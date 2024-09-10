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Выборы депутатов Мосгордумы признали состоявшимися - РИА Новости, 10.09.2024
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14:43 10.09.2024 (обновлено: 15:29 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/vybory-1971843590.html
Выборы депутатов Мосгордумы признали состоявшимися
Выборы депутатов Мосгордумы признали состоявшимися - РИА Новости, 10.09.2024
Выборы депутатов Мосгордумы признали состоявшимися
Выборы депутатов Московской городской думы признаны состоявшимися и действительными, жители столицы выбрали 45 депутатов столичного парламента, сообщила глава... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:43
2024-09-10T15:29
политика
москва
россия
ольга кириллова
московская городская дума
московская городская избирательная комиссия
единая россия
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Выборы депутатов Московской городской думы признаны состоявшимися и действительными, жители столицы выбрали 45 депутатов столичного парламента, сообщила глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова."Предлагается признать выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва по 45 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными", - заявила она на заседании МГИК.За предложенное решение проголосовали 12 участников заседания, один воздержался.Как отметила Кириллова, итоговая явка на выборы депутатов в Москве составила более 40%."Буквально с самого утра … активно и массово начали голосовать и не было электронной очереди, не было технических сбоев", - рассказала Кириллова, говоря о прошедших днях голосования.Она подчеркнула, что открытость и гласность в ходе выборов депутатов Мосгордумы были обеспечены.Как следует из презентации, представленной в Московской городской избирательной комиссии, всего в выборах столичных депутатов приняли участие 3 155 663 человека. С помощью дистанционного электронного голосования и терминалов электронного голосования проголосовали 3 009 865 москвичей. Бумажным бюллетенем отдали голос 145 820 человек.Согласно ранее опубликованным данным Центризбиркома РФ, после обработки 100% бюллетеней, в том числе данных электронного и бумажного голосования, представители партии "Единая Россия" забрали 38 из 45 мандатов в Мосгордуме. У кандидатов КПРФ - 3 места, у самовыдвиженцев - 2 места, у "Справедливой России - За правду" и "Новых людей" - по 1 месту. При этом представители ЛДПР, Российская экологическая партия "Зеленые" и "Коммунисты России" не получили ни одного мандата в текущем созыве.Выборы в столице прошли 6-8 сентября. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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политика, москва, россия, ольга кириллова, московская городская дума, московская городская избирательная комиссия, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Россия, Ольга Кириллова, Московская городская дума, Московская городская избирательная комиссия, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Выборы депутатов Мосгордумы признали состоявшимися

МГИК: выборы депутатов Мосгордумы признаны состоявшимися и действительными

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЖенщина у входа на избирательный участок в школе No1236 им. С.В. Милашенкова в Москве
Женщина у входа на избирательный участок в школе No1236 им. С.В. Милашенкова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Женщина у входа на избирательный участок в школе No1236 им. С.В. Милашенкова в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Выборы депутатов Московской городской думы признаны состоявшимися и действительными, жители столицы выбрали 45 депутатов столичного парламента, сообщила глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.
"Предлагается признать выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва по 45 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными", - заявила она на заседании МГИК.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
За предложенное решение проголосовали 12 участников заседания, один воздержался.
Как отметила Кириллова, итоговая явка на выборы депутатов в Москве составила более 40%.
"Буквально с самого утра … активно и массово начали голосовать и не было электронной очереди, не было технических сбоев", - рассказала Кириллова, говоря о прошедших днях голосования.
Она подчеркнула, что открытость и гласность в ходе выборов депутатов Мосгордумы были обеспечены.
Как следует из презентации, представленной в Московской городской избирательной комиссии, всего в выборах столичных депутатов приняли участие 3 155 663 человека. С помощью дистанционного электронного голосования и терминалов электронного голосования проголосовали 3 009 865 москвичей. Бумажным бюллетенем отдали голос 145 820 человек.
Согласно ранее опубликованным данным Центризбиркома РФ, после обработки 100% бюллетеней, в том числе данных электронного и бумажного голосования, представители партии "Единая Россия" забрали 38 из 45 мандатов в Мосгордуме. У кандидатов КПРФ - 3 места, у самовыдвиженцев - 2 места, у "Справедливой России - За правду" и "Новых людей" - по 1 месту. При этом представители ЛДПР, Российская экологическая партия "Зеленые" и "Коммунисты России" не получили ни одного мандата в текущем созыве.
Выборы в столице прошли 6-8 сентября. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.
Единый день голосования
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В этом году в России прошли около четырех тысяч различных кампаний.

Девушка голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге

В этом году в России прошли около четырех тысяч различных кампаний.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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1 из 13
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанк

В 21 регионе избирали глав администраций.

Члены избирательной комиссии на выездном голосовании в Кемерово

В 21 регионе избирали глав администраций.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
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2 из 13
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.

Женщина голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1181 в Симферополе

В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 13
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.

Мужчина голосует на избирательном участке №207 в школе №42 в Чите

Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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4 из 13
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанк

Явка на выборы через платформу ДЭГ превысила 88 процентов.

Мужчина голосует на избирательном участке в Кемерово

Явка на выборы через платформу ДЭГ превысила 88 процентов.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
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5 из 13
© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанк

На фото: девушка голосует на выборах губернатора Мурманской области в Мурманске.

Голосование на выборах губернатора Мурманской области в Мурманске

На фото: девушка голосует на выборах губернатора Мурманской области в Мурманске.

© РИА Новости / Дмитрий Дубов
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6 из 13
© РИА Новости / Руслан Журкин | Перейти в медиабанк

Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.

Местные жители голосуют на избирательном участке в Курске

Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.

© РИА Новости / Руслан Журкин
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7 из 13
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет Республики Крым на избирательном участке № 1205 в Симферополе.

Девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе

На фото: девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет Республики Крым на избирательном участке № 1205 в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 13
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанк

На фото: женщина голосует на избирательном участке в Челябинске.

Женщина голосует на избирательном участке в Челябинске

На фото: женщина голосует на избирательном участке в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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9 из 13
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Никаких серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы, в ходе единого дня голосования не произошло, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Мужчина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге

Никаких серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы, в ходе единого дня голосования не произошло, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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10 из 13
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанк

По словам Памфиловой, ЦИК зафиксировал минимальное количество жалоб по поводу нарушений избирательных процедур.

Женщина голосует на избирательном участке в Кемерово

По словам Памфиловой, ЦИК зафиксировал минимальное количество жалоб по поводу нарушений избирательных процедур.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
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11 из 13
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Средства защиты заблокировали порядка 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч — высокого уровня.

Голосование на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Приморского края по одномандатному округу №10 во Владивостоке

Средства защиты заблокировали порядка 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч — высокого уровня.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 13
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

На фото: девушка голосует на избирательном участке в Волгограде.

Девушка голосует на избирательном участке в Волгограде

На фото: девушка голосует на избирательном участке в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
13 из 13

В этом году в России прошли около четырех тысяч различных кампаний.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
1 из 13

В 21 регионе избирали глав администраций.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
Перейти в медиабанк
2 из 13

В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 13

Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
4 из 13

Явка на выборы через платформу ДЭГ превысила 88 процентов.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
Перейти в медиабанк
5 из 13

На фото: девушка голосует на выборах губернатора Мурманской области в Мурманске.

© РИА Новости / Дмитрий Дубов
Перейти в медиабанк
6 из 13

Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.

© РИА Новости / Руслан Журкин
Перейти в медиабанк
7 из 13

На фото: девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет Республики Крым на избирательном участке № 1205 в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 13

На фото: женщина голосует на избирательном участке в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
9 из 13

Никаких серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы, в ходе единого дня голосования не произошло, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
10 из 13

По словам Памфиловой, ЦИК зафиксировал минимальное количество жалоб по поводу нарушений избирательных процедур.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
Перейти в медиабанк
11 из 13

Средства защиты заблокировали порядка 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч — высокого уровня.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 13

На фото: девушка голосует на избирательном участке в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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13 из 13
 
ПолитикаМоскваРоссияОльга КирилловаМосковская городская думаМосковская городская избирательная комиссияЕдиная РоссияВыборы в России — 2024
 
 
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