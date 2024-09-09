https://ria.ru/20240909/orban-1971612090.html
СМИ: Орбан анонсировал значимое мероприятие в рамках миссии по Украине
СМИ: Орбан анонсировал значимое мероприятие в рамках миссии по Украине - РИА Новости, 09.09.2024
СМИ: Орбан анонсировал значимое мероприятие в рамках миссии по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал новое "заметное" мероприятие в рамках своей мирной инициативы по Украине в сентябре, сообщает портал ATV. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:46
2024-09-09T14:46
2024-09-09T16:05
украина
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венгрия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал новое "заметное" мероприятие в рамках своей мирной инициативы по Украине в сентябре, сообщает портал ATV.Выступая на ежегодном закрытом мероприятии в венгерском городе Кётче, Орбан рассказал журналистам о своей миротворческой миссии: миссия продолжается, он работал над ней и летом и намекнул, что в сентябре у нее будет "заметное" проявление, но не раскрыл никаких подробностей, сообщило издание.В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
https://ria.ru/20240907/orban-1971243341.html
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украина, в мире, венгрия, виктор орбан
Украина, В мире, Венгрия, Виктор Орбан
СМИ: Орбан анонсировал значимое мероприятие в рамках миссии по Украине
ATV: Орбан проведет заметное мероприятие в рамках миссии по Украине в сентябре