом, их четко и ясно обозначил наш президент, уважаемый Шавкат Миромонович Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае. Первое. Узбекистан заинтересован в расширении практического партнерства и более активном участии в реализации многосторонних проектов отраслевого взаимодействия в рамках стратегических направлений развития ЕАЭС. В этой связи в настоящее время завершается подготовка нового комплексного плана совместных мероприятий правительства Республики Узбекистан и Евразийской экономической комиссии
на среднесрочную перспективу. Второе. Продолжить работу по взаимному устранению барьеров и ограничений в торговле со странами ЕАЭС. В качестве конкретных практических шагов в этом направлении предлагается осуществить организацию электронного обмена данными о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через наши таможенные границы, интеграцию информационных систем санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, принятие Плана по сближению мер технического регулирования и применение электронной сертификации. Третье. Продолжить тесный диалог по развитию транспортного коридора "Север-Юг" в направлении рынков стран Южной и Юго-Восточной Азии
, Ближнего Востока
. В этом плане предусматривается развитие мультимодального маршрута Беларусь–Россия–Казахстан–Узбекистан–Афганистан–Пакистан. В целях упрощения процедур транзита между нашими странами предлагается разработка Комплекса мер по цифровому взаимодействию с внедряемой Единой системой таможенного транзита ЕАЭС. Четвертое. Активная поддержка проектов промышленной кооперации и программы локализации производства востребованной продукции. Пятое. Отдельное внимание будет уделяться налаживанию системной работы и расширению сотрудничества с органами Евразийского экономического союза по таким важным направлениям, как развитие Евразийского Агроэкспресса, внедрение "зеленых" и водо-сберегающих технологий, поддержка создания совместных агропромышленных кластеров и логистических центров, выработка общих подходов и тесное сотрудничество в вопросах преодоления последствий изменения климата, формирование благоприятных условий и социальных гарантий деятельности трудовых мигрантов в наших странах, с подключением к цифровым платформам, разработка совместных туристических программ и продуктов, направленных на кардинальное увеличение туристического обмена.