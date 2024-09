https://ria.ru/20240910/eksport-1971788227.html

Экспортный потенциал производителей на World Food Istanbul достиг $30 млн

Экспортный потенциал производителей на World Food Istanbul достиг $30 млн - РИА Новости, 10.09.2024

Экспортный потенциал производителей на World Food Istanbul достиг $30 млн

Компании агропромышленного комплекса, принявшие участие в Международной выставке продуктов питания и напитков World Food Istanbul под национальным брендом Made... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:46

2024-09-10T11:46

2024-09-10T11:46

экономика

россия

турция

ближний восток

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971788542_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_00f7a3ddc771f45ac123e26c9ae12ea3.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Компании агропромышленного комплекса, принявшие участие в Международной выставке продуктов питания и напитков World Food Istanbul под национальным брендом Made in Russia, провели при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) почти 500 встреч с возможными деловыми партнерами, экспортный потенциал переговоров составляет почти 30 миллионов долларов, сообщает центр."В национальной экспозиции Made in Russia, организованной РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ), приняли участие 36 российских производителей зернобобовой и готовой продукции, напитков, кондитерских изделий, пищевых ингредиентов, а также упаковки и оборудования для пищевой отрасли", - говорится в сообщении.Там отмечается, что за четыре дня, с 3 по 6 сентября, компании провели переговоры с турецкими торговыми сетями, крупнейшими импортерами АПК продукции, дистрибьюторами алкогольных и безалкогольных напитков, а также профильными ассоциациями и объединениями. В первый день работы выставки экспозицию Made in Russia посетили генеральный консул и сотрудники торгового представительства России в Турции."Несмотря на длительное присутствие российских сельхозпроизводителей на турецком рынке и наличие устоявшихся связей, отечественная продукция продолжает вызывать значительный интерес у турецких партнеров. Помимо зерновой, зернобобовой и масложировой продукции, которые традиционно пользуются спросом в Турции, в последнее время увеличиваются поставки российского алкоголя, кондитерских изделий и снековой продукции. Участие в выставке также позволило российским экспортерам установить контакты с ведущими потенциальными закупщиками из стран Ближнего Востока, Африки и Средней Азии", - поделился представитель РЭЦ в Турции Тимур Сафин.Для участников экспозиции Made in Russia Российский экспортный центр также провел многостороннюю встречу с оператором постоянно действующего демонстрационно-дегустационного павильона продукции АПК в Стамбуле. Программу павильонов совместно реализуют РЭЦ и Минсельхоз России.Компании получили рекомендации по выходу в торговые сети и на маркетплейсы Турции, а также разобрались в особенностях таможенных процедур и сертификации продукции, поставляемой на экспорт в Турцию.Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

