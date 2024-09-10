https://ria.ru/20240910/peterburg-1971817384.html
Секретарь Совбеза Ирана прибыл в Петербург для участия во встрече БРИКС
Секретарь Совбеза Ирана прибыл в Петербург для участия во встрече БРИКС - РИА Новости, 10.09.2024
Секретарь Совбеза Ирана прибыл в Петербург для участия во встрече БРИКС
Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян прибыл в Санкт-Петербург, где примет участие во встрече высоких представителей БРИКС РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:14
2024-09-10T13:14
2024-09-10T13:31
иран
санкт-петербург
россия
сергей шойгу
брикс
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян прибыл в Санкт-Петербург, где примет участие во встрече высоких представителей БРИКС и встретится с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу, сообщило посольство Ирана в Москве. "Али Акбар Ахмадиян, помимо участия и выступления на церемонии открытия, проведет переговоры с российским коллегой, а также представителями других стран, занимающимися вопросами безопасности", - говорится в сообщении.
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иран, санкт-петербург, россия, сергей шойгу, брикс
Иран, Санкт-Петербург, Россия, Сергей Шойгу, БРИКС
Секретарь Совбеза Ирана прибыл в Петербург для участия во встрече БРИКС
Секретарь Совбеза Ирана прибыл в Петербург, где встретится с Шойгу