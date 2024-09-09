Матвиенко поздравила Беглова с победой на выборах
Матвиенко поздравила Беглова с переизбранием на пост губернатора Петербурга
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с переизбранием на должности губернатора.
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"Не могу не сказать, конечно, о своем родном Петербурге. Хочу поздравить Александра Дмитриевича Беглова с переизбранием. Мне кажется, это объективная оценка проделанной им работы на должности губернатора. И это поддержка петербуржцами дальнейшего развития города", - сказала она журналистам.
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Матвиенко отметила, что губернатору предстоит очень масштабная работа.
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"Без поддержки горожан реализовать такие амбициозные планы будет невозможно", - резюмировала политик.
Согласно данным ЦИК РФ, Беглов("Единая Россия") лидирует на выборах главы города с 59,8% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. На втором месте Максим Яковлев (ЛДПР) с результатом 18,34%. Третьим стал Павел Брагин ("Зеленые") с 11,79% голосов, четвертым - Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), которого поддержали 8,06% избирателей.
Явка на выборах губернатора Петербурга составила 37,76%.
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