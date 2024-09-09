https://ria.ru/20240909/onlayn-platforma-1971624809.html
В России запустят единую онлайн-платформу по обучению школьников IT
В России запустят единую онлайн-платформу по обучению школьников IT - РИА Новости, 09.09.2024
В России запустят единую онлайн-платформу по обучению школьников IT
Единую онлайн-платформу для дополнительного обучения школьников и студентов языкам программирования, работе с большими данными и использованию искусственного... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:21
2024-09-09T15:21
2024-09-09T15:23
общество
россия
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
искусственный интеллект (ии)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961910499_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff3dffcd971c3eb1c09dfdeb9c6a4e4b.jpg
КАЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. Единую онлайн-платформу для дополнительного обучения школьников и студентов языкам программирования, работе с большими данными и использованию искусственного интеллекта (ИИ) запустят в России, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на Kazan Digital Week. "Мы продолжим программу дополнительного обучения школьников современным языкам программирования и робототехники, студентам будем дальше давать возможность получить дополнительную вторую специальность, связанную с IT. Для школьников и студентов совместно с нашими биг-техами создадим единую платформу, которая в онлайне позволит им получать необходимые навыки программирования, большие данные и использование технологий ИИ", - сказал Шадаев. Он отметил, что без притока новых профессиональных разработчиков и инженеров будет очень сложно набрать необходимый темп развития. Министр напомнил, что для студентов IT-специальностей есть три дополнительные программы, которые позволяют повысить качество обучения. "Первая программа предусматривает обязательное включение IT-компаний в процесс обучения студентов по IT-специальностям. Это позволит поднять качество обучения в вузах. Вторая программа предусматривает дополнительную углубленную подготовку специалистов международного класса, которые будут двигать технологическое развитие. Третья будет связана с подготовкой инженеров будущего", - рассказал Шадаев.
https://ria.ru/20240313/shadaev-1932779729.html
https://sn.ria.ru/20240830/ege-1969411374.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961910499_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74eabf3366381aed76d6855fea705a69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), искусственный интеллект (ии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Искусственный интеллект (ИИ), Социальный навигатор, СН_Образование
В России запустят единую онлайн-платформу по обучению школьников IT
Шадаев: онлайн-платформу для обучения школьников и студентов IT запустят в РФ
КАЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. Единую онлайн-платформу для дополнительного обучения школьников и студентов языкам программирования, работе с большими данными и использованию искусственного интеллекта (ИИ) запустят в России, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на Kazan Digital Week.
«
"Мы продолжим программу дополнительного обучения школьников современным языкам программирования и робототехники, студентам будем дальше давать возможность получить дополнительную вторую специальность, связанную с IT. Для школьников и студентов совместно с нашими биг-техами создадим единую платформу, которая в онлайне позволит им получать необходимые навыки программирования, большие данные и использование технологий ИИ", - сказал Шадаев.
Он отметил, что без притока новых профессиональных разработчиков и инженеров будет очень сложно набрать необходимый темп развития.
Министр напомнил, что для студентов IT-специальностей есть три дополнительные программы, которые позволяют повысить качество обучения.
"Первая программа предусматривает обязательное включение IT-компаний в процесс обучения студентов по IT-специальностям. Это позволит поднять качество обучения в вузах. Вторая программа предусматривает дополнительную углубленную подготовку специалистов международного класса, которые будут двигать технологическое развитие. Третья будет связана с подготовкой инженеров будущего", - рассказал Шадаев.