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РИА Новости
Единый день голосования

Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области

09:20 20.09.2019 (обновлено: 11:00 20.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкИнаугурация губернатора Челябинской области Алексея Текслера. 20 сентября 2019
Инаугурация губернатора Челябинской области Алексея Текслера. 20 сентября 2019
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Инаугурация губернатора Челябинской области Алексея Текслера. 20 сентября 2019
ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное мероприятие прошло в челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова.
"Клянусь при осуществлении полномочий верно служить народу, уважать и защищать права граждан…, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности для процветания Челябинской области", - сказал Текслер.
Поздравил Текслера со вступлением в должность губернатора министр энергетики РФ Александр Новак. "Жители области оказали вам большую поддержу и огромное доверие, проголосовав за вас... Быть губернатором – это большая честь и ответственность. Уверен, что вы будете 24 часа работать и служить народу… Вы труженик, умеете достигать цели и с вашей командой, уверен, достигните всего вами намеченного", - сказал он.
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По словам полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова, первый этап завершен, можно подвести определенные итоги, но это маленький этап в жизни. "Челябинская область - интересный регион с потрясающей историей. Оружие победы ковалось в Челябинской области. Есть в области проблемы. Желаю слушать больше людей, заручиться их поддержкой, чтобы каждый город чувствовал вашу заботу и внимание. Есть конкуренция между Челябинском и Екатеринбургом, но оба города должны развиваться. Сегодня радостный момент, но работа губернатора – это колоссальная ответственность", - отметил Цуканов.
После обработки 100% протоколов, по данным областной избирательной комиссии, самовыдвиженец Алексей Текслер набрал 69,31% голосов избирателей, выборы были признаны состоявшимися и действительными.
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