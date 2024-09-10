https://ria.ru/20240910/briks-1971719329.html

Представители стран БРИКС обсудят в Петербурге вопросы безопасности

Представители стран БРИКС обсудят в Петербурге вопросы безопасности - РИА Новости, 10.09.2024

Представители стран БРИКС обсудят в Петербурге вопросы безопасности

Четырнадцатая встреча высоких представителей государств БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Санкт-Петербурге со вторника по четверг. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T00:04

2024-09-10T00:04

2024-09-10T00:04

россия

китай

санкт-петербург

ван и (политик)

мао нин

аджит довал

брикс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970495648_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_0df0db449ef1bad9223b3fb3172089a9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Четырнадцатая встреча высоких представителей государств БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Санкт-Петербурге со вторника по четверг. По традиции на таких встречах, предшествующих саммиту БРИКС, обсуждаются актуальные вопросы обеспечения национальной, региональной и международной безопасности, а также перспективные направления взаимодействия государств-участников этих форумов. Главы делегаций проводят переговоры и в двустороннем формате. Встреча пройдет в рамках председательства России в БРИКС. Предыдущая, XIII встреча проходила в Йоханнесбурге (ЮАР) в конце июля 2023 года. Глава МИД КНР Ван И будет участвовать в нынешней встрече, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин. Китай надеется вместе со своими партнерами по БРИКС укрепить стратегическое партнерство, придать новый импульс сотрудничеству БРИКС, а также активно способствовать поддержанию мира и безопасности во всем мире, отметила дипломат. Сообщалось, что на встречу в Санкт-Петербург приедет советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал. Также во встрече примет участие замглавы правительства Сербии Александр Вулин - об этом сообщила его пресс-служба. Встреча президента России Владимира Путина с участниками нынешней встречи не исключена, сообщил накануне журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. БРИКС - межправительственная организация, созданная в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240909/lavrov-1971651215.html

https://ria.ru/20240909/lavrov-1971650429.html

россия

китай

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, санкт-петербург, ван и (политик), мао нин, аджит довал, брикс, в мире