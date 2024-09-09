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Биография Алексея Текслера - РИА Новости, 09.09.2024
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04:59 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/teksler-1971034748.html
Биография Алексея Текслера
Биография Алексея Текслера - РИА Новости, 09.09.2024
Биография Алексея Текслера
Алексей Леонидович Текслер родился 19 января 1973 года в Челябинске. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T04:59
2024-09-09T04:59
справки
челябинск
алексей текслер
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Алексей Леонидович Текслер родился 19 января 1973 года в Челябинске.В 1995 году с отличием окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в металлургии". В 2018 году стал выпускником первого потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 1990 по 2007 год Алексей Текслер занимал различные должности в АО "Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина" и ОАО "ГМК "Норильский никель", прошел трудовой путь от специалиста до генерального директора ООО "Норильский обеспечивающий комплекс", дочернего общества ОАО "ГМК "Норильский никель".В 2008-2009 годах был главой администрации Норильска.С 2011 года работал управляющим директором – руководителем Красноярской бизнес-единицы ЗАО "Полюс".В 2013 году был назначен на должность заместителя министра энергетики Российской Федерации.С ноября 2014 года занимал пост первого заместителя министра энергетики РФ.19 марта 2019 года был назначен исполняющим обязанности губернатора Челябинской области.8 сентября 2019 года Алексей Текслер был избран губернатором Челябинской области, получил поддержку 69,31% избирателей. 20 сентября 2019 года Алексей Текслер официально вступил в должность губернатора Челябинской области.23 мая 2024 года партия "Единая Россия" выдвинула Алексея Текслера кандидатом на выборах губернатора Челябинской области.Секретарь Челябинского регионального отделения партии "Единая Россия". Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2017). Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2016). Имеет почетное звание "Почетный энергетик" (2017).Алексей Текслер женат, у него есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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справки, челябинск, алексей текслер
Справки, Челябинск, Алексей Текслер

Биография Алексея Текслера

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
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Алексей Леонидович Текслер родился 19 января 1973 года в Челябинске.
В 1995 году с отличием окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в металлургии". В 2018 году стал выпускником первого потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
С 1990 по 2007 год Алексей Текслер занимал различные должности в АО "Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина" и ОАО "ГМК "Норильский никель", прошел трудовой путь от специалиста до генерального директора ООО "Норильский обеспечивающий комплекс", дочернего общества ОАО "ГМК "Норильский никель".
В 2008-2009 годах был главой администрации Норильска.
С 2011 года работал управляющим директором – руководителем Красноярской бизнес-единицы ЗАО "Полюс".
В 2013 году был назначен на должность заместителя министра энергетики Российской Федерации.
С ноября 2014 года занимал пост первого заместителя министра энергетики РФ.
19 марта 2019 года был назначен исполняющим обязанности губернатора Челябинской области.
8 сентября 2019 года Алексей Текслер был избран губернатором Челябинской области, получил поддержку 69,31% избирателей.
20 сентября 2019 года Алексей Текслер официально вступил в должность губернатора Челябинской области.
23 мая 2024 года партия "Единая Россия" выдвинула Алексея Текслера кандидатом на выборах губернатора Челябинской области.
Секретарь Челябинского регионального отделения партии "Единая Россия".
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2017).
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2016).
Имеет почетное звание "Почетный энергетик" (2017).
Алексей Текслер женат, у него есть сын.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЧелябинскАлексей Текслер
 
 
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