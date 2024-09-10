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Экспортный потенциал производителей на World Food Istanbul достиг $30 млн - РИА Новости, 10.09.2024
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11:46 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/eksport-1971788227.html
Экспортный потенциал производителей на World Food Istanbul достиг $30 млн
Экспортный потенциал производителей на World Food Istanbul достиг $30 млн - РИА Новости, 10.09.2024
Экспортный потенциал производителей на World Food Istanbul достиг $30 млн
Компании агропромышленного комплекса, принявшие участие в Международной выставке продуктов питания и напитков World Food Istanbul под национальным брендом Made... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:46
2024-09-10T11:46
экономика
россия
турция
ближний восток
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Компании агропромышленного комплекса, принявшие участие в Международной выставке продуктов питания и напитков World Food Istanbul под национальным брендом Made in Russia, провели при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) почти 500 встреч с возможными деловыми партнерами, экспортный потенциал переговоров составляет почти 30 миллионов долларов, сообщает центр."В национальной экспозиции Made in Russia, организованной РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ), приняли участие 36 российских производителей зернобобовой и готовой продукции, напитков, кондитерских изделий, пищевых ингредиентов, а также упаковки и оборудования для пищевой отрасли", - говорится в сообщении.Там отмечается, что за четыре дня, с 3 по 6 сентября, компании провели переговоры с турецкими торговыми сетями, крупнейшими импортерами АПК продукции, дистрибьюторами алкогольных и безалкогольных напитков, а также профильными ассоциациями и объединениями. В первый день работы выставки экспозицию Made in Russia посетили генеральный консул и сотрудники торгового представительства России в Турции."Несмотря на длительное присутствие российских сельхозпроизводителей на турецком рынке и наличие устоявшихся связей, отечественная продукция продолжает вызывать значительный интерес у турецких партнеров. Помимо зерновой, зернобобовой и масложировой продукции, которые традиционно пользуются спросом в Турции, в последнее время увеличиваются поставки российского алкоголя, кондитерских изделий и снековой продукции. Участие в выставке также позволило российским экспортерам установить контакты с ведущими потенциальными закупщиками из стран Ближнего Востока, Африки и Средней Азии", - поделился представитель РЭЦ в Турции Тимур Сафин.Для участников экспозиции Made in Russia Российский экспортный центр также провел многостороннюю встречу с оператором постоянно действующего демонстрационно-дегустационного павильона продукции АПК в Стамбуле. Программу павильонов совместно реализуют РЭЦ и Минсельхоз России.Компании получили рекомендации по выходу в торговые сети и на маркетплейсы Турции, а также разобрались в особенностях таможенных процедур и сертификации продукции, поставляемой на экспорт в Турцию.Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
https://ria.ru/20240903/riski-1970272741.html
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экономика, россия, турция, ближний восток, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Турция, Ближний Восток, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Российский экспортный центр (РЭЦ)

Экспортный потенциал производителей на World Food Istanbul достиг $30 млн

© Фото : пресс-служба РЭЦЭкспортный потенциал встреч производителей АПК из РФ на World Food Istanbul достиг $30 млн
Экспортный потенциал встреч производителей АПК из РФ на World Food Istanbul достиг $30 млн - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Экспортный потенциал встреч производителей АПК из РФ на World Food Istanbul достиг $30 млн
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Компании агропромышленного комплекса, принявшие участие в Международной выставке продуктов питания и напитков World Food Istanbul под национальным брендом Made in Russia, провели при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) почти 500 встреч с возможными деловыми партнерами, экспортный потенциал переговоров составляет почти 30 миллионов долларов, сообщает центр.
"В национальной экспозиции Made in Russia, организованной РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ), приняли участие 36 российских производителей зернобобовой и готовой продукции, напитков, кондитерских изделий, пищевых ингредиентов, а также упаковки и оборудования для пищевой отрасли", - говорится в сообщении.
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Там отмечается, что за четыре дня, с 3 по 6 сентября, компании провели переговоры с турецкими торговыми сетями, крупнейшими импортерами АПК продукции, дистрибьюторами алкогольных и безалкогольных напитков, а также профильными ассоциациями и объединениями. В первый день работы выставки экспозицию Made in Russia посетили генеральный консул и сотрудники торгового представительства России в Турции.
"Несмотря на длительное присутствие российских сельхозпроизводителей на турецком рынке и наличие устоявшихся связей, отечественная продукция продолжает вызывать значительный интерес у турецких партнеров. Помимо зерновой, зернобобовой и масложировой продукции, которые традиционно пользуются спросом в Турции, в последнее время увеличиваются поставки российского алкоголя, кондитерских изделий и снековой продукции. Участие в выставке также позволило российским экспортерам установить контакты с ведущими потенциальными закупщиками из стран Ближнего Востока, Африки и Средней Азии", - поделился представитель РЭЦ в Турции Тимур Сафин.
Для участников экспозиции Made in Russia Российский экспортный центр также провел многостороннюю встречу с оператором постоянно действующего демонстрационно-дегустационного павильона продукции АПК в Стамбуле. Программу павильонов совместно реализуют РЭЦ и Минсельхоз России.
Компании получили рекомендации по выходу в торговые сети и на маркетплейсы Турции, а также разобрались в особенностях таможенных процедур и сертификации продукции, поставляемой на экспорт в Турцию.
Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
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ЭкономикаРоссияТурцияБлижний ВостокМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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