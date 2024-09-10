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Представители стран БРИКС обсудят в Петербурге вопросы безопасности - РИА Новости, 10.09.2024
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00:04 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/briks-1971719329.html
Представители стран БРИКС обсудят в Петербурге вопросы безопасности
Представители стран БРИКС обсудят в Петербурге вопросы безопасности - РИА Новости, 10.09.2024
Представители стран БРИКС обсудят в Петербурге вопросы безопасности
Четырнадцатая встреча высоких представителей государств БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Санкт-Петербурге со вторника по четверг. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T00:04
2024-09-10T00:04
россия
китай
санкт-петербург
ван и (политик)
мао нин
аджит довал
брикс
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Четырнадцатая встреча высоких представителей государств БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Санкт-Петербурге со вторника по четверг. По традиции на таких встречах, предшествующих саммиту БРИКС, обсуждаются актуальные вопросы обеспечения национальной, региональной и международной безопасности, а также перспективные направления взаимодействия государств-участников этих форумов. Главы делегаций проводят переговоры и в двустороннем формате. Встреча пройдет в рамках председательства России в БРИКС. Предыдущая, XIII встреча проходила в Йоханнесбурге (ЮАР) в конце июля 2023 года. Глава МИД КНР Ван И будет участвовать в нынешней встрече, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин. Китай надеется вместе со своими партнерами по БРИКС укрепить стратегическое партнерство, придать новый импульс сотрудничеству БРИКС, а также активно способствовать поддержанию мира и безопасности во всем мире, отметила дипломат. Сообщалось, что на встречу в Санкт-Петербург приедет советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал. Также во встрече примет участие замглавы правительства Сербии Александр Вулин - об этом сообщила его пресс-служба. Встреча президента России Владимира Путина с участниками нынешней встречи не исключена, сообщил накануне журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. БРИКС - межправительственная организация, созданная в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971651215.html
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китай
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россия, китай, санкт-петербург, ван и (политик), мао нин, аджит довал, брикс, в мире
Россия, Китай, Санкт-Петербург, Ван И (политик), Мао Нин, Аджит Довал, БРИКС, В мире
Представители стран БРИКС обсудят в Петербурге вопросы безопасности

Представители стран БРИКС и БРИКС+ обсудят в Петербурге вопросы безопасности

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран - участниц БРИКС
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Четырнадцатая встреча высоких представителей государств БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Санкт-Петербурге со вторника по четверг.
По традиции на таких встречах, предшествующих саммиту БРИКС, обсуждаются актуальные вопросы обеспечения национальной, региональной и международной безопасности, а также перспективные направления взаимодействия государств-участников этих форумов. Главы делегаций проводят переговоры и в двустороннем формате. Встреча пройдет в рамках председательства России в БРИКС. Предыдущая, XIII встреча проходила в Йоханнесбурге (ЮАР) в конце июля 2023 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Многие заявки на вступление в БРИКС заслуживают рассмотрения, заявил Лавров
Вчера, 16:49
Глава МИД КНР Ван И будет участвовать в нынешней встрече, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин. Китай надеется вместе со своими партнерами по БРИКС укрепить стратегическое партнерство, придать новый импульс сотрудничеству БРИКС, а также активно способствовать поддержанию мира и безопасности во всем мире, отметила дипломат.
Сообщалось, что на встречу в Санкт-Петербург приедет советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал. Также во встрече примет участие замглавы правительства Сербии Александр Вулин - об этом сообщила его пресс-служба.
Встреча президента России Владимира Путина с участниками нынешней встречи не исключена, сообщил накануне журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
БРИКС - межправительственная организация, созданная в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Россия пригласила наследного принца Саудовской Аравии на саммит БРИКС
Вчера, 16:46
 
РоссияКитайСанкт-ПетербургВан И (политик)Мао НинАджит ДовалБРИКСВ мире
 
 
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