Представители стран БРИКС обсудят в Петербурге вопросы безопасности
Представители стран БРИКС и БРИКС+ обсудят в Петербурге вопросы безопасности
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Флаги стран - участниц БРИКС. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Четырнадцатая встреча высоких представителей государств БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Санкт-Петербурге со вторника по четверг.
По традиции на таких встречах, предшествующих саммиту БРИКС, обсуждаются актуальные вопросы обеспечения национальной, региональной и международной безопасности, а также перспективные направления взаимодействия государств-участников этих форумов. Главы делегаций проводят переговоры и в двустороннем формате. Встреча пройдет в рамках председательства России в БРИКС. Предыдущая, XIII встреча проходила в Йоханнесбурге (ЮАР) в конце июля 2023 года.
Глава МИД КНР Ван И будет участвовать в нынешней встрече, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин. Китай надеется вместе со своими партнерами по БРИКС укрепить стратегическое партнерство, придать новый импульс сотрудничеству БРИКС, а также активно способствовать поддержанию мира и безопасности во всем мире, отметила дипломат.
Сообщалось, что на встречу в Санкт-Петербург приедет советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал. Также во встрече примет участие замглавы правительства Сербии Александр Вулин - об этом сообщила его пресс-служба.
Встреча президента России Владимира Путина с участниками нынешней встречи не исключена, сообщил накануне журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
БРИКС - межправительственная организация, созданная в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.