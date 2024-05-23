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Челябинский губернатор Текслер будет выдвигаться на новый срок - РИА Новости, 23.05.2024
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15:49 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/gubernator-1947922235.html
Челябинский губернатор Текслер будет выдвигаться на новый срок
Челябинский губернатор Текслер будет выдвигаться на новый срок - РИА Новости, 23.05.2024
Челябинский губернатор Текслер будет выдвигаться на новый срок
Региональное отделение партии "Единая Россия" поддержало кандидатуру губернатора Челябинской области Алексея Текслера для выдвижения на новый срок, сообщила... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:49
2024-05-23T15:49
политика
челябинская область
россия
алексей текслер
борис кириллов
владимир путин
единая россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая – РИА Новости. Региональное отделение партии "Единая Россия" поддержало кандидатуру губернатора Челябинской области Алексея Текслера для выдвижения на новый срок, сообщила пресс-служба отделения. В четверг состоялось расширенное заседание президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" с участием заместителя полпреда президента в УрФО Бориса Кириллова. "В рамках заседания президиум рассмотрел несколько кандидатур, выдвинутых партийцами. Все участники единогласно поддержали кандидатуру Алексея Текслера, отметив, что за последние 5 лет, несмотря на все трудности пандемии, внешнего давления и санкций, уровень жизни южноуральцев вырос", - говорится в сообщении. Текслер выразил благодарность за доверие и высокую оценку работы команды, отметив, что воспринимает поддержку как большую честь и ответственность, но решающий голос остается за жителями Челябинской области. Глава региона в четверг также принял участие в открытии XXV Медиафеста Челябинской области, где сообщил, что президент России Владимир Путин ранее одобрил его желание выдвигаться на пост губернатора. Он уточнил, что если жители Челябинской области поддержат его кандидатуру, то он продолжит "свою работу в этом качестве", потому что "планов много".
https://ria.ru/20240522/khusnullin-1947443084.html
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политика, челябинская область, россия, алексей текслер, борис кириллов, владимир путин, единая россия
Политика, Челябинская область, Россия, Алексей Текслер, Борис Кириллов, Владимир Путин, Единая Россия
Челябинский губернатор Текслер будет выдвигаться на новый срок

"Единая Россия" поддержала кандидатуру Текслера на новый срок

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая – РИА Новости. Региональное отделение партии "Единая Россия" поддержало кандидатуру губернатора Челябинской области Алексея Текслера для выдвижения на новый срок, сообщила пресс-служба отделения.
В четверг состоялось расширенное заседание президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" с участием заместителя полпреда президента в УрФО Бориса Кириллова.
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"В рамках заседания президиум рассмотрел несколько кандидатур, выдвинутых партийцами. Все участники единогласно поддержали кандидатуру Алексея Текслера, отметив, что за последние 5 лет, несмотря на все трудности пандемии, внешнего давления и санкций, уровень жизни южноуральцев вырос", - говорится в сообщении.
Текслер выразил благодарность за доверие и высокую оценку работы команды, отметив, что воспринимает поддержку как большую честь и ответственность, но решающий голос остается за жителями Челябинской области.
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Глава региона в четверг также принял участие в открытии XXV Медиафеста Челябинской области, где сообщил, что президент России Владимир Путин ранее одобрил его желание выдвигаться на пост губернатора. Он уточнил, что если жители Челябинской области поддержат его кандидатуру, то он продолжит "свою работу в этом качестве", потому что "планов много".
 
ПолитикаЧелябинская областьРоссияАлексей ТекслерБорис КирилловВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
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