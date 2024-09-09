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Матвиенко поздравила Беглова с победой на выборах - РИА Новости, 09.09.2024
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15:26 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/matvienko-1971626036.html
Матвиенко поздравила Беглова с победой на выборах
Матвиенко поздравила Беглова с победой на выборах - РИА Новости, 09.09.2024
Матвиенко поздравила Беглова с победой на выборах
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с переизбранием на должности губернатора. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:26
2024-09-09T15:26
политика
санкт-петербург
александр беглов
валентина матвиенко
сергей малинкович
совет федерации рф
цик рф
единая россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с переизбранием на должности губернатора. "Не могу не сказать, конечно, о своем родном Петербурге. Хочу поздравить Александра Дмитриевича Беглова с переизбранием. Мне кажется, это объективная оценка проделанной им работы на должности губернатора. И это поддержка петербуржцами дальнейшего развития города", - сказала она журналистам. Матвиенко отметила, что губернатору предстоит очень масштабная работа. "Без поддержки горожан реализовать такие амбициозные планы будет невозможно", - резюмировала политик. Согласно данным ЦИК РФ, Беглов("Единая Россия") лидирует на выборах главы города с 59,8% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. На втором месте Максим Яковлев (ЛДПР) с результатом 18,34%. Третьим стал Павел Брагин ("Зеленые") с 11,79% голосов, четвертым - Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), которого поддержали 8,06% избирателей. Явка на выборах губернатора Петербурга составила 37,76%.
https://ria.ru/20240909/putin-1971503244.html
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политика, санкт-петербург, александр беглов, валентина матвиенко, сергей малинкович, совет федерации рф, цик рф, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Валентина Матвиенко, Сергей Малинкович, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Матвиенко поздравила Беглова с победой на выборах

Матвиенко поздравила Беглова с переизбранием на пост губернатора Петербурга

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с переизбранием на должности губернатора.
«
"Не могу не сказать, конечно, о своем родном Петербурге. Хочу поздравить Александра Дмитриевича Беглова с переизбранием. Мне кажется, это объективная оценка проделанной им работы на должности губернатора. И это поддержка петербуржцами дальнейшего развития города", - сказала она журналистам.
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Матвиенко отметила, что губернатору предстоит очень масштабная работа.
«
"Без поддержки горожан реализовать такие амбициозные планы будет невозможно", - резюмировала политик.
Согласно данным ЦИК РФ, Беглов("Единая Россия") лидирует на выборах главы города с 59,8% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. На втором месте Максим Яковлев (ЛДПР) с результатом 18,34%. Третьим стал Павел Брагин ("Зеленые") с 11,79% голосов, четвертым - Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), которого поддержали 8,06% избирателей.
Явка на выборах губернатора Петербурга составила 37,76%.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
ПолитикаСанкт-ПетербургАлександр БегловВалентина МатвиенкоСергей МалинковичСовет Федерации РФЦИК РФЕдиная РоссияВыборы в России — 2024
 
 
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