https://ria.ru/20240911/asadov-1971751223.html

Ботиржон Асадов: более трех тысяч компаний из России работают в Узбекистане

Ботиржон Асадов: более трех тысяч компаний из России работают в Узбекистане - РИА Новости, 11.09.2024

Ботиржон Асадов: более трех тысяч компаний из России работают в Узбекистане

Экономические отношения Узбекистана с Россией и другими странами ЕАЭС быстро развиваются, только за три года работы Узбекистана в качестве наблюдателя... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:00

2024-09-11T10:00

2024-09-11T11:10

интервью

узбекистан

россия

ботиржон асадов

евразийский экономический союз

шавкат мирзиеев

евразийская экономическая комиссия

всероссийская академия внешней торговли

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Экономические отношения Узбекистана с Россией и другими странами ЕАЭС быстро развиваются, только за три года работы Узбекистана в качестве наблюдателя товарооборот вырос на 60%, а товарооборот с Россией в ближайшие годы должен вырасти до 30 миллиардов долларов, заявил РИА Новости посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. В интервью корреспонденту агентства он также рассказал о том, как развиваются экономика и политическая сфера в республике, и какое значение в Узбекистане придают туризму. – Первого сентября Узбекистан отметил День Независимости. Что можно сказать о результатах, достигнутых с 1991 года?– За минувший период мы прошли большой путь, достойно преодолели немало сложностей и испытаний. Можно с уверенностью сказать, что за это время Узбекистан сформировался как суверенное государство, имеющее собственные конкретные цели, курс и позицию. В настоящее время Узбекистан под руководством президента страны Шавката Мирзиёева решительно вступил в новый этап своего развития. В процессе модернизации страны, обеспечения прав и свобод человека, верховенства закона создается новый, облик "Нового Узбекистана". Наряду с этим, за годы независимости проведена, на мой взгляд, эффективная работа по обеспечению прав человека, усилению подотчетности и открытости государственных органов, повышению роли институтов гражданского общества, средств массовой информации, политической активности населения и общественных объединений.На пути преобразования национальной экономики были приняты реформаторские меры по либерализации внешнеторговой, налоговой и финансовой политики, поддержке предпринимательства и гарантированию неприкосновенности частной собственности, организации глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, а также обеспечению ускоренного развития регионов.Следует отметить, что в результате инициированных президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым преобразований, за последние годы в стране были созданы политико-правовые, социально-экономические и научно-просветительские основы, необходимые для построения развитого современного общества.Важно подчеркнуть, что проводимые сегодня реформы и реализуемые проекты направлены на достижение главной цели — создание достойных условий жизни для нашего трудолюбивого народа. Опираясь на потенциал и мощь народа, а также рационально используя природные богатства земли, мы уверенно идем к поставленным целям.Ни для кого не секрет, что в основе политической свободы лежит, прежде всего экономическая независимость. Прочным фундаментом для ее укрепления служат осуществленная в Узбекистане за последние годы масштабная работа и достигнутые результаты. Особенно отрадно отметить, что удалось сократить уровень бедности более чем в два раза, что является важным шагом к обеспечению стабильности и благополучия в нашей стране. Однако нам нужно сравнивать сегодняшний день не со вчерашним, а с завтрашним днем, и организовать работу исходя из этого. Ведь будущее начинается с шагов, которые мы предпринимаем сейчас.– В этом году в Узбекистане состоятся парламентские выборы. В чем их особенность и важность?– Парламентские выборы, которые пройдут 27 октября, знаменуют собой важную веху в нашем демократическом пути. В этом году Узбекистан впервые в своей истории применит смешанную избирательную систему, которая объединяет мажоритарное и пропорциональное представительство.Данная система направлена на создание более сбалансированного и представительного законодательного органа, укрепление демократической легитимности и обеспечение более широкого спектра политических мнений, что, на мой взгляд, укрепит демократическую легитимность нашего парламента.Для меня как посла Республики Узбекистан в России особенно важно подчеркнуть, что данный формат выборов является отражением нашей приверженности принципам демократического государственного строительства.Лозунг "Мой выбор – моя процветающая Родина" не только передает дух, с которым наши граждане подходят к этому процессу, но и отражает непоколебимую приверженность руководства Узбекистана демократическому государственному строительству и расширению прав и возможностей граждан.Организация выборов будет масштабной: более 120 000 членов избирательных комиссий и международные наблюдатели. Этот факт подчеркивает нашу приверженность к проведению выборов на максимально прозрачной и инклюзивной основе.Я уверен, что эти выборы станут важным шагом на пути к укреплению демократических процессов в Узбекистане. Они дадут возможность нашим гражданам выразить свои предпочтения и выбрать своих представителей-депутатов, которые будут отстаивать их интересы на государственном уровне.– Как развивается сотрудничество Узбекистана с другими странами, в частности, с Российской Федерацией?– Современный мир переживает глубокие трансформации, и в этих условиях Новый Узбекистан, последовательно продолжающий реформы на основе принципа "Интересы человека превыше всего", открыт для широкого международного сотрудничества. Мы активно работаем над устранением торговых барьеров, созданием новых производственных и логистических цепочек, привлечением инвестиций в проекты кооперации и инфраструктуры.Особое внимание уделяется трансферу технологий, внедрению инноваций, а также углублению сотрудничества в таких передовых областях, как искусственный интеллект, цифровизация, биотехнологии и разработка вакцин.Одними из ключевых направлений нашего международного сотрудничества являются программы по сокращению бедности и поддержке предпринимательства, активизация многостороннего взаимодействия по вопросам климатической повестки, развитие человеческого потенциала, а также сотрудничество в области профессионального образования и молодежной политики.Что касается сотрудничества с Российской Федерацией, то оно всегда отличалось высокой динамичностью и результативностью. Наши страны связывают давние и крепкие отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. В основе такого высокого уровня сотрудничества, прежде всего, лежат дружеские и доверительные отношения между нашими президентами.Мы реализуем многочисленные совместные проекты в самых разных сферах, от экономики и промышленности до культуры и образования. Особенно значимым является наше сотрудничество в области энергетики, транспорта и агропромышленного комплекса, где реализуются масштабные инициативы, направленные на создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры и укрепление экономической стабильности.Ежегодно между сторонами проводятся визиты на высшем уровне. Так, например, в мае этого года прошло первое заседание Совета регионов Узбекистана и РФ под председательством президентов двух стран в Ташкенте, по итогам которого лидерами стран были поставлены новые амбициозные цели – доведение объёма товарооборота до 30 млрд долларов в ближайшие годы и освоение до 10 млрд долларов инвестиций уже в грядущем 2025 году.Вместе с тем активно развиваются культурно-гуманитарные и образовательные сферы между двумя странами-партнёрами. Настоящее время в Узбекистане насчитывается 211 высших учебных заведений, 14 из которых являются филиалами ведущих российских вузов.– Ранее Узбекистан и Россия согласовали план по увеличению взаимной торговли. На каком этапе сейчас находятся торговые отношения между Россией и Узбекистаном?– Торгово-экономические отношения между Узбекистаном и Российской Федерацией переживают лучшие времена, находятся на этапе динамичного и поступательного развития. За последние семь лет товарооборот между нашими странами вырос в 2,5 раза, что, несомненно, свидетельствует о высокой эффективности совместных усилий и взаимной заинтересованности в укреплении сотрудничества.На региональном уровне реализуется более 200 совместных проектов общей стоимостью свыше четырех миллиардов долларов США. Эти проекты охватывают широкий спектр отраслей и способствуют созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры и повышению благосостояния наших граждан. В рамках первого заседания Совета регионов Узбекистана и России был подготовлен новый многомиллиардный пакет соглашений, что, я уверен, откроет новые горизонты для взаимовыгодного партнерства.Особо хотелось бы отметить активное межрегиональное сотрудничество с такими субъектами Российской Федерации, как Москва и Петербург, Татарстан, Московская, Ленинградская, Новосибирская, Астраханская, Ивановская, Челябинская области, а также Красноярский и Пермский края, Башкортостан и многими другими регионами. Такое географически широкое сотрудничество поможет обеим странам максимально реализовать свой потенциал и заложить прочный фундамент для дальнейшего развития торговых отношений.В Узбекистане успешно функционируют более 3 000 российских компаний, которые активно участвуют в реализации проектов в сферах энергетики, химической и нефтехимической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, логистики, текстильной и пищевой промышленности и многих других отраслях.Мы уверены, что дальнейшее укрепление торгово-экономических связей между Узбекистаном и Россией будет способствовать устойчивому развитию наших государств, повышению конкурентоспособности на мировых рынках и улучшению качества жизни наших народов. Планомерная работа в этом направлении продолжится, и мы открыты для новых инициатив и проектов, которые принесут взаимную пользу и укрепят двустороннее сотрудничество между нашими странами.– В мае состоялся визит в Узбекистан президента России Владимира Путина. Каковы его практические итоги для отношений двух стран?– Наш президент, Шавкат Миромонович Мирзиёев, назвал этот визит историческим. Сам факт посещения Владимиром Путиным нашей страны с государственным визитом в числе первых наш руководитель счел большим уважением для многонационального народа Узбекистана.Среди итогов стоит выделить несколько положительных и, на мой взгляд, взаимовыгодных соглашений. Во-первых, поставлены амбициозные задачи и достигнуты новые договоренности по дальнейшему развитию сотрудничества в торгово-экономической и промышленной сферах. Во-вторых, достигнута договоренность о запуске Совместной инвестиционной платформы для поддержки совместных проектов ведущих предприятий. В-третьих, лидеры предметно рассмотрели вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах энергетики, а также сельского хозяйства, инноваций, миграции, безопасности и других. В-четвертых, отдельное внимание было уделено сотрудничеству в области образования и подготовки инженерных кадров. Достигнуты договоренности об открытии в Узбекистане филиалов Московского технического университета имени Баумана и Всероссийской академии внешней торговли. В-пятых, межрегиональное сотрудничество между нашими странами переформатировано и вышло на новый уровень. Это подтверждает впервые проведенное заседание Совета регионов Узбекистана и России под председательством президентов двух стран в Ташкенте, по итогам которого был заключен солидный пакет документов. Заключая, хочу отметить, что данным визитом Узбекистан и Россия вновь подтвердили приверженность дальнейшему расширению многогранного сотрудничества.– В последние годы в Узбекистане растет туристический поток из России. Ожидают ли его дальнейшее увеличение? На сколько процентов? Планируют ли стороны и дальше увеличивать число авиарейсов?– В последние годы туристический поток между Узбекистаном и Россией демонстрирует устойчивый рост, что свидетельствует о взаимном интересе наших народов к культуре, истории и традициям друг друга. В 2022 году Узбекистан посетили 567,7 тысячи туристов из России, что в три раза больше по сравнению с 2021 годом, когда нашу страну посетило 190,5 тысячи россиян. Эти цифры ярко отражают укрепление наших двусторонних связей в туристической сфере и растущую популярность Узбекистана как привлекательного направления для российских путешественников. Неуклонно растет и интерес узбекских туристов к России. За 2023 год было совершено более 800 тысяч поездок в Россию, что в два раза больше, чем за предыдущий год.С учетом текущих тенденций, руководством нашей страны было принято постановление, в котором утверждены прогнозные показатели привлечения иностранных туристов в 2024 году до 9,96 миллиона человек (со всего мира – ред.). В частности, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил увеличить поток туристов из России в два раза по сравнению с 2023 годом, когда Узбекистан посетили 714 тысяч российских туристов.Для поддержки и стимулирования этого роста стороны активно работают над расширением транспортной инфраструктуры. В 2023 году правительственные ведомства Узбекистана и России договорились удвоить количество авиарейсов между нашими странами. В частности, количество перелетов из Ташкента в Москву увеличилось с 39 до 50 в неделю, а из Ташкента в Петербург — с семи до 14. В результате на 2023 год среднее количество авиарейсов между нашими странами составило более 280 рейсов в неделю. Уверен, что эти меры будут способствовать дальнейшему увеличению туристического потока и еще большему укреплению наших двусторонних отношений, а также принесут значительные экономические и культурные выгоды для обеих стран.– В 2020 году Узбекистан стал наблюдателем в ЕАЭС. Какие вы видите перспективы для Узбекистана в ЕАЭС?– За прошедшие три года сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС в статусе наблюдателя объемы взаимного товарооборота выросли на 60%, прежде всего за счет увеличения поставок промышленной продукции. Одновременно повышается доля расчетов в национальных валютах. Запущено свыше одной тысячи совместных предприятий и проектов, растут объемы грузоперевозок.Мы также подключились к отраслевым проектам и программам в сфере цифровизации торговли и грузоперевозок, в области электронной коммерции, климатической повестки. Созданы эффективные платформы для осуществления диалога между бизнес-структурами наших стран, в том числе с привлечением потенциала регионов. В качестве примера можно привести Международную промышленную выставку "ИННОПРОМ. Центральная Азия". В апреле текущего года она в третий раз успешно прошла в Ташкенте. В данном мероприятии приняли участие более двух тысяч ведущих предприятий наших стран, достигнуты договоренности о сотнях новых проектов кооперации.Касательно приоритетов взаимовыгодного сотрудничества нашей страны с Евразийским экономическим союзом, их четко и ясно обозначил наш президент, уважаемый Шавкат Миромонович Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае. Первое. Узбекистан заинтересован в расширении практического партнерства и более активном участии в реализации многосторонних проектов отраслевого взаимодействия в рамках стратегических направлений развития ЕАЭС. В этой связи в настоящее время завершается подготовка нового комплексного плана совместных мероприятий правительства Республики Узбекистан и Евразийской экономической комиссии на среднесрочную перспективу. Второе. Продолжить работу по взаимному устранению барьеров и ограничений в торговле со странами ЕАЭС. В качестве конкретных практических шагов в этом направлении предлагается осуществить организацию электронного обмена данными о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через наши таможенные границы, интеграцию информационных систем санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, принятие Плана по сближению мер технического регулирования и применение электронной сертификации. Третье. Продолжить тесный диалог по развитию транспортного коридора "Север-Юг" в направлении рынков стран Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. В этом плане предусматривается развитие мультимодального маршрута Беларусь–Россия–Казахстан–Узбекистан–Афганистан–Пакистан. В целях упрощения процедур транзита между нашими странами предлагается разработка Комплекса мер по цифровому взаимодействию с внедряемой Единой системой таможенного транзита ЕАЭС. Четвертое. Активная поддержка проектов промышленной кооперации и программы локализации производства востребованной продукции. Пятое. Отдельное внимание будет уделяться налаживанию системной работы и расширению сотрудничества с органами Евразийского экономического союза по таким важным направлениям, как развитие Евразийского Агроэкспресса, внедрение "зеленых" и водо-сберегающих технологий, поддержка создания совместных агропромышленных кластеров и логистических центров, выработка общих подходов и тесное сотрудничество в вопросах преодоления последствий изменения климата, формирование благоприятных условий и социальных гарантий деятельности трудовых мигрантов в наших странах, с подключением к цифровым платформам, разработка совместных туристических программ и продуктов, направленных на кардинальное увеличение туристического обмена.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, узбекистан, россия, ботиржон асадов, евразийский экономический союз, шавкат мирзиеев, евразийская экономическая комиссия, всероссийская академия внешней торговли