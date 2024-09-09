Анкара может передать Баку посредничество по Украине, заявил аналитик
Аналитик: Турция может передать Азербайджану посредничество по Украине
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Турция может передать азербайджанской стороне посредничество в проведении переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, Москва и Киев не будут выступать против бакинского варианта, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Азербайджан, если понадобится, готов участвовать в разрешении конфликта между Россией и Украиной, заявил ранее президент республики Ильхам Алиев, отвечая на вопросы модератора в рамках Международного форума Черноббио.
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"Вариант мог бы заключаться в том, чтобы Турция передала азербайджанской стороне все согласованные пункты стамбульских переговоров и обеспечила проведение переговоров в Баку при дипломатической поддержке. Москва и Киев не будут выступать против бакинского варианта", - сказал собеседник агентства.
По его словам, одобренная Москвой страна-посредник после окончания войны будет иметь очень сильные позиции на международной арене.
"Поэтому Москва не захочет делать этот "подарок" стране-члену НАТО. Вероятно, для завоевания такого престижа российская администрация будет отдавать предпочтение стране, которая является членом Движения неприсоединения", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на прошлой неделе на Восточном экономическом форуме, заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, РФ не отказывалась, но они будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договорённостей.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".