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Анкара может передать Баку посредничество по Украине, заявил аналитик - РИА Новости, 09.09.2024
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09:04 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/turtsiya-1971518966.html
Анкара может передать Баку посредничество по Украине, заявил аналитик
Анкара может передать Баку посредничество по Украине, заявил аналитик - РИА Новости, 09.09.2024
Анкара может передать Баку посредничество по Украине, заявил аналитик
Турция может передать азербайджанской стороне посредничество в проведении переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, Москва и Киев не будут... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T09:04
2024-09-09T09:04
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АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Турция может передать азербайджанской стороне посредничество в проведении переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, Москва и Киев не будут выступать против бакинского варианта, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Азербайджан, если понадобится, готов участвовать в разрешении конфликта между Россией и Украиной, заявил ранее президент республики Ильхам Алиев, отвечая на вопросы модератора в рамках Международного форума Черноббио. "Вариант мог бы заключаться в том, чтобы Турция передала азербайджанской стороне все согласованные пункты стамбульских переговоров и обеспечила проведение переговоров в Баку при дипломатической поддержке. Москва и Киев не будут выступать против бакинского варианта", - сказал собеседник агентства. По его словам, одобренная Москвой страна-посредник после окончания войны будет иметь очень сильные позиции на международной арене. "Поэтому Москва не захочет делать этот "подарок" стране-члену НАТО. Вероятно, для завоевания такого престижа российская администрация будет отдавать предпочтение стране, которая является членом Движения неприсоединения", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин, выступая на прошлой неделе на Восточном экономическом форуме, заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, РФ не отказывалась, но они будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договорённостей. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
https://ria.ru/20240908/turtsiya-1971338224.html
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в мире, цены на нефть, украина, москва, россия, ильхам алиев, владимир путин, владимир зеленский, нато, движение неприсоединения, верховная рада украины
В мире, Цены на нефть, Украина, Москва, Россия, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Движение неприсоединения, Верховная Рада Украины
Анкара может передать Баку посредничество по Украине, заявил аналитик

Аналитик: Турция может передать Азербайджану посредничество по Украине

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Турция может передать азербайджанской стороне посредничество в проведении переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, Москва и Киев не будут выступать против бакинского варианта, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Азербайджан, если понадобится, готов участвовать в разрешении конфликта между Россией и Украиной, заявил ранее президент республики Ильхам Алиев, отвечая на вопросы модератора в рамках Международного форума Черноббио.
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"Вариант мог бы заключаться в том, чтобы Турция передала азербайджанской стороне все согласованные пункты стамбульских переговоров и обеспечила проведение переговоров в Баку при дипломатической поддержке. Москва и Киев не будут выступать против бакинского варианта", - сказал собеседник агентства.
По его словам, одобренная Москвой страна-посредник после окончания войны будет иметь очень сильные позиции на международной арене.
"Поэтому Москва не захочет делать этот "подарок" стране-члену НАТО. Вероятно, для завоевания такого престижа российская администрация будет отдавать предпочтение стране, которая является членом Движения неприсоединения", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на прошлой неделе на Восточном экономическом форуме, заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, РФ не отказывалась, но они будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договорённостей.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
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В миреЦены на нефтьУкраинаМоскваРоссияИльхам АлиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОДвижение неприсоединенияВерховная Рада Украины
 
 
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