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СМИ: Орбан анонсировал значимое мероприятие в рамках миссии по Украине - РИА Новости, 09.09.2024
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14:46 09.09.2024 (обновлено: 16:05 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/orban-1971612090.html
СМИ: Орбан анонсировал значимое мероприятие в рамках миссии по Украине
СМИ: Орбан анонсировал значимое мероприятие в рамках миссии по Украине - РИА Новости, 09.09.2024
СМИ: Орбан анонсировал значимое мероприятие в рамках миссии по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал новое "заметное" мероприятие в рамках своей мирной инициативы по Украине в сентябре, сообщает портал ATV. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:46
2024-09-09T16:05
украина
в мире
венгрия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал новое "заметное" мероприятие в рамках своей мирной инициативы по Украине в сентябре, сообщает портал ATV.Выступая на ежегодном закрытом мероприятии в венгерском городе Кётче, Орбан рассказал журналистам о своей миротворческой миссии: миссия продолжается, он работал над ней и летом и намекнул, что в сентябре у нее будет "заметное" проявление, но не раскрыл никаких подробностей, сообщило издание.В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
https://ria.ru/20240907/orban-1971243341.html
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украина, в мире, венгрия, виктор орбан
Украина, В мире, Венгрия, Виктор Орбан
СМИ: Орбан анонсировал значимое мероприятие в рамках миссии по Украине

ATV: Орбан проведет заметное мероприятие в рамках миссии по Украине в сентябре

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал новое "заметное" мероприятие в рамках своей мирной инициативы по Украине в сентябре, сообщает портал ATV.
Выступая на ежегодном закрытом мероприятии в венгерском городе Кётче, Орбан рассказал журналистам о своей миротворческой миссии: миссия продолжается, он работал над ней и летом и намекнул, что в сентябре у нее будет "заметное" проявление, но не раскрыл никаких подробностей, сообщило издание.
В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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