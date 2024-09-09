https://ria.ru/20240909/kitay-1971625336.html

Китай надеется на создание условий для урегулирования на Украине

Китай надеется на создание условий для урегулирования на Украине - РИА Новости, 09.09.2024

Китай надеется на создание условий для урегулирования на Украине

Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического решения украинского кризиса и надеется на создание всеми сторонами благоприятных условий... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:23

2024-09-09T15:23

2024-09-09T15:23

в мире

цены на нефть

китай

россия

украина

си цзиньпин

владимир путин

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg

ПЕКИН, 9 сен - РИА Новости. Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического решения украинского кризиса и надеется на создание всеми сторонами благоприятных условий для урегулирования, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре в Пекине. По словам китайского лидера, КНР поддерживает все усилия, которые способствуют мирному выходу из кризиса на Украине. "Надеемся, что все стороны совместными усилиями путем диалога создадут благоприятные условия для политического урегулирования кризиса", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Официальный визит премьера Норвегии в Китай продлится с 9 по 11 сентября. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240906/khram-1971027470.html

https://ria.ru/20240518/kitay-1946837626.html

китай

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, китай, россия, украина, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины