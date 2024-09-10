https://ria.ru/20240910/vybory-1971843590.html
Выборы депутатов Мосгордумы признали состоявшимися
Выборы депутатов Мосгордумы признали состоявшимися - РИА Новости, 10.09.2024
Выборы депутатов Мосгордумы признали состоявшимися
Выборы депутатов Московской городской думы признаны состоявшимися и действительными, жители столицы выбрали 45 депутатов столичного парламента, сообщила глава... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:43
2024-09-10T14:43
2024-09-10T15:29
политика
москва
россия
ольга кириллова
московская городская дума
московская городская избирательная комиссия
единая россия
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Выборы депутатов Московской городской думы признаны состоявшимися и действительными, жители столицы выбрали 45 депутатов столичного парламента, сообщила глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова."Предлагается признать выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва по 45 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными", - заявила она на заседании МГИК.За предложенное решение проголосовали 12 участников заседания, один воздержался.Как отметила Кириллова, итоговая явка на выборы депутатов в Москве составила более 40%."Буквально с самого утра … активно и массово начали голосовать и не было электронной очереди, не было технических сбоев", - рассказала Кириллова, говоря о прошедших днях голосования.Она подчеркнула, что открытость и гласность в ходе выборов депутатов Мосгордумы были обеспечены.Как следует из презентации, представленной в Московской городской избирательной комиссии, всего в выборах столичных депутатов приняли участие 3 155 663 человека. С помощью дистанционного электронного голосования и терминалов электронного голосования проголосовали 3 009 865 москвичей. Бумажным бюллетенем отдали голос 145 820 человек.Согласно ранее опубликованным данным Центризбиркома РФ, после обработки 100% бюллетеней, в том числе данных электронного и бумажного голосования, представители партии "Единая Россия" забрали 38 из 45 мандатов в Мосгордуме. У кандидатов КПРФ - 3 места, у самовыдвиженцев - 2 места, у "Справедливой России - За правду" и "Новых людей" - по 1 месту. При этом представители ЛДПР, Российская экологическая партия "Зеленые" и "Коммунисты России" не получили ни одного мандата в текущем созыве.Выборы в столице прошли 6-8 сентября. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, россия, ольга кириллова, московская городская дума, московская городская избирательная комиссия, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Россия, Ольга Кириллова, Московская городская дума, Московская городская избирательная комиссия, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Выборы депутатов Мосгордумы признали состоявшимися
МГИК: выборы депутатов Мосгордумы признаны состоявшимися и действительными
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Выборы депутатов Московской городской думы признаны состоявшимися и действительными, жители столицы выбрали 45 депутатов столичного парламента, сообщила глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.
"Предлагается признать выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва по 45 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными", - заявила она на заседании МГИК.
За предложенное решение проголосовали 12 участников заседания, один воздержался.
Как отметила Кириллова, итоговая явка на выборы депутатов в Москве
составила более 40%.
"Буквально с самого утра … активно и массово начали голосовать и не было электронной очереди, не было технических сбоев", - рассказала Кириллова, говоря о прошедших днях голосования.
Она подчеркнула, что открытость и гласность в ходе выборов депутатов Мосгордумы были обеспечены.
Как следует из презентации, представленной в Московской городской избирательной комиссии, всего в выборах столичных депутатов приняли участие 3 155 663 человека. С помощью дистанционного электронного голосования и терминалов электронного голосования проголосовали 3 009 865 москвичей. Бумажным бюллетенем отдали голос 145 820 человек.
Согласно ранее опубликованным данным Центризбиркома РФ
, после обработки 100% бюллетеней, в том числе данных электронного и бумажного голосования, представители партии "Единая Россия
" забрали 38 из 45 мандатов в Мосгордуме. У кандидатов КПРФ - 3 места, у самовыдвиженцев - 2 места, у "Справедливой России
- За правду" и "Новых людей" - по 1 месту. При этом представители ЛДПР
, Российская экологическая партия "Зеленые" и "Коммунисты России
" не получили ни одного мандата в текущем созыве.
Выборы в столице прошли 6-8 сентября. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.
Единый день голосования
В этом году в России прошли около четырех тысяч различных кампаний.
1 из 13
В 21 регионе избирали глав администраций.
2 из 13
В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.
3 из 13
Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.
4 из 13
Явка на выборы через платформу ДЭГ превысила 88 процентов.
5 из 13
На фото: девушка голосует на выборах губернатора Мурманской области в Мурманске.
6 из 13
Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.
7 из 13
На фото: девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет Республики Крым на избирательном участке № 1205 в Симферополе.
8 из 13
На фото: женщина голосует на избирательном участке в Челябинске.
9 из 13
Никаких серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы, в ходе единого дня голосования не произошло, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
10 из 13
По словам Памфиловой, ЦИК зафиксировал минимальное количество жалоб по поводу нарушений избирательных процедур.
11 из 13
Средства защиты заблокировали порядка 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч — высокого уровня.
12 из 13
На фото: девушка голосует на избирательном участке в Волгограде.
13 из 13
В этом году в России прошли около четырех тысяч различных кампаний.
1 из 13
В 21 регионе избирали глав администраций.
2 из 13
В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.
3 из 13
Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.
4 из 13
Явка на выборы через платформу ДЭГ превысила 88 процентов.
5 из 13
На фото: девушка голосует на выборах губернатора Мурманской области в Мурманске.
6 из 13
Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.
7 из 13
На фото: девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет Республики Крым на избирательном участке № 1205 в Симферополе.
8 из 13
На фото: женщина голосует на избирательном участке в Челябинске.
9 из 13
Никаких серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы, в ходе единого дня голосования не произошло, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
10 из 13
По словам Памфиловой, ЦИК зафиксировал минимальное количество жалоб по поводу нарушений избирательных процедур.
11 из 13
Средства защиты заблокировали порядка 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч — высокого уровня.
12 из 13
На фото: девушка голосует на избирательном участке в Волгограде.
13 из 13