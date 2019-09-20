Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественное мероприятие прошло в челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова.

"Клянусь при осуществлении полномочий верно служить народу, уважать и защищать права граждан…, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности для процветания Челябинской области", - сказал Текслер.

Поздравил Текслера со вступлением в должность губернатора министр энергетики РФ Александр Новак. "Жители области оказали вам большую поддержу и огромное доверие, проголосовав за вас... Быть губернатором – это большая честь и ответственность. Уверен, что вы будете 24 часа работать и служить народу… Вы труженик, умеете достигать цели и с вашей командой, уверен, достигните всего вами намеченного", - сказал он.

По словам полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова, первый этап завершен, можно подвести определенные итоги, но это маленький этап в жизни. "Челябинская область - интересный регион с потрясающей историей. Оружие победы ковалось в Челябинской области. Есть в области проблемы. Желаю слушать больше людей, заручиться их поддержкой, чтобы каждый город чувствовал вашу заботу и внимание. Есть конкуренция между Челябинском и Екатеринбургом, но оба города должны развиваться. Сегодня радостный момент, но работа губернатора – это колоссальная ответственность", - отметил Цуканов.