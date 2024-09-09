https://ria.ru/20240909/spetsoperatsiya-1971683696.html

Спецоперация, 9 сентября: российские военные освободили Мемрик в ДНР

Спецоперация, 9 сентября: российские военные освободили Мемрик в ДНР - РИА Новости, 09.09.2024

Спецоперация, 9 сентября: российские военные освободили Мемрик в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T19:03

2024-09-09T19:03

2024-09-09T19:04

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

владимир зеленский

олаф шольц

александр вольфович

нато

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 2020 человек, следует из сводки военного ведомства. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 240 украинских военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, 11 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, станцию РЭБ, сообщило в понедельник Минобороны РФ. Российская авиация нанесла удары по скоплению резервов 11 украинских бригад в 13 районах в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. Взгляд из Минска"Горячие головы" на Западе делают вбросы о возможности приема Украины в НАТО по частям, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона". По его словам, фиксируются новые попытки Запада втянуть в альянс некоторые балканские государства, а также страны постсоветского пространства. А отдельные "горячие головы", вероятно, для зондирования общественного мнения, уже делают вбросы о возможности приема Украины в альянс даже частями", сказал Вольфович. По его словам, НАТО продолжает настойчиво продвигать политику своего ничем не обоснованного расширения. Если в 1989 году в состав организации входило 16 стран, то в 2024 году их стало уже 32. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО рассматривается альянсом в качестве одного из этапов военно-политического охвата Европы и "восполнения недостающего звена" для формирования полноценного восточного фланга альянса. Экономика не выдержитВладимир Зеленский уничтожает экономику Украины - повышая налоги, он выжимает деньги из сограждан, прикрываясь военным положением, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Медведчук написал в статье, что нелегитимный Зеленский показывает себя не только бездарным военным стратегом, но и совершенно некомпетентным хозяйственником. По его словам, политического клоуна окружают невежественные в экономике комедианты, требующие от народа бесконечно долго и по заоблачным ценам оплачивать их банкет. Зеленский не только безумствует в принятии военных решений, что уже обрушило фронт на Донбассе, он также активно уничтожает экономику Украины, пишет Медведчук. Он напомнил, что Зеленский активно повышает цены. Недавно вступил в силу закон о повышении акцизов на топливо, на чем настаивала Европа. Он напомнил, что также в планах Киева повышение налогов. По его мнению, режим Зеленского будет активно выжимать деньги из украинских граждан, прикрываясь военным положением. Удар для ЗеленскогоСитуация на поле боя разворачивается для Киева плохо, а превращение нападения ВСУ на Курскую область в удержание территории дорогой ценой на фоне продвижения сил РФ в ДНР может нанести еще один серьезный удар по Владимиру Зеленскому, пишет колумнист издания National Interest, бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш. Колумнист пишет, что вторжение в (Курскую область - ред.) превратится в дорогостоящее удержание территории, а истощенные (украинские военные - ред.) в ДНР потеряют еще больше ключевых городов, это может стать третьим ударом для Зеленского. Как отмечает автор статьи, первым ударом для Зеленского стало неудачное наступление ВСУ в 2023 году, которое провалилось, несмотря на большие ожидания, подкрепленные большим вливанием оружия и обучением со стороны НАТО. Второй большой неудачей Зеленского аналитик называет осенне-зимний период 2023-2024 годов, когда Киев решил отдать приоритет демонстрационным операциям, вместо того, чтобы поддержать новый план по мобилизации в стране и сконцентрироваться на строительстве укреплений. "Трудно не посочувствовать отчаянию Зеленского в войне, которая действительно идет плохо. Однако в какой-то момент перестановок в кабинете министров и отставок будут недостаточно, чтобы снять с себя ответственность за решения, которые сделали ее еще хуже", - добавил аналитик. Мирное урегулирование конфликта Россия будет готова говорить о возможном месте проведения встречи по урегулированию украинского конфликта тогда, когда поймет, о чем там пойдет разговор, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что такая встреча будет возможна, когда Москва увидит серьезную готовность защищать права человека, которые Запад, по словам Лаврова, всегда на своих знаменах гордо выносит по любому вопросу, но только не по украинскому. В то же время, Дмитрий Песков заявил, что очертания урегулирования конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживаются, заявлений со стороны "дирижера" Запада нет. Кроме того, Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического решения украинского кризиса и надеется на создание всеми сторонами благоприятных условий для урегулирования, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре в Пекине. По словам китайского лидера, КНР поддерживает все усилия, которые способствуют мирному выходу из кризиса на Украине. При этом, канцлер ФРГ Олаф Шольц готовит план мирного урегулирования украинского кризиса, который не исключает уступок России части территории, он хочет "прогнуть" Украину, пишет итальянская газета Repubblica со ссылкой на парламентский источник в Германии. Ранее Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине. По его словам, в новой конференции по этому вопросу должна принять участие и Россия. В том же направлении, что и Шольц, продвигается часть Христианско-демократического союза Германии, включая крыло экс-канцлера Ангелы Меркель и бывшего кандидата в канцлеры Армина Лашета. Как сообщает Repubblica, Шольц работает над мирным планом совместно с двумя представителями своей Социал-демократической партии - Ральфом Штегнером и Рольфом Мютценихом, участниками переговоров по Украине при Меркель. Источник газеты называет этот план "своего рода Минском-3", включающим "гипотезу об уступке кусков украинской территории Москве". Газета подчеркивает, что Шольц "торопится, чтобы не потерять место". Политик намерен войти в историю как "канцлер мира", учитывая результаты последних выборов в Германии, где половина избирателей проголосовала за партии, выступающие за мир на Украине". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал новое "заметное" мероприятие в рамках своей мирной инициативы по Украине в сентябре, пишет портал hirado.hu. По его словам, мирная миссия еще не окончена, и он работал над ней все лето, ведя международную деятельность. Вместе с тем, Турция может передать азербайджанской стороне посредничество в проведении переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, Москва и Киев не будут выступать против бакинского варианта, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Азербайджан, если понадобится, готов участвовать в разрешении конфликта между Россией и Украиной, заявил ранее президент республики Ильхам Алиев, отвечая на вопросы модератора в рамках Международного форума Черноббио. По его словам, одобренная Москвой страна-посредник после окончания войны будет иметь очень сильные позиции на международной арене. Москва, по мнению аналитика, не захочет делать этот "подарок" стране-участнице НАТО. Вероятно, для завоевания такого престижа российская администрация будет отдавать предпочтение стране, которая является членом Движения неприсоединения.

https://ria.ru/20240909/dezertiry-1971655842.html

https://ria.ru/20240908/nato-1971353269.html

https://ria.ru/20240909/rakety-1971634332.html

https://ria.ru/20240909/zelenskiy-1971541207.html

https://ria.ru/20240909/lavrov-1971642331.html

https://ria.ru/20240909/lavrov-1971645594.html

https://ria.ru/20240909/sholts-1971581446.html

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