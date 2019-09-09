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РИА Новости
Единый день голосования

На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер

09:16 09.09.2019 (обновлено: 10:53 09.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора региона с 69,31% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные облизбиркома.
Самовыдвиженец Текслер набирает 69,31% голосов, Константин Нациевский от КПРФ - 12,02%, Виталий Пашин от ЛДПР - 8,84%, Сергей Смышляев от "Родины" - 3,27%, Алексей Севастьянов от партии "Гражданская сила" - 3,23%.
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на церемонии представления правительству области. 20 марта 2019
09:25Единый день голосования
Биография Алексея Текслера
По данным облизбиркома, явка избирателей на выборах губернатора региона составила 45,14%, на выборах губернатора области в 2014 году она составляла 42,48%.
В воскресенье в Челябинской области проходили выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления в пяти муниципальных районах, двух городских округах, семи районах Челябинска, 46 сельских и семи городских поселениях.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Выборы глав регионов России
Вчера, 13:45РИА Новости
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Единый день голосованияАлексей ТекслерЧелябинская областьПолитика
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