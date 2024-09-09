https://ria.ru/20240909/onlayn-platforma-1971624809.html

В России запустят единую онлайн-платформу по обучению школьников IT

В России запустят единую онлайн-платформу по обучению школьников IT - РИА Новости, 09.09.2024

В России запустят единую онлайн-платформу по обучению школьников IT

Единую онлайн-платформу для дополнительного обучения школьников и студентов языкам программирования, работе с большими данными и использованию искусственного... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:21

2024-09-09T15:21

2024-09-09T15:23

общество

россия

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

искусственный интеллект (ии)

социальный навигатор

сн_образование

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КАЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. Единую онлайн-платформу для дополнительного обучения школьников и студентов языкам программирования, работе с большими данными и использованию искусственного интеллекта (ИИ) запустят в России, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на Kazan Digital Week. "Мы продолжим программу дополнительного обучения школьников современным языкам программирования и робототехники, студентам будем дальше давать возможность получить дополнительную вторую специальность, связанную с IT. Для школьников и студентов совместно с нашими биг-техами создадим единую платформу, которая в онлайне позволит им получать необходимые навыки программирования, большие данные и использование технологий ИИ", - сказал Шадаев. Он отметил, что без притока новых профессиональных разработчиков и инженеров будет очень сложно набрать необходимый темп развития. Министр напомнил, что для студентов IT-специальностей есть три дополнительные программы, которые позволяют повысить качество обучения. "Первая программа предусматривает обязательное включение IT-компаний в процесс обучения студентов по IT-специальностям. Это позволит поднять качество обучения в вузах. Вторая программа предусматривает дополнительную углубленную подготовку специалистов международного класса, которые будут двигать технологическое развитие. Третья будет связана с подготовкой инженеров будущего", - рассказал Шадаев.

https://ria.ru/20240313/shadaev-1932779729.html

https://sn.ria.ru/20240830/ege-1969411374.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), искусственный интеллект (ии), социальный навигатор, сн_образование