https://ria.ru/20240910/nauka-1971008275.html

Что скрывает древняя цитадель? В Дербенте нашли монеты времен Петра I

Что скрывает древняя цитадель? В Дербенте нашли монеты времен Петра I - РИА Новости, 10.09.2024

Что скрывает древняя цитадель? В Дербенте нашли монеты времен Петра I

Следы присутствия войск Петра I рядом с загадочным крестообразным сооружением, назначение и время постройки которого остаются предметом дискуссии, обнаружила... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T03:00

2024-09-10T03:00

2024-09-10T03:00

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Следы присутствия войск Петра I рядом с загадочным крестообразным сооружением, назначение и время постройки которого остаются предметом дискуссии, обнаружила Дербентская экспедиция Института археологии РАН, сообщил руководитель экспедиции, заведующий отделом средневековой археологии Института археологии РАН Владимир Коваль.В северо-западной части крепости Нарын-Кала в Дербенте располагается постройка, почти полностью скрытая под землей. Над поверхностью виднеется лишь полуразрушенный купол. Ученые-историки и краеведы до сих пор не могут прийти к общему мнению относительно ее назначения. По словам археолога, сегодня обсуждаются четыре версии: водохранилище, христианская церковь, усыпальница над могилой христианского мученика и зороастрийский храм."Вокруг интерпретации крестообразного в плане сооружения ведутся среди исследователей Дербента очень острые споры вплоть до перехода на личности. Проблема определения его назначения состоит в одном – неизвестно, когда это здание было построено. А установить возраст сооружения можно только докопавшись до его основания", – объяснил Владимир Коваль.Он добавил, что докопаться до истины мешают поздние каменные кладки, построенные вокруг сооружения в XVIII–XIX веках. Причем наиболее крупная и в то же время самая ветхая из кладок принадлежит зданию, которое никогда не было построено, для него был заложен фундамент и уложены от одного до пяти рядов каменных блоков цоколя, после чего оно было заброшено.За два летних месяца археологи изучили культурный слой XVIII–XIX веков, мощность которого превышает два метра. В этом слое обнаружено пять ниток водопроводов, сменявших друг друга."То, что это сооружение в XVIII–XIX веках использовалось как водохранилище, очевидно. Это подтверждается картографическим материалом, планами города и обнаруженными водопроводами. Но речь идет о позднем периоде существования постройки. Что же было раньше, я не могу сказать. Пока все высказанные версии равновозможны", – подчеркнул Коваль.Предполагается, что одна часть глиняных труб подводила воду к южной ветви крестообразного водохранилища, другая предназначалась для воды, которая из этого водохранилища поднималась для различных хозяйственных нужд, рассказал исследователь."Водохранилище было источником жизни для населения цитадели, особенно во время войны и осады крепости. Оно обеспечивало запас воды, без которого не выжить в жарком климате. Наличие водохранилища также является признаком восточной культуры, поскольку для нее характерно внимательное и бережное отношение к добыче и сохранению воды", – отметил Коваль.Кроме того, в культурном слое XVIII века рядом с загадочным крестообразным сооружением нашли свидетельства присутствия войск Петра I: медные монеты чеканки 1720-х годов и обломок голландской курительной трубки (использование таких трубок в России было одним из нововведений императора).В документах, по словам археолога, сказано, что русское войско стояло за пределами крепости, в отдельном лагере у моря. То, что небольшой отряд располагался в цитадели, до сих пор известно не было."Даже в письменных источниках ничего не говорится о том, что войска стояли в Нарын-Кале, а мы видим, что стояли. Вероятно, солдаты охраняли цитадель, потому что это был важный военный пункт и оставить его без войска было бы стратегически неразумно. Раньше это можно было только предполагать, сейчас мы смогли подтвердить, что это действительно так", – сообщил Коваль.По его словам, находки станут небольшим, но важным штрихом общей картины, а дальнейшие раскопки позволят понять, как протекала история Дербента в более ранние эпохи.

https://ria.ru/20190627/1555976380.html

https://ria.ru/20240815/tarelki-1966422802.html

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