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Что скрывает древняя цитадель? В Дербенте нашли монеты времен Петра I - РИА Новости, 10.09.2024
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Наука
 
03:00 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/nauka-1971008275.html
Что скрывает древняя цитадель? В Дербенте нашли монеты времен Петра I
Что скрывает древняя цитадель? В Дербенте нашли монеты времен Петра I - РИА Новости, 10.09.2024
Что скрывает древняя цитадель? В Дербенте нашли монеты времен Петра I
Следы присутствия войск Петра I рядом с загадочным крестообразным сооружением, назначение и время постройки которого остаются предметом дискуссии, обнаружила... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T03:00
2024-09-10T03:00
наука
наука
социальный навигатор
что не найдешь в учебнике
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археология
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Следы присутствия войск Петра I рядом с загадочным крестообразным сооружением, назначение и время постройки которого остаются предметом дискуссии, обнаружила Дербентская экспедиция Института археологии РАН, сообщил руководитель экспедиции, заведующий отделом средневековой археологии Института археологии РАН Владимир Коваль.В северо-западной части крепости Нарын-Кала в Дербенте располагается постройка, почти полностью скрытая под землей. Над поверхностью виднеется лишь полуразрушенный купол. Ученые-историки и краеведы до сих пор не могут прийти к общему мнению относительно ее назначения. По словам археолога, сегодня обсуждаются четыре версии: водохранилище, христианская церковь, усыпальница над могилой христианского мученика и зороастрийский храм.&quot;Вокруг интерпретации крестообразного в плане сооружения ведутся среди исследователей Дербента очень острые споры вплоть до перехода на личности. Проблема определения его назначения состоит в одном – неизвестно, когда это здание было построено. А установить возраст сооружения можно только докопавшись до его основания&quot;, – объяснил Владимир Коваль.Он добавил, что докопаться до истины мешают поздние каменные кладки, построенные вокруг сооружения в XVIII–XIX веках. Причем наиболее крупная и в то же время самая ветхая из кладок принадлежит зданию, которое никогда не было построено, для него был заложен фундамент и уложены от одного до пяти рядов каменных блоков цоколя, после чего оно было заброшено.За два летних месяца археологи изучили культурный слой XVIII–XIX веков, мощность которого превышает два метра. В этом слое обнаружено пять ниток водопроводов, сменявших друг друга."То, что это сооружение в XVIII–XIX веках использовалось как водохранилище, очевидно. Это подтверждается картографическим материалом, планами города и обнаруженными водопроводами. Но речь идет о позднем периоде существования постройки. Что же было раньше, я не могу сказать. Пока все высказанные версии равновозможны", – подчеркнул Коваль.Предполагается, что одна часть глиняных труб подводила воду к южной ветви крестообразного водохранилища, другая предназначалась для воды, которая из этого водохранилища поднималась для различных хозяйственных нужд, рассказал исследователь."Водохранилище было источником жизни для населения цитадели, особенно во время войны и осады крепости. Оно обеспечивало запас воды, без которого не выжить в жарком климате. Наличие водохранилища также является признаком восточной культуры, поскольку для нее характерно внимательное и бережное отношение к добыче и сохранению воды", – отметил Коваль.Кроме того, в культурном слое XVIII века рядом с загадочным крестообразным сооружением нашли свидетельства присутствия войск Петра I: медные монеты чеканки 1720-х годов и обломок голландской курительной трубки (использование таких трубок в России было одним из нововведений императора).В документах, по словам археолога, сказано, что русское войско стояло за пределами крепости, в отдельном лагере у моря. То, что небольшой отряд располагался в цитадели, до сих пор известно не было."Даже в письменных источниках ничего не говорится о том, что войска стояли в Нарын-Кале, а мы видим, что стояли. Вероятно, солдаты охраняли цитадель, потому что это был важный военный пункт и оставить его без войска было бы стратегически неразумно. Раньше это можно было только предполагать, сейчас мы смогли подтвердить, что это действительно так", – сообщил Коваль.По его словам, находки станут небольшим, но важным штрихом общей картины, а дальнейшие раскопки позволят понять, как протекала история Дербента в более ранние эпохи.
https://ria.ru/20190627/1555976380.html
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россия
дербент
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наука, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, россия, история, археология, республика дагестан, дербент, нарын-кала, петр i, университетская наука
Наука, Наука, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Россия, история, Археология, Республика Дагестан, Дербент, Нарын-Кала, Петр I, Университетская наука

Что скрывает древняя цитадель? В Дербенте нашли монеты времен Петра I

© Фото из личного архива Владимира КоваляМедная полушка времен Петра I
Медная полушка времен Петра I - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото из личного архива Владимира Коваля
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Следы присутствия войск Петра I рядом с загадочным крестообразным сооружением, назначение и время постройки которого остаются предметом дискуссии, обнаружила Дербентская экспедиция Института археологии РАН, сообщил руководитель экспедиции, заведующий отделом средневековой археологии Института археологии РАН Владимир Коваль.
В северо-западной части крепости Нарын-Кала в Дербенте располагается постройка, почти полностью скрытая под землей. Над поверхностью виднеется лишь полуразрушенный купол. Ученые-историки и краеведы до сих пор не могут прийти к общему мнению относительно ее назначения. По словам археолога, сегодня обсуждаются четыре версии: водохранилище, христианская церковь, усыпальница над могилой христианского мученика и зороастрийский храм.
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"Вокруг интерпретации крестообразного в плане сооружения ведутся среди исследователей Дербента очень острые споры вплоть до перехода на личности. Проблема определения его назначения состоит в одном – неизвестно, когда это здание было построено. А установить возраст сооружения можно только докопавшись до его основания", – объяснил Владимир Коваль.

Он добавил, что докопаться до истины мешают поздние каменные кладки, построенные вокруг сооружения в XVIII–XIX веках. Причем наиболее крупная и в то же время самая ветхая из кладок принадлежит зданию, которое никогда не было построено, для него был заложен фундамент и уложены от одного до пяти рядов каменных блоков цоколя, после чего оно было заброшено.
За два летних месяца археологи изучили культурный слой XVIII–XIX веков, мощность которого превышает два метра. В этом слое обнаружено пять ниток водопроводов, сменявших друг друга.
© Фото из личного архива Владимира КоваляУчасток водопровода 18 века
Участок водопровода 18 века - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото из личного архива Владимира Коваля
Участок водопровода 18 века
"То, что это сооружение в XVIII–XIX веках использовалось как водохранилище, очевидно. Это подтверждается картографическим материалом, планами города и обнаруженными водопроводами. Но речь идет о позднем периоде существования постройки. Что же было раньше, я не могу сказать. Пока все высказанные версии равновозможны", – подчеркнул Коваль.
Предполагается, что одна часть глиняных труб подводила воду к южной ветви крестообразного водохранилища, другая предназначалась для воды, которая из этого водохранилища поднималась для различных хозяйственных нужд, рассказал исследователь.
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"Водохранилище было источником жизни для населения цитадели, особенно во время войны и осады крепости. Оно обеспечивало запас воды, без которого не выжить в жарком климате. Наличие водохранилища также является признаком восточной культуры, поскольку для нее характерно внимательное и бережное отношение к добыче и сохранению воды", – отметил Коваль.
Кроме того, в культурном слое XVIII века рядом с загадочным крестообразным сооружением нашли свидетельства присутствия войск Петра I: медные монеты чеканки 1720-х годов и обломок голландской курительной трубки (использование таких трубок в России было одним из нововведений императора).
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкКрепость Нарын-Кала.
Крепость Нарын-Кала в Дагестане
Крепость Нарын-Кала.
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
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1 из 4
© Фото из личного архива Владимира КоваляКитайская фарфоровая тарелка 18 века
Китайская фарфоровая тарелка 18 века
Китайская фарфоровая тарелка 18 века
© Фото из личного архива Владимира Коваля
2 из 4
© Фото из личного архива Владимира КоваляИранская чаша 17 века
Иранская чаша 17 века
Иранская чаша 17 века
© Фото из личного архива Владимира Коваля
3 из 4
© Фото из личного архива Владимира КоваляИранское блюдо 17 века
Иранское блюдо 17 века
Иранское блюдо 17 века
© Фото из личного архива Владимира Коваля
4 из 4
Крепость Нарын-Кала.
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
Перейти в медиабанк
1 из 4
Китайская фарфоровая тарелка 18 века
© Фото из личного архива Владимира Коваля
2 из 4
Иранская чаша 17 века
© Фото из личного архива Владимира Коваля
3 из 4
Иранское блюдо 17 века
© Фото из личного архива Владимира Коваля
4 из 4
В документах, по словам археолога, сказано, что русское войско стояло за пределами крепости, в отдельном лагере у моря. То, что небольшой отряд располагался в цитадели, до сих пор известно не было.
"Даже в письменных источниках ничего не говорится о том, что войска стояли в Нарын-Кале, а мы видим, что стояли. Вероятно, солдаты охраняли цитадель, потому что это был важный военный пункт и оставить его без войска было бы стратегически неразумно. Раньше это можно было только предполагать, сейчас мы смогли подтвердить, что это действительно так", – сообщил Коваль.
По его словам, находки станут небольшим, но важным штрихом общей картины, а дальнейшие раскопки позволят понять, как протекала история Дербента в более ранние эпохи.
 
НаукаНаукаСоциальный навигаторЧто не найдешь в учебникеРоссияисторияАрхеологияРеспублика ДагестанДербентНарын-КалаПетр IУниверситетская наука
 
 
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