https://ria.ru/20240909/matvienko-1971626036.html

Матвиенко поздравила Беглова с победой на выборах

Матвиенко поздравила Беглова с победой на выборах - РИА Новости, 09.09.2024

Матвиенко поздравила Беглова с победой на выборах

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с переизбранием на должности губернатора. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:26

2024-09-09T15:26

2024-09-09T15:26

политика

санкт-петербург

александр беглов

валентина матвиенко

сергей малинкович

совет федерации рф

цик рф

единая россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с переизбранием на должности губернатора. "Не могу не сказать, конечно, о своем родном Петербурге. Хочу поздравить Александра Дмитриевича Беглова с переизбранием. Мне кажется, это объективная оценка проделанной им работы на должности губернатора. И это поддержка петербуржцами дальнейшего развития города", - сказала она журналистам. Матвиенко отметила, что губернатору предстоит очень масштабная работа. "Без поддержки горожан реализовать такие амбициозные планы будет невозможно", - резюмировала политик. Согласно данным ЦИК РФ, Беглов("Единая Россия") лидирует на выборах главы города с 59,8% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. На втором месте Максим Яковлев (ЛДПР) с результатом 18,34%. Третьим стал Павел Брагин ("Зеленые") с 11,79% голосов, четвертым - Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), которого поддержали 8,06% избирателей. Явка на выборах губернатора Петербурга составила 37,76%.

https://ria.ru/20240909/putin-1971503244.html

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Наталья Макарова

политика, санкт-петербург, александр беглов, валентина матвиенко, сергей малинкович, совет федерации рф, цик рф, единая россия, выборы в россии — 2024