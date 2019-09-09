На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора региона с 69,31% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные облизбиркома.

Самовыдвиженец Текслер набирает 69,31% голосов, Константин Нациевский от КПРФ - 12,02%, Виталий Пашин от ЛДПР - 8,84%, Сергей Смышляев от "Родины" - 3,27%, Алексей Севастьянов от партии "Гражданская сила" - 3,23%.

По данным облизбиркома, явка избирателей на выборах губернатора региона составила 45,14%, на выборах губернатора области в 2014 году она составляла 42,48%.