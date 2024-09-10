https://ria.ru/20240910/briks-1971762381.html

На встрече представителей БРИКС по безопасности обсудят ситуацию на Украине

На встрече представителей БРИКС по безопасности обсудят ситуацию на Украине - РИА Новости, 10.09.2024

На встрече представителей БРИКС по безопасности обсудят ситуацию на Украине

На встрече высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, заявил секретарь Совета РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:14

2024-09-10T10:14

2024-09-10T11:57

украина

санкт-петербург

ближний восток

сергей шойгу

брикс

в мире

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На встрече высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 24". "Это ситуация и обстановка на Украине, Ближний Восток", - сказал Шойгу, отвечая на вопрос, какова будет повестка встречи."Темы, которые будут обсуждаться, касаются как двусторонних отношений, так и многосторонних. Конечно, мы будем обсуждать те инициативы, которые страны выдвигают в части Украины. У нас на площадке сегодня много инициатив, основные из них можно назвать, они на слуху. Это, конечно, Китай и Бразилия, их предложение из шести пунктов, оно обсуждено у нас", - сказал Шойгу.Также, по его словам, важным аспектом повестки встречи станет тема духовно-нравственных ценностей - они сегодня выходят "на основной" план. "Здесь речь идет не только о сохранении ценностей, речь идет о сохранении суверенитета, национальной самоидентичности и вещей, которые так или иначе представляют лицо страны", - отметил секретарь СБ РФ."Мы имеем, к сожалению, печальный опыт последних лет… Все наблюдали это "замечательное" открытие Олимпиады в Париже, когда непонятно кто и, самое непонятное, для чего все это устроил. С другой стороны, все вроде бы возмущены. Что-то противопоставить этому - именно это будем обсуждать", - добавил Шойгу.Одним из основных блоков повестки встречи, которая проходит в Петербурге 10-12 сентября, станет и информационная безопасность, рассказал он."Мы видим в части информационной безопасности – вроде бы трудно увязать все "цветные революции" и информационную безопасность. На самом деле это все в одном клубке", - пояснил Шойгу.Если в разных странах голосуют за неугодного США кандидата, то Вашингтон будет вмешиваться во внутренние дела этих государств, отметил секретарь СБ РФ."Так это было во многих странах, и было не раз. Последние события – та же самая Венесуэла. Посмотрите, что происходило в Сербии после выборов. Мы знаем о том, что довольно активная подготовка идет к выборам в Грузии в октябре", - сказал Шойгу.По его словам, кибератаки и информационные войны "не претерпевают какого-то изменения".Но "не может весь мир зависеть от вашингтонского "избиркома", - подчеркнул Шойгу.

https://ria.ru/20240902/turtsiya-1969975239.html

https://ria.ru/20240910/shoygu-1971762860.html

https://ria.ru/20240909/briks-1971649660.html

украина

санкт-петербург

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, санкт-петербург, ближний восток, сергей шойгу, брикс, в мире