https://ria.ru/20240910/vybory-1971843590.html

Выборы депутатов Мосгордумы признали состоявшимися

Выборы депутатов Мосгордумы признали состоявшимися - РИА Новости, 10.09.2024

Выборы депутатов Мосгордумы признали состоявшимися

Выборы депутатов Московской городской думы признаны состоявшимися и действительными, жители столицы выбрали 45 депутатов столичного парламента, сообщила глава... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:43

2024-09-10T14:43

2024-09-10T15:29

политика

москва

россия

ольга кириллова

московская городская дума

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единая россия

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Выборы депутатов Московской городской думы признаны состоявшимися и действительными, жители столицы выбрали 45 депутатов столичного парламента, сообщила глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова."Предлагается признать выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва по 45 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными", - заявила она на заседании МГИК.За предложенное решение проголосовали 12 участников заседания, один воздержался.Как отметила Кириллова, итоговая явка на выборы депутатов в Москве составила более 40%."Буквально с самого утра … активно и массово начали голосовать и не было электронной очереди, не было технических сбоев", - рассказала Кириллова, говоря о прошедших днях голосования.Она подчеркнула, что открытость и гласность в ходе выборов депутатов Мосгордумы были обеспечены.Как следует из презентации, представленной в Московской городской избирательной комиссии, всего в выборах столичных депутатов приняли участие 3 155 663 человека. С помощью дистанционного электронного голосования и терминалов электронного голосования проголосовали 3 009 865 москвичей. Бумажным бюллетенем отдали голос 145 820 человек.Согласно ранее опубликованным данным Центризбиркома РФ, после обработки 100% бюллетеней, в том числе данных электронного и бумажного голосования, представители партии "Единая Россия" забрали 38 из 45 мандатов в Мосгордуме. У кандидатов КПРФ - 3 места, у самовыдвиженцев - 2 места, у "Справедливой России - За правду" и "Новых людей" - по 1 месту. При этом представители ЛДПР, Российская экологическая партия "Зеленые" и "Коммунисты России" не получили ни одного мандата в текущем созыве.Выборы в столице прошли 6-8 сентября. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, россия, ольга кириллова, московская городская дума, московская городская избирательная комиссия, единая россия, выборы в россии — 2024